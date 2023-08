ตามหาเนื้อคู่ทริปมู “ไต้หวัน” 8 จุด ไหว้ “ผู้เฒ่าจันทรา” ขอให้สมหวังปังเรื่องความรัก

•ภาคเหนือ : วัดหลงซาน/วัดเสียไห่เฉิงหวง





•ภาคกลาง : วัดเล่อเฉิง/วัดหลงเฟิ่ง/วัดลู่กั่งเทียนโฮ่ว





•ภาคใต้ : วัดต้าเทียนโฮ่ว/วัดเทพเจ้าแห่งสงคราม/วัดกวนตี้





•4 เคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับสายมูตัวจริงในการไหว้ขอพรเทพเจ้าเยว่เหล่าให้สมปรารถนา

อาสาพาไปมูรับบทเป็นกามเทพแผลงศรช่วยให้คนโสด (อาจ) สมหวังในความรัก เปิด 8 พิกัด ไหว้ “” (月老) หรือ “” เทพเจ้าแห่งความรักผู้มีเอกลักษณ์ซึ่งไว้หนวดยาวสีขาว โด่งดังในเรื่องการให้พรความรัก และการแต่งงานตามความเชื่อโบราณสำหรับคนไต้หวัน จากทั่วทุกภาคมาให้คนโสดหรือผู้ที่ต้อิงการเสริมดวงเรื่องความรักได้ตามรอยกันอย่างจุใจเปิดดวงรับพลังความรักแห่งแรกกันที่ “” (Longshan Temple) วัดชื่อดังอันดับหนึ่งของไต้หวัน ซึ่งผู้เฒ่าจันทราที่นี่เป็นขวัญใจสายมูที่ถูกค้นหามากที่สุดในอินเทอร์เน็ต และได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวในการเลือกเดินทางมาไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้ เนื่องจากเป็นที่ประทับของเทพเจ้าเยว่เหล่าที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงจนได้รับการขนานนามว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเรื่องความรักนอกจากเทพเจ้าเยว่เหล่าที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอพรด้านความรักแล้ว วัดหลงซานยังมีเทพเจ้าอีกหลากหลายให้ขอพรต่าง ๆ รวมถึงมีวัตถุมงคล เครื่องรางนำโชค ให้เลือกซื้อหาเพื่อเสริมสิริมงคลกันเป็นจำนวนมากสำหรับวัดหลงซานตั้งอยู่ในย่านว่านหัวเมืองไทเป สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Longshan Temple ซึ่งใกล้กับย่านชอปปิ้งอย่างซีเหมินติงอีกด้วย ทำให้เที่ยว ช้อป ไหว้พระ ได้ครบจบในที่เดียวพิกัด : No. 211, Guangzhou St, Wanhua District, Taipei City, Taiwanส่วนใครถ้าอยากสละโสดภายใน 3 เดือน ต้องไปที่ “” (Taipei Xia-Hai City God Temple) ที่ตั้งอยู่บนถนนตี๋ฮว่าชาวไต้หวันเชื่อกันว่าเมื่อมาขอพรเทพเจ้าเยว่เหล่าที่วัดแห่งนี้จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ภายใน 3 เดือนเท่านั้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาขอพรจากวัดเสียไห่เฉิงหวงก็จะสามารถพบเจอคู่แท้ที่ถูกชะตาด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้วัดเสียไห่เฉิงหวง จะเป็นโบราณสถานที่สำคัญระดับ 3 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความรักแล้ว ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมในการถ่ายละครและถ่ายทำภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวผู้สนใจสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Shuanglian และต่อรถบัส Taipei City Bus หมายเลข 811 หรือ รถบัสสายสีแดง หมายเลข 33 มาลงป้าย Dihua St.พิกัด : No. 61, Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City, Taiwanเดินสายตามหาความรักในไต้หวันกันต่อกับ 3 วัดยอดฮิตในภาคกลาง โดยเริ่มกันที่ “” (Lecheng Temple) ในเมืองไถจง ที่สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) ไปลงสถานี Taichung แล้วต่อรถไฟธรรมดา (TRA) ไปลงที่สถานี Jingwu จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 13 นาที จะพบกับวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 260 