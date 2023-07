ตื่นตา “ไทเป-นิวไทเป” สัมผัสเสน่ห์ไต้หวันที่แตกต่าง ไหว้เทพขอพร ชิมอาหารดั้งเดิม ครบจบในทริปเดียว

•ไต้หวันตอนเหนือ ไทเป-นิวไทเป





สำหรับผู้ที่มีแพลนจะเดินทางไปเที่ยวไต้หวัน เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง แนะนำให้กรอก Online Arrival Card ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 30 วัน สามารถเข้าไปกรอกได้ทาง https://niaspeedy.immigration.gov.tw/webacard ติดตามข่าวสาร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดของทางไต้หวัน ได้จาก สำนักงานท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ผ่านทาง https://www.taiwantourism.org/th หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : Taiwan Tourism Bureau



ขณะที่ก่อนหน้านั้น “การท่องเที่ยวไต้หวัน” ได้ออกแคมเปญ “” ที่เปิดโอกาสชาวต่างชาติที่เดินทางไปเยือนไต้หวัน สามารถร่วมลุ้นรับเงินรางวัล 5,000 NTD (ดอลลาร์ไต้หวัน) ฟรี! จากแคมเปญดังกล่าวนั่นจึงทำให้วันนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังเนื้อหอมและน่าเที่ยวเป็นอย่างยิ่งไต้หวันเป็นดินแดนที่โดดเด่นไปด้วยความหลากหลายทางภูมิประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม น่าตื่นตาตื่นใจ และกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในทุกเจเนอเรชัน ทั้งเรื่องอาหารการกิน ชอปปิ้ง รวมถึง “สายมู” ที่กำลังมาแรงของนักท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันด้วยเหตุนี้ทางจึงได้คัดสรรสถานที่น่าสนใจที่โดดเด่นและแตกต่างในพื้นที่ เมือง “” และ “” แห่ง“” ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไทยมาแนะนำ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไทยที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวในไต้หวัน เพื่อสัมผัสกับกิจไหว้เทพขอพร ชิมอาหารดั้งเดิมรสเด็ด และแชะภาพไม่ซ้ำใคร แบบครบจบในทริปเดียวเริ่มต้นกันในไทเปที่ “” (Xia Hai-City God Temple : 霞海城隍廟) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า100 ปี ที่ตั้งอยู่บนถนนตี๋ฮว่า (Dihua Street) (พิกัด : No. 61, Section 1, Dihua St, Datong District, Taipei City, Taiwan)สำหรับใครที่ยังโสดหรือใครโดนเท ก็เซมาทางนี้ได้เลย เพราะวัดนี้เขาขึ้นชื่อมากในเรื่องการขอพรเรื่องความรักกับ “” (月老) ซึ่งหลายคนได้รับพรสมความปรารถนาจนเกิดการแนะนำและถูกกล่าวขานกันเรื่อยมาถึงความศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งนี้หากผู้ที่ขอพรประสบผลสำเร็จ ชาวไต้หวันจะนิยมนำสีปิ่ง (喜餅) หรือขนมงานแต่งงานมาไหว้เพื่อเป็นการขอบคุณเทพเจ้า ซึ่งมีความเชื่อว่าท่านชอบขนมหวาน เช่น บัวลอย (ขอในเรื่องพรหมลิขิต), พุทราจีน (ขอให้การแต่งงานสำเร็จโดยเร็ว) โดยจำนวนของไหว้ที่นำมาถวายแนะนำว่าควรเป็นจำนวนเลขคู่จะดีที่สุดหลังจากที่ขอพรกันเรียบร้อยแล้ว แนะนำให้ออกมาเดินเล่นชมวิวเมืองโบราณบน “” (Dihua Street : 迪化街) เพื่อย้อนรอยไปสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีคุณค่าที่สุดของไต้หวัน (พิกัด : Sec. 1, Dihua St., Datong Dist., Taipei City)ในอดีตช่วงปี ค.