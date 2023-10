สถานที่ท่องเที่ยวเกาสง หลงเสน่ห์ภาคใต้ “ไต้หวัน”

ย่านอ่าวใหม่แห่งเอเชีย (Asia New Bay Area)

เมืองเอกแห่งภาคใต้ของไต้หวัน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิ ทะเลสาบดอกบัวที่งดงามในยามค่ำคืน, อุทยานโลกพระจันทร์เถียนเหลียว แหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาสุดตระการตา, ฝอกวงซาน แหล่งปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เป็นต้นแต่นอกเหนือจากแหล่งเที่ยวชื่อดังที่คุ้นหูคุ้นตากันดีแล้ว “เกาสง” มีสถานที่ท่องเที่ยวเปี่ยมสีสันน่าสนใจให้สำรวจอีกจำนวนไม่น้อย จึงอยากแนะนำคุณมารู้จักกับที่จะทำให้หลงเสน่ห์ภาคใต้ของไต้หวันยิ่งขึ้นกว่าเดิมแลนด์มาร์กสุดตระการตาที่มองเห็นจากบริเวณนี้ ต้องยกให้กับอาคาร Kaohsiung Music Center ที่สะดุดตาด้วยการออกแบบล้ำยุคจนได้รางวัลเหรียญทองจาก The World Prix d'Excellence Awards ประจำปี 2021 มาแล้วย่านอ่าวใหม่แห่งเอเชีย เป็นต้นแบบยุคใหม่ในการพัฒนาเกาสง เนื่องจากตอนเหนือเป็นที่ตั้งของย่านธุรกิจซานตัวและทางใต้อยู่ติดกับสนามบินนานาชาติเกาสง ภายในมีห้างสรรพสินค้าฮั่นเซิน (Hanshin Department Store) และโรงแรม Grand Hilai Kaohsiung สุดหรูหราโดดเด่นอยู่ใจกลาง จัดเป็นย่านศูนย์กลางห้างของเกาสง เต็มไปด้วยร้านค้าชั้นนำ ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าอยู่ล้อมรอบ สะดวกต่อการเดินทางเข้ามาใช้บริการ โดยในอนาคตทางรัฐบาลเกาสงจะมีการเปิดตัวโครงการ “หย่าวาน 2.0” ที่มีการร่วมมือครั้งใหญ่กับรัฐบาลกลาง เพื่อยกระดับย่านอ่าวใหม่แห่งเอเชียให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของไต้หวันอีกหนึ่งย่านสุดอาร์ตในเกาสง ตั้งอยู่ในแอ่งหมายเลข 3 ของท่าเรือเกาสง ที่ได้รับการเนรมิตให้เป็นพื้นที่ศิลปะเช่วยให้ศิลปินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแสดงผลงาน และกลายเป็นสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมมากอีกแห่ง กิจกรรมศิลปะทุกประเภทจัดขึ้นเป็นประจำในเขตนี้ เพื่อนำผลงานทางศิลปะมาสู่ย่านท่าเรือของเกาสง และยังนำกระแสใหม่ๆของศิลปะทางใต้ในเกาสงมาจัดแสดงอีกด้วยแต่เดิมเป็นเส้นทางรถไฟสายตะวันตกซึ่งก่อนหน้านี้เคยขนสินค้ามาที่ท่าเรือ ปัจจุบันกลายเป็นเส้นทางปั่นจักรยานที่ได้รับความนิยมที่สุดของเกาสง ท่ามกลางบรรยากาศของเขตศิลปะ อาคารร้านค้า คาเฟ่เก๋ๆนอกจากนี้ ยังมีสะพาน Great Harbour ยาว 110 เมตร อยู่ติดกับศูนย์ศิลปะ Pier-2 เป็นสะพานหมุนแนวนอนแห่งแรกในไต้หวัน สถาปัตยกรรมทันสมัย และเป็นสะพานหมุนข้ามท่าเรือที่ยาวที่สุดในเอเชีย ที่เปิดให้คนเดินเท้าข้ามไปมา และปั่นจักรยานผ่านไปได้ นอกจากนี้ ยังมีสะพาน Great Harbour ยาว 110 เมตร อยู่ติดกับศูนย์ศิลปะ Pier-2 เป็นสะพานหมุนแนวนอนแห่งแรกในไต้หวัน สถาปัตยกรรมทันสมัย และเป็นสะพานหมุนข้ามท่าเรือที่ยาวที่สุดในเอเชีย ที่เปิดให้คนเดินเท้าข้ามไปมา และปั่นจักรยานผ่านไปได้ โดยที่จุดกึ่งกลางของสะพานจะมีจุดชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ริมน้ำอันงดงามของเมืองของท่าเรือเกาสงได้ในเขตหลิงหย่า ประจำเมืองเกาสง ที่มีความงามด้านศิลปะรอให้คุณได้สัมผัส จากเดิมที่ในอดีตเป็นเขตที่พักของทหาร ก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่กลายเป็นย่านสีสันสตรีทอาร์ต คือ การเริ่มมีการจัดงานเทศกาลศิลปะ Wallriors Street Art Festival ในปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา เพื่อเชิญเหล่าบรรดาศิลปินน้อยใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมประชันฝีมือและสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ รวมถึงรังสรรค์ศิลปะจากวัตถุสาธารณะทำให้ปัจจุบันมีภาพวาดผนังมากถึง 135 ภาพ และยังเป็นชุมชนจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่แห่งแรกในไต้หวันที่ควรค่าแก่การมารับชมด้วยตาของตัวเองอีกด้วยนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Xin Zuoying และต่อรถไฟธรรมดา (TRA) จากสถานี Xin Zuoying มาลงที่สถานี Zhengyi และเดินต่อประมาณ 10 นาที พิกัด : No. 6, Shangyong Rd., Lingya Dist., Kaohsiung Cityสายชอปต้องไม่พลาดมาเยือน “ซินจูเจียง” ที่ละลานตาด้วยสินค้าทั้งของกระจุกระจิกน่ารัก ไปจนถึงเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งเหมาะแก่การมาอัปเดทเทรนด์แฟชั่นของชาวไต้หวัน สไตล์ของถนนยังมีความคล้ายคลึงกับฮาราจุกุ ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มความน่าสนใจและกลายเป็นสถานที่ขวัญใจวัยรุ่นมากมายที่นี่เป็นแหล่งสินค้านำเข้าอันโด่งดังในอดีต เนื่องจากเป็นสถานที่ติดกับท่าเรือใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ปัจจุบันมีการพัฒนาย่านนี้จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทั้งรูปแบบร้านค้าและสินค้าที่คัดสรรมาอย่างประณีตเหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Zuoying และต่อรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) สายสีแดงมาลงสถานี Central Park พิกัด : Xinxing Dist., Kaohsiung Cityหากชอบลิ้มลองอาหารสไตล์สตรีทฟูดของไต้หวันแล้วล่ะก็ ไม่ควรพลาด “ตลาดนัดกลางคืนลิ่วเหอ” ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ตอนกลางวันที่นี่เป็นถนนปกติ แต่เมื่อถึงเวลากลางคืน ถนนสายเดิมจะเปลี่ยนโฉมเป็นย่านตลาดนัดสุดคึกคัก เรียงรายสองข้างทางด้วยของกินที่ละลานตากว่า 140 ร้าน แต่จัดสรรพื้นที่ได้อย่างเป็นระเบียบและสะอาดสะอ้านตลาดแห่งนี้มีขายทุกอย่าง ตั้งแต่ของทานเล่น อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ของสะสม เกม ไปจนถึงความบันเทิงนานาชนิด แต่ทีเด็ดที่เป็นจุดขายสำคัญ ก็ต้องยกให้กับอาหารนานาชนิด ทั้งคาวหวาน ของว่างและอาหารทะเลท้องถิ่น โดยนอกจากรสชาติอร่อยแบบคนท้องถิ่นแล้ว ราคาอาหารยังสบายกระเป๋าอีกด้วยนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Zuoying หรือนั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Kaohsiung เดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง (Kaohsiung MRT) มาลงที่สถานี Formosa Boulevardโดมแห่งแสง ถือเป็นงานศิลปะของการออกแบบที่สะดุดตามาก ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard (MRT) เป็นโดมกระจกสีกลางแจ้ง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 660 ตารางเมตร และใช้เวลาสร้างนานถึง 4 ปีเต็ม ประติมากรรมนี้ ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามให้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเท่านั้น แต่ยังเพิ่มมิติใหม่ให้กับชีวิตศิลปะของเมืองเกาสงด้วยถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ ผ่านแนวคิด ดิน น้ำ ลม ไฟ เรียงกันตามลำดับช่วงชีวิต พร้อมข้อความที่กล่าวถึง ความรักและความอดทน ด้วยความพิเศษและความตื่นตาตื่นใจของโดมแห่งนี้ ทำให้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard กลายเป็นจุดถ่ายรูปและเช็กอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวออกจากตัวเมืองเกาสง มาสัมผัสกับความเงียบสงบและงานศิลปะแปลกตาที่ “วัดเถียนเหลียว” หรือ วัดหินเถียนเหลียว สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ในอดีตวัดแห่งนี้เคยช่วยเหลือแรงงานชาวไทยที่ตกงานจากการล้มละลายในยุคนั้น และเพื่อเป็นการขอบคุณทางวัดที่มีความเมตตา กลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงได้มีการก่อสร้างวัดจากหิน ปะการัง และเปลือกหอยกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแตกต่างจากวัดอื่นๆ มีจุดไฮไลต์เป็นสะพานหินทอดยาว ที่สามารถรับชมความงดงามของรูปปั้นมังกร รูปปั้นปลาทอง ปลาในสระน้ำ ตลอดจนทิวทัศน์ของขุนเขาบริเวณวัดนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Tainan จากนั้นต่อรถบัสสาย 8042 มาลงป้าย Alice Police Staion และต่อรถแท็กซี่ พิกัด : No. 2-7, Xinxing Rd., Tianliao Dist., Kaohsiung Cityพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก ที่เหมาะสำหรับครอบครัว และมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองกับการคมนาคมในอดีต อยู่ภายในอาคารสไตล์ตะวันตกเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ อาคารสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1913 - 1915 ที่มีแนวคิดมาจากนักศึกษาสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่น ในการสร้างสรรค์อาคารผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่น วิกตอเรียน และกอทิก เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ซึ่งหลังจากที่สถานีรถไฟปิดตัวลงใน ปี ค.