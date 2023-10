“ชฎา แบนด์” สาดพลังดนตรีคนรุ่นใหม่ คว้าแชมป์ ‘ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023’

สามารถส่งข่าวสารด้านดนตรี เพลง มาได้ที่อีเมล skbon109@hotmail.com

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเวทีการประกวดแสดงความสามารถทางด้านดนตรีระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษากับโครงการ “ROBINSON LIFESTYLE SCHOOL MUSIC CONTEST 2023” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 530,000 บาท จัดโดย ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ 3 ค่ายเพลงดังชั้นนำ ได้แก่ SPICYDISC, 123records และ TERO MUSIC เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงพลังทางดนตรีเพื่อเฟ้นหาอนาคตศิลปินประดับวงการเพลงไทยทั้งนี้การประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีวงดนตรีทั้งสิ้น 10 วง เป็นผู้ชนะอันดับที่ 1 และ 2 จาก 5 ภูมิภาค ที่ผ่านเข้ารอบมาร่วมประชันฝีมือกัน ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษาในรอบชิงชนะเลิศรวมกว่า 170,000 บาท พร้อมโอกาสสำหรับวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกับการขึ้นแสดงเปิดเวที Indy Stage ในงาน MELODY OF LIFE 14 วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ที่คว้าแชมป์ไปครอง ได้แก่ “วง ชฎา แบนด์” จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยสำหรับรายชื่อวงดนตรีที่ได้รับรางวัลในรอบชิงชนะเลิศมีรายละเอียด ดังนี้1. รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ได้แก่• ชฎา แบนด์ : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่• Seven teen's : โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท ได้แก่• ดารารัตน์ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ4. รางวัลชมเชย รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 7 รางวัล ได้แก่• Cat Water : โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี• High Cut : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ• Sisweet : โรงเรียนศรีสุวิช• E-Tech Band : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค• ALERT : โรงเรียนสภาราชินี• โรงเรียนครพนมวิทยาคม• The Lazy Tears : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี######################