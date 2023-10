FOOL STEP ปล่อย 3 เพลงสุดท้ายก่อนจัดคอนเสิร์ตปิดอัลบั้มแรก ‘TASTE OF TEEN’ 3 พ.ย.นี้

หลังสั่งสมประสบการณ์ทางดนตรีและปล่อยผลงานเพลงออกมาโดนใจวัยรุ่นกันแบบต่อเนื่องกับ 7 เพลงอย่าง Friendไม่ได้แปลว่าแฟน, ฟิลเตอร์, นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่, ได้ยัง, ไอฟาย (I’m fine) Feat. HYE, ฉันโกหก และ ใจร้ายไปไหม สำหรับวงดนตรีร็อกรุ่นใหม่ FOOL STEP (ฟูล สเต็ป) กับ 5 หนุ่ม มาร์ค - ศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ (ร้องนำ), มิค - เสฏฐนันท์ พรวรวาณิช (กีต้าร์), ฟร้อนท์ - สิทธวีร์ บุรพธานินทร์ (กีต้าร์), ตัง - ไชยกร อมรรัตนานุเคราะห์ (เบส) และ แมค - สุภณัฐ พรวรวาณิช (กลอง) จากค่าย genie records (จีนี่ เรคคอร์ดส)ในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่แฟนเพลงรอคอยกับการปล่อย 3 เพลงสุดท้ายจากอัลบั้มแรกของพวกเขาที่มีชื่อว่า ‘TASTE OF TEEN’ ซึ่งทั้ง 3 เพลงประกอบด้วย ‘แชทสุดท้าย’ เพลงเศร้าที่เล่าถึงความสัมพันธ์ที่เหลือไว้แค่แชทสุดท้ายที่จบด้วยคำว่าเลิกกัน, ‘ลูบหัวตัวเอง’ เพลงที่ให้กำลังใจ ในวันที่ไม่มีใคร สุดท้ายก็ยังมีตัวเราเองที่คอยปลอบใจตัวเอง และ ‘FOOL STEP’ เพลงที่ถ่ายทอดความเป็นวงออกได้เต็มที่ ต่อให้ใครบอกว่าสิ่งที่เราเลือกทำมันดูโง่ แต่เราจะยินดีทำสิ่งนั้นต่อไป เพราะนี่คือเพลงที่เราแต่งและร้องมันด้วยตัวเอง พร้อมประกาศจัดคอนเสิร์ตปิดอัลบั้ม ‘TASTE OF TEEN’ ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ เวลา 19.00น. ณ ลานหน้า ลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสแควร์ ซึ่งงานนี้แฟนเพลงทุกคนจะได้ฟังทั้ง 10 เพลงจากอัลบั้มที่มาพร้อมโชว์เต็มรูปแบบและวางจำหน่ายอัลบั้มที่แรกในงานนี้อีกด้วยโดยอัลบั้ม ‘TASTE OF TEEN’ เป็นผลงานที่วง FOOL STEP ต้องการนำเสนอประสบการณ์ของตัวเองในช่วงชีวิต “วัยรุ่น” วัยที่อ่อนไหวและเปราะบางต่อความรู้สึกหลายอย่าง ทั้งความรู้สึกสุข เศร้า ผิดหวัง สมหวัง อกหัก หรือ อินเลิฟ ซึ่งคนเรามีโอกาสเพียงช่วงเวลาเดียวในชีวิตเท่านั้นที่จะได้ลิ้มรสชีวิตช่วงนี้FOOL STEP จึงรวบรวมรสชาติชีวิตวัย “TEEN” มาเล่าผ่าน 10 เพลงในอัลบั้มที่วงสร้างสรรค์เนื้อร้องและดนตรีด้วยตัวเอง เพื่อบอกเพื่อนในช่วงวัยเดียวกันนี้ว่า FOOL STEP จะอยู่เคียงข้างเสมอ เราจะลิ้มรส "ความเป็นวัยรุ่นด้วยกัน"วง FOOL STEP ได้เล่าถึงการทำงานในอัลบั้มแรกของพวกเขาว่า…”อัลบั้ม ‘TASTE OF TEEN’ เป็นเหมือนไดอารี่ที่มีเสียงสำหรับพวกเรา ทุกเพลงแต่งมาจากมุมมองของชีวิตวัยรุ่น คือพวกเรารู้สึกว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องอะไร เราควรจะเล่าตอนที่เราเล่ามันได้ดีที่สุด ซึ่งก็คือตอนนี้ที่พวกเราเป็นวัยรุ่น ก็เลยหยิบเอาเรื่องราวที่ทุกคนต้องพบเจอในวัยนี้มาถ่ายทอดในแบบของ FOOL STEP ซึ่งพวกเราทำอัลบั้มนี้กันมานาน ทุกคนในวงมีส่วนร่วมและทุ่มเทในทุกๆพาร์ท ทั้งเนื้อร้อง ดนตรี การเรียบเรียง รวมถึงการออกไปเล่นคอนเสิร์ตในทุกๆ โชว์ เราเต็มที่กับมันมากๆ เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุด พวกเราขอฝากอัลบั้มนี้และอยากให้ทุกคนมาเจอกันที่งานคอนเสิร์ตปิดอัลบั้ม ‘TASTE OF TEEN’ ในวันที่ 3 พ.ย.นี้ด้วยนะครับ”