กลับมาอีกครั้ง! Taiwan Travel Fair 2023 พบกับ “บอย ปกรณ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวแบบ Exclusive!

“คุณเซีย ซิ่ว เม่ย” รองผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป, คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯและนายวิบูลย์ กมลโต อุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดงานท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Travel Fair 2023) ที่จัดขึ้นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ณ แฟชั่นฮอล์ล ชั้น 1 สยามพารากอน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566คุณเซีย ซิ่ว เม่ย รองผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป กล่าวว่า งานนี้ถือเป็นงานแฟร์การท่องเที่ยวไต้หวันที่ใหญ่ที่สุด ภายในงานมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวไต้หวันมาให้ข้อมูลการท่องเที่ยว รวมถึงบริษัททัวร์ มาขายแพ็คเกจท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา หน่วยงานของเรา ได้รับการยกระดับเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ทำให้มีนโยบายที่กระตุ้นนักท่องเที่ยวไปไต้หวันได้มากยิ่งขึ้นทางด้าน คุณซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวเสริมว่า ในโอกาสที่ หน่วยงานของเราได้รับการยกระดับให้ใหญ่ขึ้น นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถเข้าร่วมแคมเปญ Taiwan the Lucky Land มีสิทธิ์ลุ้นรับ คูปองมูลค่า 5,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับ Voucher ส่วนลดสำหรับซื้อของในร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ในไต้หวันด้วยทั้งนี้ อยากเชิญชวนคนไทย มาท่องเที่ยวไต้หวัน เพราะในช่วงปลายปี 2566 มีเทศกาลบ่อน้ำพุร้อน และอาหารเลิศรส เหมาะกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว นอกจากนี้ยังมีเทศกาลปั่นจักรยาน ซึ่งในไต้หวันมีเส้นทางจักรยานที่น่าสนใจจำนวนมากพร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ชื่นชอบและรักในการปั่นจักรยานมาท่องเที่ยว ตามพื้นที่ต่างๆสำหรับการท่องเที่ยวไต้หวัน มีแคมเปญ“All is just right in Taiwan” ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน เพื่อใช้สำหรับ โปรโมท การท่องเที่ยวไต้หวัน ซึ่งปีนี้ ได้เชิญแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวัน คือ “บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” , บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง “Bee Journey เจอนี่” เซเล็บหน้าหวาน คุณเจสซี่สเคป (เป่าเป้) และหนุ่มสไตล์มินิมอลจากเพจ “อยากไป ก็ไป” (WannaGo JustGo) ที่มาร่วมแบ่งปันเสน่ห์การท่องเที่ยวไต้หวันแก่ทุกท่านที่สนใจจะเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน ด้วยสำหรับ งาน Taiwan Travel Fair ในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2566 ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ โดยการท่องเที่ยวไต้หวันนำเสนอผ่านออกมาในธีมงานที่น่าตื่นตาตื่นใจ อาทิ ชานมไข่มุก วิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนตึกไทเป 101 ขบวนรถไฟ Alishan เมืองเจียอี้ รวมไปถึง เส้นทางปั่นจักรยานทะเลสาบ Sun Moon Lake เมืองหนานโถว ฯลฯ และจะพาทุกท่านร่วมสร้างความประทับใจด้าน LOHAS (Lifestyle on Health and Sustainability) อันโด่งดังที่สุดของไต้หวัน ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพากันเช็กอิน แบ่งปันทิวทัศน์อันตระการตา และท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินในทุกช่วงเวลาที่อยู่ไต้หวัน! นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษกับกิจกรรม DIY ภายในงานด้วย เช่น กิจกรรมการทำชานมไข่มุกต้นตำหรับจากไต้หวัน Chun Shui Tang การเพ้นท์เล็บเจลลาย OhBear หรือจะเป็นการเพ้นท์หน้าเทพเจ้า Bajiajiang ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้ดื่มด่ำเสน่ห์ของไต้หวัน กับชุดการแสดงจากคณะการแสดง FunTo Art ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมาย โดยใช้การเต้นสมัยใหม่ภายใต้ธีมภูเขาของไต้หวัน อาหารมิชลิน และเทศกาลวัฒนธรรม มาโลดแล่นผ่านศิลปะการเต้นรำให้ทุกท่านได้รับชม และคณะการแสดง Zhenzong ที่ใช้แก่นแท้ของวัฒนธรรมวัดของไต้หวัน สร้างสรรค์การเต้นแนวใหม่ของเทพเจ้า Bajiajiang ผสมผสานแนวศิลปะการต่อสู้ และการแสดงของหญิงล้วนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่หลากหลายของไต้หวันนำเสนอต่อสาธารณชน ทำให้รู้สึกถึงเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจจากไต้หวัน!