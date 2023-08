ททท.จัดงาน “THE MAGICAL SI THEP to World Heritage” มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลกกระตุ้นเดินทางพร้อมเสริมแรงหนุน “ศรีเทพ” สู่มรดกโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานต่อโครงการ “The Link Local to Global” กระตุ้นการเดินทางทั้งไทยและเทศ จัดกิจกรรม “THE MAGICAL SI THEP to World Heritage มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” เสริมศักยภาพเพิ่มแรงหนุนดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพก้าวสู่มรดกโลกนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า หลังจากโครงการวิจิตร งานแสดงแสงสีเสียง ที่จัดขึ้นทั้ง 5 ภาค ได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ททท.จึงดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ภายใต้โครงการ The Link Local to Global โดยครั้งนี้ภูมิภาคภาคกลางได้เลือกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากเล็งเห็นว่ามีศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที่พร้อมจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับสากลต่อไปในอนาคต ทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากภาคกลางด้วย“อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพกำลังอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO เพื่อเป็นมรดกโลก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างไปพร้อมกัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันและสร้างความพร้อมให้อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพในการเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตอันใกล้ ศรีเทพถือเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจอีกแห่ง ทั้งมีความสมบูรณ์และมีประวัติความเป็นมาที่ควรค่าแก่การศึกษาและส่งต่อการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ The Link Local to Global”กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม Hi Light เป็นการเล่าขานตำนานศรีเทพจากความเชื่อสู่ความศรัทธาของผู้คนในแถบลุ่มน้ำป่าสัก จนก่อเกิดเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนธรรมที่มีคุณค่า โดยนำเสนอผ่านจอ LED ผสมผสานเทคนิคด้วยการใช้ระบบ Synchronize Lighting เชื่อมการแสดงจากจุดฉายภาพ สู่จุดการแสดงแสงไว้ด้วยกันLighting 7 จุด เปิดประวัติศาสตร์ด้วยการสัมผัสตำนานผ่าน แสง สี แห่งความศรัทธา ได่แก่ มหัศจรรย์จุดที่ 1 ศรีเทพเปิดรากฐานประวัติศาสตร์ย้อนอดีตนำพาสู่ห้วงเวลาความรุ่งโรจน์ของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เล่าผ่านวิดีทัศน์บนจอ LED มหัศจรรย์จุดที่ 2 มหาสถูป ศาสนสถานแห่งศรัทธา หลอมรวมความศรัทธาอันแรงกล้า แหล่งกำเนิดของศาสนาอันหลากหลายมหาสถูปแห่งลุ่มน้ำป่าสักที่ยิ่งใหญ่ มหัศจรรย์จุดที่ 3 ศิลปะรุ่งเรือง ศูนย์กลางของวัฒนธรรม ศิลปกรรมต้นอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นความรุ่งเรือง ความเชื่อมโยงในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหัศจรรย์จุดที่ 4 ศาสนารุ่งโรจน์ กำแพงแก้วล้อมรอบ มหาสถูปยิ่งใหญ่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ ศูนย์รวมจิตใจนับพันปี มหัศจรรย์จุดที่ 5 แสง ศิลป์ สะท้อนความศรัทธา ความศรัทธาอันแรงกล้า หลั่งไหลรวมกันมาก่อพลังความยิ่งใหญ่ มหัศจรรย์จุดที่ 6 พฤกษาแห่งแสงสีพลังแห่งคนรุ่นหลัง สะท้อนส่งผ่านมาในผู้คนยุคปัจจุบัน ความศรัทธาที่เปี่ยมล้นเปล่งประกายสู่ใจเรา มหัศจรรย์จุดที่ 7 ภาคภูมิใจมรดกไทย เมืองศรีเทพ ความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยเก่าก่อน สู่คุณค่า และความงดงามให้คนยุคปัจจุบันได้เบิกบานใจได้ภาคภูมิใจนอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่น งาน “THE MAGICAL SI THEP to World Heritage มหัศจรรย์แสงสี ณ ศรีเทพ สู่มรดกโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 16.00 – 21.00 น. ณ เขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โดยรอบการแสดงไฮไลท์จัดขึ้น 3 รอบ/วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center 1672 Travel Buddy