ปีวัดเล่อเฉิงนอกจากเทพเจ้าเยว่เหล่าแล้วยังมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ที่ประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้อย่าง ‘เจ้าแม่มาจู่’ เทพนารีผู้โด่งดังผู้ปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยวัดเล่อเฉิงได้รับกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องตำนาน “” ที่จะช่วยนำพาโชคชะตาของคนให้ได้พบเจอกันอย่างสุขสมหวัง รวมถึงช่วยให้คู่รักคืนดีกันอีกด้วย และหากว่าใครที่ยังไม่พบเจอคู่แท้ขณะที่ยังคบหาดูใจกันอยู่ พลังแห่งเทพเจ้าเยว่เหล่าก็จะช่วยปัดเป่าและกีดกันให้เลิกรากันไปในที่สุดพิกัด : No. 48, Hanxi St., East Dist., Taichung City, Taiwan(Longfeng Temple) ที่เมืองหนานโถว เป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังที่โดดเด่นเรื่องการขอพรด้านการแต่งงานเป็นอันดับต้น ๆ ของไต้หวันสำหรับชาวไต้หวันผู้ที่มักนิยมมาขอพรในวัดแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาหาคู่ จึงมักเดินทางมาขอพรเทพเจ้าเยว่เหล่าให้ช่วยประทานพร ซึ่งหลังจากที่ไหว้ขอพรกลับไปเพียงไม่กี่เดือนก็จะพบเจอคู่และได้แต่งงานกันในที่สุด ด้วยเหตุนี้เมื่อเราเข้ามาสู่ภายในวัด จะพบกับป้ายคำอธิษฐานที่ขอพรเรื่องการแต่งงานและความรักเป็นจำนวนมากวัดแห่งนี้สามารถเดินทางมาง่าย ๆ ด้วย รถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) ลงสถานี Taichung แล้วต่อ Taiwan Tourist Shuttlle E-Bus สาย 6670 ลงที่ป้าย Shuishe นั่ง แล้วเดินต่ออีกประมาณ 5 นาทีก็จะถึงวัดหลงเฟิ่งพิกัด : No. 291-6, Zhongshan Rd., Yuchi Township, Nantou County, Taiwan(Lukang Tianhou Temple) เมืองจางฮว่า ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี วัดแห่งนี้ยังศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรัก การงาน และสุขภาพอีกด้วย เรียกว่าขอพรครั้งเดียวได้ครบจบในวัดเดียวนอกจากไหว้พระเสริมดวงให้ราบรื่นกันแล้ว อย่าพลาดที่จะลิ้มลองของทานเล่นแสนอร่อยที่บริเวณหน้าวัด รวมถึงไปเดินเล่นที่ถนนสายโบราณลู่กั่ง (Lukang Old Street) เพิ่มตัวเลือกในการท่องเที่ยวได้อย่างครบครันวัดลู่กั่งเทียนโฮ่วสามารถเดินทางจากสถานีรถไฟ (TRA) Changhua ต่อรถบัส Changhua (ปลายทาง Lugang) และมาลงที่ป้าย Xiyuanqianพิกัด : No.430, Zhongshan Rd., Lukang Township, Changhua County, Taiwanไปทัวร์สายมูด้านความรักแห่งโซนภาคใต้กับ 3 วัดดัง เริ่มกันที่ “” (Da Tianhou Temple) แห่งเมืองไถหนาน วัดที่ถูกร่ำลือว่าสามารถช่วยจับคู่ให้ผู้คนสมหวังมากกว่า 300 คู่แล้วนอกจากนี้เทพเจ้าเยว่เหล่าประจำวัดวัดต้าเทียนโฮ่ว ยังช่วยให้พรสำหรับคนมีคู่ให้รักมั่นคงและยืนยาว จึงเป็นวัดที่คู่รัก หรือสามีภรรยามักเดินทางมาขอพรให้เพื่อให้รักของตนยั่งยืนมากยิ่งขึ้นขณะที่ไม่ไกลจากวัดต้าเทียนโฮ่ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชม นั่นคือหอคอย ชื่อคั่นโหลว (Chikan Tower) รวมถึงร้านอาหารชั้นนำมากมายให้ได้ตะลอนชิมกันอีกการเดินทางสู่วัดต้าเทียนโฮ่ว สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงที่สถานีรถไฟ Tainan แล้วต่อรถบัส Tainan City (สาย 3 หรือ 5 ) มาลงที่ป้าย Chihkan Tower (The Chamber of Red Hill)พิกัด : No. 18, Ln. 227, Sec. 2, Yongfu Rd., West Central Dist., Tainan City, Taiwan” (Sacrificial Rites Martial Temple) เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ในเมืองไถหนาน ตั้งไม่ไกลจากป้ายรถบัส Chihkan Towerความโด่งดังเรื่องรักของวัดแห่งนี้คือ หากคู่รักของเรามีคนเข้าหาอย่างไม่ขาดสาย เทพเจ้าเยว่เหล่าจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคและเอาชนะให้ได้ในที่สุด หรือถ้าแฟนคนปัจจุบันไม่ใช้คู่แท้ตามฟ้าลิขิตก็จะช่วยให้ห่างหายและเลิกรากันไปเองนอกจากนี้ภายในวัดยังมีเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเหวินชางที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการศึกษาเป็นอย่างมากพิกัด : No.229, Sec. 2, Yongfu Rd., West Central District, Tainan City, Taiwanปิดท้ายด้วยการตั้งจิตสื่อถึงเทพเจ้าเยว่เหล่าให้ประทานพรรักสมหวังที่ “” (Guandi Temple) แห่งเมืองเกาสง ที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเกาสงสถานี Wukuaicuoวัดกวนตี้มีความแตกต่างและน่าสนใจจากวัดอื่นที่ได้กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากเทคนิคการไหว้ขอพรเทพเจ้าเยว่เหล่ามีความพิเศษที่มากยิ่งขึ้น เมื่อถวายตะเกียงน้ำมันเรียบร้อยแล้ว จะได้รับธูปไหว้เทพเจ้าเยว่เหล่า ด้ายแดง 2 เส้น และลูกอม โดยหลังจากที่ไหว้ตามขั้นตอนแนะนำของทางวัดเสร็จสิ้น ให้จุดธูปไหว้อธิษฐานที่หน้าเทพเจ้าเยว่เหล่า พร้อมอ่านบทสวด ทริคเพิ่มเติมให้เขียนชื่อ วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ ให้ละเอียดอีกครั้ง เพื่อเพิ่มพลังงานดีให้ท่านดลบันดาลดั่งใจหวังพิกัด : No. 52, Wumiao Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City, Taiwan1.การไหว้เทพเจ้าเยว่เหล่าที่ถูกวิธี ต้องเตรียมกระดาษเงินกระดาษทอง และของบูชา โดยเน้นหลักๆ ไปที่ขนมและของหวานหลากชนิด เพื่อให้การขอพรเรื่องความรักสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น และหวานชื่นเช่นเดียวกับขนมหวานที่นำมาไหว้ขอพร2.วัดแต่ละแห่งจะมีวิธีการไหว้ขอพรเทพเจ้าเยว่เหล่าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเดินทางเข้าไปสักการะที่วัดใด ควรยึดตามธรรมเนียมหรือข้อแนะนำการไหว้ของวัดนั้นๆ จะช่วยให้เห็นผลไวที่สุด รวมถึงแนะนำให้ผู้ที่ไปขอพรควรไหว้สักการะเทพเจ้าองค์อื่นๆภายในวัดด้วยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้ คือขณะที่ไหว้ขอพรนั้น ต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเกิดของตัวเองให้ชัดเจน เพื่อให้เทพเจ้าได้รับรู้และเมตตา หนึ่งในทริคการไหว้ที่จะช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้น3.คนโสดที่ขอพรเรื่องคู่ต้องมาพร้อมการระบุสเปคความชอบให้ชัดเจน เทพเจ้าเยว่เหล่าจะได้เมตตาประทานคู่ให้ได้อย่างแม่นยำและตรงตามที่ขอได้ครบถ้วน หรือหากมีคนที่ชอบอยู่แล้ว สามารถแจ้งชื่อ วันเกิด และที่อยู่ของคนที่ชอบได้เลย เพื่อที่จะได้ผูกดวงชะตาของคุณทั้งคู่ให้ตรงกัน4.เมื่อได้รับด้ายแดงจากเทพเจ้าเยว่เหล่าหลังจากการไหว้ขอพรเสร็จสิ้น ห้ามลืมเดินวนรอบกระถางธูปเด็ดขาด โดยให้เดินวนไปตามเข็มนาฬิกา จำนวน 3 รอบ หรือตามข้อแนะนำของวัด เพื่อเสริมพลังของด้ายแดงให้มากขึ้นสำหรับเหล่าคนโสดสะดวกพิกัดไหนเตรียมปักหมุดศึกษาเส้นทางกันไว้ได้เลย ซึ่งหากได้ลองทำตามทริคการไหว้เทพเจ้าเยว่เหล่าอย่างถูกวิธีตามที่ได้แนะนำมาข้างต้น มั่นใจได้เลยว่ากลับบ้านมาครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวแน่นอน เพราะนอกจากการเดินทางตามรอยขอพรวัดต่าง ๆ เพื่อให้พบเจอคู่และรักแท้ที่ดีแล้ว ระหว่างทางหรือสถานที่ใกล้เคียงในเมืองที่ตั้งของวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายให้ได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอทั้งนี้ สามารถติดตามอัปเดทข่าวสารความเคลื่อนกิจกรรม และแหล่งท่องเที่ยวของไต้หวันที่ไม่ควรพลาดได้จาก สำนักงานท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ผ่านทาง https://www.taiwantourism.org/th/ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : Taiwan Tourism Bureau TH