New Era เปิดตัวหมวกรุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน

สุดยอดแบรนด์หมวกและแฟชั่นชั้นนำจากอเมริกา จับมือค่ายเพลง

ร่วมฉลองใหญ่คอนเสิร์ตครบรอบ 9 ปี What The Duck ด้วยการเปิดตัวหมวกรุ่นลิมิตเต็ด อิดิชัน ดีไซน์พิเศษ จำนวนจำกัด โดยจะวางจำหน่ายบนเว็บไซต์และที่หน้าร้าน New Era สาขาสยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และที่งานคอนเสิร์ต HEINEKEN EXPERIENCE SILVER PRESENTS WHAT THE DUCK FAMILY & FRIENDS PART ครบรอบ 9 ปี What The Duck ที่เมืองทองธานี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่จะถึงนี้

หมวกรุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน ดีไซน์พิเศษนี้ ผสมผสานกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของ New Era เข้ากับความสนุกและขี้เล่นของ What The Duck โดยตัวหมวกผลิตจากผ้าลูกฟูก Corduroy สีดำ ในรุ่น 9FORTY สุดฮิตของ New Era ที่สามารถปรับขนาดได้เอง ตามคอนเซ็ปต์ OSFM (One Size fit most) ของทางแบรนด์ พร้อมดีเทลปักฟ้อนโลโก้ What The Duck สีขาวแซมสีเหลือง สีซิกเนเจอร์ของค่าย พร้อมสายคาดหลังหมวกสีเหลือง ปักข้อความ Music & More เพื่อเพิ่มดีเทลที่พิเศษมากยิ่งขึ้นให้กับหมวกสุดพิเศษรุ่นนี้

วิชนารถ สิริสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป New Era ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ผลิตหมวกรุ่นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองให้กับโอกาสครบรอบ 9 ปี ของค่าย What The Duck ให้แฟนๆ ได้เอาไปแมทช์ลุคสุดฮิป ไปงานคอนเสิร์ตที่จะถึงนี้ แถมหมวกรุ่นนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งที่จะเก็บเป็นของสะสม ด้วยดีไซน์สุดพิเศษที่ผลิตออกมาจำนวนจำกัด เรียกได้ว่าแฟนพันธุ์แท้ของค่าย What The Duck ต้องห้ามพลาด และผมขอใช้โอกาสนี้ แสดงความยินดีกับทางค่าย What The Duck อีกครั้งหนึ่งครับ”

งานคอนเสิร์ตครบรอบ 9 ปีของ What The Duck อย่าง HEINEKEN EXPERIENCE SILVER PRESENTS WHAT THE DUCK FAMILY & FRIENDS PART นับเป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่รวมทุกศิลปินครั้งแรกในรอบ 9 ปีของค่าย ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเก่า ศิลปินใหม่ และศิลปินปัจจุบัน มากกว่า 35 ศิลปิน ได้แก่ THE TOYS, BOWKYLION, MUSKETEERS, WHAL & DOLPH, LANDOKMAI, MIRRR, PURPEECH, QLER, NEWERY, LOSERPOP, UNCLE BEN, MINTS, MORVASU, TONHON, DE FLAMINGO, HENS, GABE WATKINS, HERS, PANGO, VALENTINA PLOY, PLASTIC PLASTIC, PAE ARAK, FLUFFYPAK, AIMZILLOW, HINANO, MUTE., MINEKUK, GENCRY, SEVENTH OF JULY, PATINDA,YOURMOOD, MARC TATCHAPON, WANWANWAN, WINE NETI และ ARABELLE พร้อมเนรมิตความสนุกสุดประทับใจในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ณ ริมทะเลสาปเมืองทองธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Families & Friends ที่อยากชวนเพื่อน ๆ ศิลปิน ค่ายเพลง พาร์ทเนอร์ ที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกันตลอด 9 ปี ได้มาเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้อีกด้วย

หมวกรุ่นพิเศษ ลิมิเต็ด อิดิชัน ที่เกิดจากความร่วมมือของ New Era และค่ายเพลง What The Duck ในโอกาสพิเศษที่ค่ายเพลง What The Duck ครบรอบ 9 ปีนี้ จะวางจำหน่าย ในราคาใบละ 1,490 บาท และพิเศษสุดๆ เพียงแสดงตั๋วคอนเสิร์ต What The Duck 9th Anniversary รับส่วนลดพิเศษอีก 10% ที่หน้าร้าน New Era สาขาสยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6-28 ตุลาคม นี้เท่านั้น นอกจากนี้ เตรียมตัวพบกับศิลปินจากค่าย What The Duck ได้แก่ YOURMOOD, MORVASU, WHAL & DOLPH และ MINEKUK ที่จะไปพบปะแฟนๆ ที่หน้าร้าน New Era สาขาสยามเซ็นเตอร์ ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 นี้ ในช่วงเวลา 17.00-18.00 น. ติดตามข่าวสารติดตามและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ Neweracap.co.th และเพจเฟซบุ๊ก New Era Thailand