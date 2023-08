“อุทยานฯ ศรีเทพ” จัดเต็มมหัศจรรย์แสงสี พร้อมลุ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “” อวดโฉม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยแสงสีสุดตระการตา ชวนมาร่วมเปิดความมหัศจรรย์ ย้อนกาลเวลาอันรุ่งเรือง ของเมืองโบราณ ณ ดินแดนที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธา ในวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 นี้ มุ่งกระตุ้นการเดินทางทั้งไทยและเทศ เสริมศักยภาพเพิ่มแรงหนุนดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพก้าวสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า หลังจากโครงการวิจิตร งานแสดงแสงสีเสียงที่จัดขึ้นทั้ง 5 ภูมิภาค ได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ททท.จึงต่อยอดดำเนินโครงการ The Link Local to Global จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยครั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่อยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การ UNESCO การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว แต่ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้ทราบถึงเรื่องราวความรุ่งเรืองของอารยธรรมโบราณ และความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีแสง สี สื่อผสมสมัยใหม่ ผลักดันให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจแห่งหนึ่งของโลกที่มีทั้งความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมและมีประวัติความเป็นมาที่ควรค่าแก่การศึกษาและส่งต่อการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังสำหรับงาน “มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก THE MAGICAL SI THEP to World Heritage” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีรอบการแสดงไฮไลท์จัดขึ้น 4 รอบ/วัน ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 19.00. น./ รอบที่ 2 เวลา 19.30 น./ รอบที่ 3 เวลา 20.00 น. และรอบที่ 4 เวลา 20.30 น. ซึ่งจะเล่าขานตำนานศรีเทพจากความเชื่อสู่ความศรัทธาของผู้คนในแถบลุ่มน้ำป่าสัก จนก่อเกิดเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่า นำเสนอผ่านจอ LED ผสมผสานเทคนิคด้วยการใช้ระบบ Synchronize Lighting เชื่อมการแสดงจากจุดฉายภาพ สู่จุดการแสดงแสงไว้ด้วยกัน ประกอบเป็นการแสดงมหัศจรรย์แสงสี Lighting 7 จุด เปิดประวัติศาสตร์ด้วยการสัมผัสตำนานผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธาสำหรับ 7 จุดการแสดงมหัศจรรย์แสงสี Lighting แห่งศรีเทพ ได้แก่-มหัศจรรย์จุดที่ 1 ศรีเทพ เปิดรากฐานประวัติศาสตร์ เรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอันยิ่งใหญ่ ถูกเล่าขานผ่านมุมมองความเชื่อ ความศรัทธา ย้อนอดีตนำพาสู่ห้วงเวลาความรุ่งโรจน์ของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เล่าผ่านวิดีทัศน์บนจอ LED-มหัศจรรย์จุดที่ 2 มหาสถูป ศาสนสถานแห่งศรัทธา หลอมรวมความศรัทธาอันแรงกล้า แหล่งกำเนิดของศาสนาอันหลากหลายมหาสถูปแห่งลุ่มน้ำป่าสักที่ยิ่งใหญ่ สู่มรดกของมวลมนุษยชาติที่ทรงคุณค่า น่าจดจำ-มหัศจรรย์จุดที่ 3 ศาสนารุ่งโรจน์ เมืองโบราณศรีเทพ มหาสถูปยิ่งใหญ่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ ศูนย์รวมจิตใจนับพันปี-มหัศจรรย์จุดที่ 4 พฤกษาแห่งแสงสี ต้นไม้น้อยใหญ่ หลายล้อมรอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เรืองรองสว่างไสว เปรียบดั่งความยิ่งใหญ่ พลังแห่งคนรุ่นก่อนสะท้อนส่งผ่านมาในผู้คนยุคปัจจุบัน ความศรัทธาที่เปี่ยมล้นเปล่งประกายสู่ใจเรา-มหัศจรรย์จุดที่ 5 ภาคภูมิใจมรดกไทย เมืองศรีเทพ ความรุ่งเรืองนับพันปีอันอัศจรรย์เล่าขานไม่รู้จบ งดงามดั่งดอกบัว ตัวแทนดอกไม้แห่งความศรัทธา รู้ ตื่น เบิกบาน-มหัศจรรย์จุดที่ 6 แสง ศิลป์ สะท้อนความศรัทธา ผู้คนหลากหลาย นำพาความเชื่อ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดศิลปะ เกิดสถาปัตยกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่ง ความศรัทธาอันแรงกล้า หลั่งไหลรวมกันมาก่อพลังความยิ่งใหญ่-มหัศจรรย์จุดที่ 7 ศิลปะรุ่งเรือง ศิลปะรุ่งเรือง งดงามด้วยเชิงสกุลช่างศรีเทพ สะท้อนภาพความรุ่งเรือง และความเชื่อมโยงในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่น อาทิ ข้าวห่อใบบัว แกงอีเหี่ยว ข้าวโปง ข้าวแดกงา ห่อหมกหน่อไม้ทอด ขนมลูกโคนโยนเข้ากอไผ่ ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุกสนาน อิ่มอร่อย และเลือกซื้อสินค้าของดีประจำท้องถิ่น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมบรรยากาศของแสงสีแห่งความศรัทธาได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy