“ลากูน่า ภูเก็ต” ระเบิดศึกแห่งตำนานไตรกีฬา ครั้งที่ 29 เดือนพฤศจิกายนนี้

“ลากูน่า ภูเก็ต” (Laguna Phuket) อาณาแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรบนเกาะภูเก็ต ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำระดับประเทศ เตรียมจัดงาน “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 29” (Laguna Phuket Triathlon 2023) นับถอยหลังสู่บทใหม่ของการจัดการแข่งขันไตรกีฬาระดับนานาชาติ ที่จะพลิกเกาะภูเก็ตสู่จุดหมายปลายทางการอีเวนต์สปอร์ตแบบเต็มฟอร์ม พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาสายอึดกว่า 1,200 จาก 30 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งหนุนท่องเที่ยวไฮซีซั่น 2023 แบบเต็มกำลัง 19 พฤศจิกายนนี้นายพอล วิลสัน รองกรรมการผู้จัดการ ลากูน่าภูเก็ต ในฐานะผู้จัดงานเปิดเผยว่า ลากูน่า ภูเก็ต พร้อมแล้วที่จะระเบิดศึกแห่งตำนานอีกครั้ง! กับการแข่งขัน “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา” งานไตรกีฬาระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 29 ผ่านการร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย อาทิ จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย การกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เพื่อผนึกกำลังในการผลักดันให้ “ภูเก็ต” กลายเป็นจุดหมายปลายทางการจัดการแข่งขันกีฬา หรือ Sport Event ระดับแนวหน้าของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากล ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ทันสมัย รวมถึงทัศนียภาพอันงดงามที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกให้หลั่งไหลเข้ามาในช่วงไฮซีซั่น 2566 นี้อย่างมาก โดยคาดว่า จะมีผู้แข่งขัน 1,2000 คน และผู้ติดตามมากกว่า 2,000 คน“เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างยิ่งที่ “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา” กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ภายใต้การร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของทุกภาคส่วน ซึ่งในปีนี้การแข่งขันจะเข้มข้นและพิเศษมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่สนามการแข่งขันที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เส้นทางพิชิตการแข่งขันที่สวยงามซึ่งไม่สามารถหาได้จากงานแข่งขันที่ไหน ๆ ทั้งทะเลอันดามัน ทะเลสาบ เส้นทางธรรมชาติทิวทัศน์ที่เขียวขจี ไปจนถึงที่พักที่สะดวกสบายภายในอาณาจักรรีสอร์ตครบวงจรอย่าง ลากูน่า ภูเก็ต เรารอคอยที่จะได้ต้อนรับนักไตรกีฬาทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่จะมาเข้าร่วมงานนี้ ซึ่งนับเป็นจุดหมายที่ดีสำหรับการเปิดช่วงไฮซีซันของภูเก็ตที่จะถึงนี้อีกด้วย” นายพอลกล่าวการแข่งขัน “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 29” จะจัดขึ้น ณ ลากูน่าโกรฟ ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้คอนเซปต์ ‘คุณคือตำนาน’ ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นผู้แข่งขันได้ทั้งมือโปรและมือสมัครเล่นครั้งแรก เพียงแค่มีความฝันที่จะสร้างตำนานของตนเอง สร้างคุณค่าด้วยความมีระเบียบวินัย ความอุตสาหะ และความมุ่งมั่น ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างแท้จริง โดยการแข่งขันไตรกีฬา (Triathlon) สุดเข้มข้นครั้งนี้จะประกอบด้วย การว่ายน้ำในทะเลอันดามันสีฟ้าครามและในทะเลสาบลากูน รวมระยะทาง 1.8 กม. การปั่นจักรยานบนเส้นทางขึ้นและลงเขา ชมวิวชนบทของภูเก็ตและหมู่บ้านท้องถิ่น โดยจุดไคลแม็กซ์อยู่บนเนินเขาในทอนอันงดงาม รวมระยะทาง 55 กม. และการวิ่งท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณ ลากูน่า ภูเก็ต จะสิ้นสุดที่ ลากูน่าโกรฟ รวมระยะทาง 12 กม. นอกจากนั้นยังมี สปรินต์ ไตรกีฬา (Sprint) ประกอบด้วยว่ายน้ำ 0.5 กม. ปั่นจักรยาน 20 กม. และวิ่ง 6 กม. รวมถึง ทวิกีฬา (Duathlon) ประกอบด้วย การวิ่ง 4 กม. ปั่นจักรยาน 5 กม. และวิ่ง 12 กม. ซึ่งเป็นการแข่งขันไตรกีฬาระยะพอเหมาะสำหรับนักแข่งกลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้การดูแลของทีมงานจัดการแข่งขันระดับมืออาชีพ และสร้างสีสันด้วยลีลาของนักบรรยายกีฬาชื่อดังอย่าง “Whit Raymond” (วิธ เรย์มอนด์)ในปีนี้ ผู้เข่าร่วมการแข่งขันยังจะได้อุ่นเครื่องกับกิจกรรมใหม่พิเศษมากมายก่อนวันท้าประลอง ไปจนถึงการผ่อนคลายหลังการแข่งขัน เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2566 กับ “คลินิกจักรยาน” เซสชั่นการซ้อมจักรยานอย่างเป็นทางการในระยะทาง 55 กม. โดย “ไซโคสปอร์ต” ผู้จัดงาน “ทัวร์ เดอ ภูเก็ต” รวมถึงการเตรียมพร้อมและการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2566 ฟิตกับกิจกรรม “Open Water Swim” ฝึกซ้อมการว่ายน้ำ โดย ไตรฮับ (TriHub) หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน แล้วไปสนุกสนานยามเย็นกับ “Lifestyle Night Market” ชิมช้อปกับ 80 ร้านค้าที่ Canal Village หลังวันอันเหนื่อยล้าจากการแข่งขัน ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2566 สามารถผ่อนคลายกับโยคะและอาหารเช้าเฮลธ์ตี้แสนอร่อยที่ “Open Kitchen” และสนุกกับ "The Four-Man Muay Thai Championship” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2566 ศึกชิงชัยสุดโหดของ 4 นักสู้ตัวท็อปสำหรับ “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา” นับเป็นไตรกีฬาระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เคยมีนักไตรกีฬาฝีมือดีจากทั่วโลกร่วมชิงชัยในการแข่งขันในแต่ละปีอย่างคับคั่ง อาทิ ไมเคิล เรเลิร์ท จากเยอรมนี เจ้าของตำแหน่งแชมป์คนเหล็ก 4 สมัย มาสซิโม ซิกาน่า จากเวนิส อิตาลี นักไตรกีฬาระดับท็อป รูดี้ ไวลด์ จากสวิตเซอร์แลนด์ นักไตรกีฬาในการแข่งกีฬาโอลิมปิก 2012 และเอ็มม่า พาลันท์-บราวน์ จากอังกฤษ ผู้คว้าชัยในการแข่งขันไอรอน แมน 70.3 มากกว่า 20 ครั้ง อิงเก้ พราเซทโย จากอินโดนีเซีย เจ้าของเหรียญเงินในการแข่งกีฬาซีเกมส์ รวมถึงนักกีฬาไทยระดับท็อปอย่าง จเร เจียรนัย ดีกรีนักไตรกีฬาทีมชาติไทย และเซเลบริตี้มากมายนอกจากนั้น ยังเป็นการแข่งขันไตรกีฬาที่จัดขึ้นมายาวนานและประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 8 อันดับแรกของการแข่งขันไตรว่ายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยนิตยสาร 220 Triathlon (สหราชอาณาจักร) ในปี 2563 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับที่ 5 จาก 10 ให้เป็นไตรกีฬาที่ดีที่สุดในโลก โดย Let's Do This (สหราชอาณาจักร) ในขณะที่ “ลากูน่า ภูเก็ต” ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีคุณูปการด้านกีฬาและการออกกำลังกาย โดยกรมพลศึกษา (DPE) กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาในปี 2562 ศึกแห่งตำนานอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาะภูเก็ตนี้ ยังมีส่วนช่วยในการระดมทุนผ่านกองทุนเพื่อเด็ก Children First Fun (CFF) อีกด้วยผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถดื่มด่ำกับการพักผ่อน และสนุกกับการท้าชิงไตรกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ ณ ลากูน่า ภูเก็ต ที่จะให้การต้อนรับด้วยที่พักที่หรูหรา ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย พร้อมการบริการอันอบอุ่น โดยที่พักตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสนามแข่งขัน มีบริการรถและเรือรับส่งฟรีภายในรีสอร์ตไปยังสนามแข่ง ลานกิจกรรมริมน้ำ ลากูน่าโกรฟ ด้วยห้องพักราคาพิเศษในโรงแรม อังสนา ลากูน่า ภูเก็ต, บันยันทรี ภูเก็ต, แคสเซีย ภูเก็ต, ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ทราย ลากูน่า ภูเก็ต และ บันยันทรี เวย่า ภูเก็ต โดยจองกับโค้ด LPT2023ร่วมสร้างตำนานบทใหม่ด้วยกันกับศึก “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 29” วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นี้ เปิดลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ – 13 พฤศจิกายน 2566 ช่องทางออนไลน์ www.lagunaphukettri.com การแข่งขันประกอบด้วยไตรกีฬาประเภทบุคคลและทีม, ไตรกีฬาสปรินต์ และทวิกีฬาเต็มรูปแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/LagunaPhuketTri หรือเว็บไซต์ www.lagunaphukettri.com