ศ. 1851 ถนนถนนตี๋ฮว่าเคยเป็นแหล่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในไทเปเลยก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชั่นที่สายถ่ายภาพต้องมานอกจากนี้ใครที่ตามหาอาหารพื้นเมืองของชาวไต้หวันทั้งหลู่โร่วฟ่าน หรือตั้นจ่ายเมี่ยน (擔仔麵)เมนูท้องถิ่นยอดฮิตของชาวไถหนานที่รสชาติน้ำซุปทำจากหัวกุ้ง ทานพร้อมกับบะหมี่ กุ้งลวก และหมูสับ ก็สามารถมาลิ้มลองรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันกันได้อีกด้วยถัดจากถนนตี๋ฮว่า เดินเพลิน ๆ ไปอีกหน่อยจะได้พบกับ “” (Dadaocheng Wharf :大稻埕碼頭貨櫃市集) ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานี Daqiaotou (พิกัด : Dadaocheng Wharf, Datong Dist., Taipei City)ตลาดท่าเรือต้าเต้าเฉิง ปัจจุบันเป็นโซนยอดฮิตที่ชาวไต้หวันนิยมมานั่งกินลมชมวิว ปั่นจักรยาน และชมพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำ พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารสตรีทฟู้ดมากมาย ขณะที่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ที่นี่จะมีโชว์พิเศษและกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมายโดยกิจกรรมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์ของไต้หวัน (ทุกวันที่ 7 เดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติ) ทางตลาดท่าเรือต้าเต้าเฉิงจะมีการจุดพลุเฉลิมฉลองให้คู่รักได้มานั่งชมกันแบบโรแมนติกสุด ๆสำหรับผู้ชื่นชอบธรรมชาติ ในเมืองไทเปมี “” (陽明山繡球花) ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน (พิกัด : Zhuzihu Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan)ผู้มาเยือนเทศกาลทุ่งดอกไม้หยางหมิงซานจะได้พบกับบรรยากาศสดชื่นงดงามรายล้อมไปด้วยหมู่มวลดอกไฮเดรนเยียที่กำลังผลิบานสะพรั่ง จนถูกขนานนามว่าเป็นจุดชมวิวดอกไม้ที่สวยที่สุด และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเป็นจำนวนมากโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมาท่องเที่ยวคือช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูร้อน และระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ของทุกปีเป็นช่วงของเทศกาลดอกไฮเดรนเยียอันสวยงามตระการตามาต่อกันที่นิวไทเป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายและคนไทยนิยมไปเที่ยวกันไม่น้อย งานนี้การท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ได้คัดสรร 2 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันโดดเด่นมานำเสนอกันเริ่มกันด้วย “” (獅頭山步道) ที่ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 70 เมตร (พิกัด : No. 171-2, Huanggang Rd., Jinshan Dist., New Taipei City, Taiwan)อุทยานภูเขาหัวสิงโต เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ที่ระหว่างทางจะชวนเพลิดเพลินไปกับความร่มรื่นเย็นสบายจากต้นไม้ที่รายรอบ และดอกไม้นานาพรรณตามสองข้างทางให้เชยชมเป็นจำนวนมากเมื่อได้เดินขึ้นไปถึงด้านบนสุดของยอดเขา จะได้พบกับวิวธรรมชาติอันน่าประทับใจในแบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นหินเศียรราชินีเหยหลิ่ว ด้านทิศตะวันตกมองเห็นฝั่งท่าเรือประมงหวงกั่ง รวมถึงสิ่งมหัศจรรย์แห่งชายฝั่ง 3 จุด ได้แก่ เกาะเชิงทียนคู่ (燭臺雙嶼) การจับปลาด้วยไฟกำมะถัน (磺港漁火) และชมวิวแสงจันทร์สะท้อนน้ำ (水尾泛月) นอกจากนั้นยังได้สัมผัสตำนานของ “หินสามีภรรยา” ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนรูปร่างเหมือนกับสามีภรรยาที่กำลังจับมือกันอีกด้วยปิดท้ายกันด้วย “หรือ “” (磺港溫泉公園) อันขึ้นชื่อแห่งเมืองนิวไทเป (พิกัด : Huanggang Rd., Jinshan Dist., New Taipei City, Taiwan)น้ำพุร้อนสีทอง (磺港溫泉公園) เปิดบริการให้ใช้ฟรีตลอดปี เป็นบ่อน้ำพุที่ผสานส่วนผสมของแร่ธาตุต่าง ๆ นำโดยธาตุเหล็กที่เมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ายกับสีสนิมบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีจุดบริการแช่เท้าแบบกลางแจ้งอยู่ 3 จุด ด้วยกัน ซึ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่แตกต่างกัน ช่วยให้ลืมความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว