"What The Duck" จัดคอนเสิร์ตค่ายครบ 9 ปี แม้ฝนตกก่อนงานเริ่มก็ไม่หวั่น

New Era เปิดตัวหมวกรุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน

New Era สุดยอดแบรนด์หมวกและแฟชั่นชั้นนำจากอเมริกา จับมือค่ายเพลง What The Duck ร่วมฉลองใหญ่คอนเสิร์ตครบรอบ 9 ปี What The Duck ด้วยการเปิดตัวหมวกรุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน ดีไซน์พิเศษ จำนวนจำกัด โดยจะวางจำหน่ายบนเว็บไซต์และที่หน้าร้าน New