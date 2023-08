ททท. เสิร์ฟ Soft Power ไทยสู่สากล ผ่านเกม Home Sweet Home: Online

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Yggdrazil Group ผู้พัฒนาเกมซีรีส์ Home Sweet Home และบริษัท โอกิลวี่ (ประเทศไทย) เปิดตัวแคมเปญ The Hunt for Amazing Cultures โดยใช้เกม online เชื่อมโยงเครือข่ายผู้เล่นทั่วโลก นำเสนอ Thai Soft Power วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen Z, Gen Alpha และ Native Digital ซึ่งเป็นกลุ่มศักยภาพในอนาคต หวังเปลี่ยนประสบการณ์จากเกมสู่การเดินทางจริงในประเทศไทยนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า ททท. มีเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Z, Gen Alpha และ Native Digital ซึ่งกลุ่มศักยภาพในอนาคต ได้แก่ เกมออนไลน์ ต่าง ๆ มาเป็นช่องทางในการสื่อสารนำเสนอข้อมูลตลอดจนเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ เกมซีรีส์ Home Sweet Home เกมแนวผจญภัยระทึกขวัญที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และ Soft Power ของไทย ผ่าน Story telling ร้อยเรียงเรื่องราวเผยแพร่ออกไปจนมีชื่อเสียงโด่งดังได้รับความนิยมจากเกมเมอร์ผ่านยอดดาวน์โหลดมากกว่า 8 แสนครั้งทั่วโลกดังนั้น ททท. จึงได้กำหนดกลยุทธ์ Digital as Game Changer เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมิติใหม่ สู่ Smart Tourism โดยใช้ศักยภาพของ Soft Power ของไทยผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายตลาดศักยภาพและมีมูลค่าทางการตลาดสูง ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกม หรือ เกมเมอร์ (Gamer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Z, Gen Alpha และ Native Digital เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เล่น เปลี่ยนประสบการณ์ในเกมสู่การเดินทางจริงในประเทศไทยรวมถึงสร้างโอกาสของการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านเกมออนไลน์ โดยได้ร่วมกับ Yggdrazil Group ผู้พัฒนาเกมซีรีส์ Home Sweet Home และบริษัท โอกิลวี่ (ประเทศไทย) เปิดตัวแคมเปญ The Hunt for Amazing Cultures ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เล่นทั่วโลกเข้าด้วยกันด้วยเกม Home Sweet Home: Online ที่มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ ของผู้เล่นมากขึ้นเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ความเชื่อ ไสยศาสตร์ นิทานพื้นบ้าน เครื่องราง ของขลัง และสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนมาเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องที่จะพาผู้เล่นออกเดินทางเพื่อค้นหาวัฒนธรรม ความเชื่อ โชคลาง และวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย พร้อมไขปริศนาพิชิตของรางวัลต่างๆที่พิเศษคือ ททท. จะร่วมสนับสนุนการผลิตสื่อและนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Soft Power และการท่องเที่ยวของประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมอย่างแนบเนียน อาทิการออกแบบการแต่งกายของตัวละครผ่านการเลือกไอเทม เครื่องแต่งกาย อาวุธ ความสามารถพิเศษ และสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยและความเชื่อโชคลาง อาทิ ลูกประคำ ข้าวสารเสก ยาสั่ง เบี้ยแก้ พระขุนแผนมหาเสน่ห์ เพชรตาแมว เขี้ยวเสือ น้ำมันพราย เหล็กไหล ตะกรุด สีผึ้ง เป็นต้น⁃ ตลอดจนนำเสนอฉากในเกมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จาก 5 ภูมิภาคของไทย อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภาคอีสาน คุ้มขุนแผน จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคกลาง ป่าฮาลาบาล่า จังหวัดยะลา ภาคใต้ ฯลฯเพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแก่ผู้เล่นได้อย่างกลมกลืน และจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมเล่นเกมพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติ มากที่สุด ขณะที่ 1 ใน 3 ของผู้เล่นเกมชื่นชอบอาหารไทยแบบ street food และเทศการของไทยที่ได้รับความสนใจมากที่สุด คือ เทศกาลสงกรานต์ของไทยททท. คาดว่าจะมีผู้สนใจร่วมเล่นเกมไม่น้อยกว่า 500,000 คน มีการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า 900,000 คน-ครั้งจึงนับว่าเกมออนไลน์ จะสามารถเป็นช่องทาง และเครื่องมือในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ Soft Power ของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีในอนาคต