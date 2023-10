เที่ยวสนุกในเมืองใหญ่ “จาการ์ตา” ตะลุยอดีตสู่ปัจจุบัน เมืองหลวงแห่งอินโดนีเซีย

“โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น เซนายัน”

บนขนาดใหญ่อย่างเกาะชวา เป็นที่ตั้งของ(Jakarta) เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประชากรที่มีกว่า 10 ล้านคน รถยนต์ 4 ล้านคัน และจักรยานยนต์อีกกว่า 12 ล้านคัน ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่ารถติดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เชื่อว่าใครที่ได้มาเยือนกรุงจาการ์ตา ก็ย่อมจะได้สัมผัสประสบการณ์รถติด (จนท้อ) กันบ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็ใช่ว่าการจราจรที่คับคั่งนั้นจะทำให้เราท้อใจจนไม่อยากเที่ยวเมืองหลวงแห่งนี้ กลับกัน หากลองใช้ช่วงเวลาที่ติดอยู่บนท้องถนนลองมองดูสองข้างทาง สังเกตวิถีชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่ ก็ถือเป็นการสำรวจเมืองแห่งนี้ไปในตัวเริ่มต้นเที่ยวเมืองจาการ์ตากันจากโซนใจกลางเมือง ที่(National Monument หรือ Monas) หอคอยสูง 132 เมตร ที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กแห่งจาการ์ตา บริเวณจัตุรัสเมอร์เดกา ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การประกาศอิสรภาพของชาวอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1945 โดยยอดหอคอยเป็นรูปเปลวไฟหล่อด้วยทองคำ ภายในฐานหอคอยมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินโดนีเซีย ส่วนบริเวณฐานเปลวไฟเป็นจุดชมวิวมุมสูงของเมืองบริเวณใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์แห่งชาติ เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นซึ่งเคยเป็นที่ทำการของนายพลชาวดัตช์ ปัจจุบันเป็นสำนักงานของประธานาธิบดีและคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีกระทรวงต่างๆ อาคารสำนักงาน และสถานทูตถัดมาอีกนิด มีจุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญของจาการ์ตา เริ่มตั้งแต่(Istiqlal Mosque) ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวมุสลิม วิจิตรงดงามด้วยสถาปัตยกรรม และยังเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 120,000 คน (และอาจจะมากกว่านั้น หากรวมพื้นที่ลานกว้างด้านนอกที่สามารถรองรับผู้คนได้เพิ่มเติม)ความโดดเด่นของอาคารมัสยิดที่เป็นสไตล์ร่วมสมัย เริ่มตั้งแต่หลังคาถูกออกแบบเป็นโคมขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยรูปจันทร์เสี้ยวและดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม โดมรองที่มีขนาดเล็กกว่านั้นยังประดับด้วยยอดสแตนเลสที่มีพระนามของอัลลอฮ์ (พระเจ้า) ในการเขียนพู่กันอิสลาม และโครงสร้างส่วนใหญ่ห่อหุ้มด้วยหินอ่อนจากชวาตะวันออกห้องโถงกลาง เป็นห้องละหมาดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ โดยมีโดมเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เมตร ซึ่งหมายเลข 45 เป็นสัญลักษณ์ของการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียในปี ค.ศ.1945 รองรับด้วยเสากลม 12 ต้น เป็นตัวเลขวันเกิดของศาสดามูฮัมหมัด ส่วนที่ด้านนอก มีลานกว้างที่สามารถรองรับผู้คนในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ และยังมีหอคอยสูงเพื่อประกาศให้ชาวมุสลิมเข้ามาสวดมนต์ และผู้แสวงบุญจะเดินตามหอสูงนี้เพื่อไปยังมัสยิดได้ฝั่งตรงข้ามของมัสยิดเป็นที่ตั้งของ(Jakarta Cathedral) โบสถ์โรมันคาทอลิคเก่าแก่กลางเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1901 ด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอ - กอธิค ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น ตัวอาคารนั้นทำจากอิฐสีแดงถูกฉาบทับด้วยปูนปลาสเตอร์ ยอดแหลมของหอคอยทำจากโครงเหล็ก ความสูง 197 ฟุต ตัวหลังคาทำจากไม้สัก หน้าต่างกรุกระจกสีโค้งใหญ่เหนือประตู ด้านในมหาวิหารมีแท่นบูชาทั้งหมด 3 แท่น คือ แท่นบูชาเซนต์แมรี แท่นบูชานักบุญยอแซฟ และแท่นสุดท้ายคือ แท่นบูชาหลักที่ตั้งอยู่กลางสำหรับนั้นมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ถูกปกครองโดยคนท้องถิ่น จนกระทั่งชาวดัตช์ได้เข้ามามีบทบาททางการค้าเครื่องเทศในแถบหมู่เกาะอินโดนีเซีย ภายใต้การค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ จากนั้นจึงเข้ายึดครองจาการ์ตา มีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาและตั้งชื่อใหม่ว่า(Batavia)ซึ่งในปัจจุบัน เรายังสัมผัสความเป็นเมืองเก่าปัตตาเวียกันได้ที่(Fatahillah Square) บริเวณเขตเมืองเก่ากรุงจาการ์ตา หรือ โอลด์ ปัตตาเวีย (Old Batavia) โดยที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวดัตช์เมื่อกว่า 400 ปีก่อน รายล้อมด้วยอาคารประวัติศาสตร์มากมาย เช่น ศาลาว่าการ อาคารพานิชย์ พิพิธภัณฑ์ ท่าเรือ เป็นต้นหากว่ามาถึงจัตุรัสฟาตาฮิลลาห์แล้ว ก็จะพบกับลานกว้างที่รอบๆ มีอาคารเก่าแก่มากมาย อย่างเช่น อาคารศาลาว่าการ (เดิม) ปัจจุบันกลายมาเป็นที่จัดแสดงเรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ การก่อตั้งจายาการ์ตา (ชื่อเดิมของจาการ์ตา) และยุคอาณานิคมของดัตช์ จนกระทั่งการประกาศอิสระภาพของอินโดนีเซีย ซึ่งภายในนั้นมีทั้งเรื่องราว ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไปจนถึงห้องคุมขังผู้กระทำผิดที่อยู่บริเวณใต้ถุนของตึกนอกจากนั้น บริเวณนี้ก็ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์เล็กๆ ให้เดินเที่ยวชม และมุมหนึ่งของจัตุรัสก็จะมีปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ ซึ่งปืนกระบอกนี้มีชื่อว่า(Si Jaguar) ได้มาจากการหล่อปืนใหญ่ 16 กระบอก แต่ผู้สร้างปืนกระบอกนี้ไม่ใช่ชาวดัตช์ แต่เป็นชาวโปรตุเกสที่ปกครองมะละกาในอดีต จนกระทั่งชาวดัตช์แห่งฮอลันดาตีเมืองมะละกาแตก ปืนใหญ่กระบอกนี้จึงถูกย้ายมาที่ป้อมปัตตาเวีย จนกระทั่งป้อมถูกทำลาย ปืนกระบอกนี้จึงถูกย้ายมาไว้ยังจุดปัจจุบัน ที่แปลกอีกอย่างคือ บริเวณท้ายปืนจะมีมือขวาโผล่ออกมา ว่ากันว่าเป็นสัญลักษณ์ของเพศชายแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจาการ์ตาที่ไม่ควรพลาดคือ(Indonesia Miniature Park หรือ Taman Mini Indonesia Indah) ที่ได้รวบรวมเอาเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวในพื้นที่ขนาด 625 ไร่ หากเดินชมโดยละเอียดนั้นคาดว่าเวลา 1 วันคงไม่เพียงพอ เพราะที่นี่รวบรวมสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมอินโดนีเซียมาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอินโดนีเซียนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่ มีคนอยู่อาศัยมากมาย มีวัฒนธรรม ความเชื่อ การแต่งกาย ประเพณี ไปจนถึงอาหารการกินที่แตกต่างกันไปที่นี่จะมีสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์หรือผู้คนในอินโดนีเซียจาก 33 จังหวัด แต่ละจุดก็สามารถเข้าไปชมบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้แต่การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นได้ และด้วยขนาดพื้นที่กว้างขวาง ที่นี่ก้มีบริการรถราง รถกอล์ฟ รถรางลอยฟ้า กระเช้าลอยฟ้า หรือใครอยากจะซึมซับแบบละเอียดก็สามารถเดินชมไปเรื่อยๆ ได้และภายในพื้นที่ของเมืองจำลองแห่งนี้ ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์การคมนาคม พิพิธภัณฑ์ทหาร พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าและพลังงานใหม่ พิพิธภัณฑ์บาติกอินโดนีเซีย เป็นต้น และยังมีสวนสัตว์ สวนนก และเครื่องเล่นต่างๆ อีกด้วย เรียกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเที่ยวเมืองเก่ากันไปแล้ว ไปเยือนเมืองใหม่ของจาการ์ตากันบ้าง ที่นี่คือหรือ Pantai Indah Kapuk เป็นย่านเมืองใหม่ของจาการ์ตาที่เพรียบพร้อมในระบบขนส่งและสาธารณูปโภคครบครัน ประกอบด้วยหมู่บ้าน คอนโดมีเนียม อาคารพานิชย์ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา ศูนย์กีฬา ศูนย์แสดงสินค้า สวนสาธารณะขนาดใหญ่ และร้านอาหารนานาชนิด พร้อมหาดทรายสีขาวที่เกิดจากการถมทะเล ที่สำคัญคือ ที่นี่เป็นย่านเดียวในประเทศอินโดนีเซียที่มีน้ำประปาดื่มได้ เนื่องจากมีการสร้างระบบสาธารณูปโภคขึ้นมาใหม่ในยามค่ำคืนที่คึกคักของ PIK2 ต้องมาเดินเล่นที่ที่นี่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมจีน มีร้านอาหารจีนและชาติอื่นๆ ขายในบริเวณนี้ มีจุดถ่ายรูปสวยๆ เดินเล่นเพลินๆ ยังคิดว่าเหมือนเดินอยู่ที่เมืองจีนกันเลยทีเดียวมาเที่ยวจาการ์ตากันแบบเต็มอิ่ม ใครที่กำลังมองหาที่พักสบายๆ ใจกลางเมืองจาการ์ตา ก็มีแนะนำอยู่ 2 แห่ง เริ่มจาก(Best Western Senayan) ตั้งอยู่ในย่านเซนายันด้านใต้ของกรุงจาการ์ตา รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาคารสำนักงานด้านการเงิน บ้านพักนักการฑูต และสนามกีฬาแห่งชาติ เดินทางสะดวกสู่ใจกลางเมืองประกอบด้วยห้องพัก 137 ห้อง ทั้งห้องพักแบบมาตรฐาน ซูพีเรีย ดีลักซ์ เอ็กเซคคูทีฟ และแฟมิลี่ ให้ได้เลือกตามความต้องการ พร้อมห้องประชุมขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับงานเลี้ยงหรืองานประชุมสัมมนา อีกทั้งยังมีห้องอาหาร Chill In Café ที่ให้บริการตลอดทั้งวันดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองห้องพัก โทรศัพท์ (+62) 21 2903 7345 อีเมล์ : reservation@bwsenayan.com เว็บไซต์ : bwsenayan.com ส่วนอีกแห่งคือ(Best Western Premier The Hive) ตั้งอยู่ย่านธุรกิจ Cawang ฝั่งตะวันออกของกรุงจาการ์ตา ไม่ไกลจากสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า เขตอุตสาหกร