ศ. 1978 ได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ บริการให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว การขายสินค้า และบริการเช่าจักรยาน เป็นต้นภายในพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมแห่งนี้ มีนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวกับภาพถ่ายประวัติศาสตร์การรถไฟ การเป็นเมืองที่เคยเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลอ้อย กิจกรรมนั่งรถไฟจำลองผ่าน VR ที่โดนใจเด็กๆ รวมถึงของฝากของที่ระลึกเกี่ยวกับรถไฟนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Xin Zuoying จากนั้นต่อรถบัส E25 Gaoqi Liugui Express ไปลงที่สถานี Zhongxue Rd. พิกัด : No. 1, Zhongshan Rd., Qishan Dist., Kaohsiung Cityบริเวณถนนสายเดียวกันของที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์รถไฟน้ำตาลฉีซาน เป็นถนนทอดยาวที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าแหล่งรวมอาหารและขนมท้องถิ่นแบบดั้งเดิม จุดเด่นอยู่ที่ขนมที่ทำจากกล้วย บะหมี่เป็ดตุ๋นสไตล์ไต้หวัน หมั่นโถวตลอดจนเอาใจสายสตรีทฟูดให้อิ่มหนำสำราญด้วยร้านอาหารแสนอร่อยสไตล์ไต้หวันแท้สูตรต้นตำรับอีกมากมาย นอกจากนี้ ถนนโบราณฉีซานยังรายล้อมไปด้วยอาคารโบราณหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นบ้านดิน สถาปัตยกรรมบาโรก และสถาปัตยกรรมสไตล์หมิ่นหนานผสมผสานใครชอบงานแนว DIY ของฝากน่ารักๆจากฝีมือตัวเองต้องมาเยือนโรงงานร่มแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่สุดโด่งดังในยุคไทโช ช่วงญี่ปุ่นยึดครองไต้หวันจนถึงปี ค.ศ. 1961 สำหรับยุคนั้นความต้องการร่มกระดาษของเหม่ยหนงมีอัตราสูงมาก โรงงานร่มสามารถผลิตได้มากถึง 20,000 คันต่อปี ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมถูกพัฒนาและมีวิวัฒนาการที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมร่มกระดาษน้ำมันดั้งเดิมจึงปิดตัวลงไปมากปัจจุบันที่เหม่ยหนงเหลือโรงงานที่ผลิตร่มกระดาษน้ำมันอยู่เพียง 5 แห่งเท่านั้น หนึ่งในนั้นคือที่ “ก่วงจิ้นเซิ่ง” ซึ่งพร้อมรอต้อนรับผู้มาเยือนให้สัมผัสวิถีการผลิตร่มน้ำมันอันเก่าแก่ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับติดมือกลับไปเป็นของฝาก โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงสี ลวดลายร่มด้วยตนเองได้ นำกลับเป็นที่ของที่ระลึก ของฝากที่ไม่ซ้ำใครนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานี Xin Zuoying จากนั้นต่อรถบัส E25 Gaoqi Liugui Express ไปลงที่สถานี Kaohsiung Bus Meinong Station และเรียกแท็กซี่ พิกัด : No. 47, Minquan Rd., Meinong Dist., Kaohsiung Cityจากโรงงานร่มฯ เพียงไม่กี่ร้อยเมตร แวะไปชมความงามของทะเลสาบเทียม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1748 นับเป็นทะเลสาบเทียมที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเกาสงรองจากทะเลสาบเฉิงซิง ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ชมนกที่สวยงามที่สุดในภาคใต้ เนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของทุกปีจะมีนกอพยพมากมาย อาทิ นกอีล้ำ นกคู้ต นกเป็ดผีเล็ก เป็นต้น รวมถึงทะเลสาบแห่งนี้ยังมีพืชน้ำอันอุดมสมบูรณ์ กิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดคือ การปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ ตกปลา และเดินกินลมชมวิวอย่างเพลิดเพลิน หรือจะแค่แวะมาชมทัศนียภาพอันงดงาม ถ่ายรูปสวยๆติดไว้ก็ไม่ผิดหวัง- เมืองเกาสง มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ หรือเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากกรุงไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง- แม้ว่าร้านค้าขนาดใหญ่ ยินดีรับบัตรเครดิต หรือทราเวล การ์ด แต่ร้านค้า ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านค้าสตรีทฟูด ยังรับเฉพาะเงินสด ดังนั้น ควรแลกเงินสดติดตัวเผื่อไว้สำนักงานท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ https://www.taiwantourism.org/th หรือ Facebook : Taiwan Tourism TH