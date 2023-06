รวมฮิต “คนดังต่างชาติใส่ชุดไทย” ส่งซอฟท์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาชาวโลก

เมืองไทยหลังยุคโควิด ที่การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง ไม่ใช่เพียงแค่คนไทยที่ออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้น แต่ชาวต่างชาติก็เดินทางเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของไทย ก็มักจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเที่ยวอยู่ตามจุดต่างๆและไม่ใช่เพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปเท่านั้นที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทย ยังมีเหล่าดารา นักร้อง เซเลบคนดังชาวต่างชาติ ที่ตบเท้าเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยกันแบบไม่ขาดสาย มีทั้งที่มาเที่ยวพักผ่อนสบายๆ หรือเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทย แต่ละคนก็ได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยว อาหารไทยอร่อยๆ และมีจำนวนไม่น้อยที่เลือกใส่โชว์ชุดสวยๆ ของคนไทยให้คนทั่วโลกได้เห็นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีดาราดังชาวจีนหลายคนเดินทางมาถ่ายทำรายการ Keep Running นำโดยและพระเอก-นางเอกสาวชื่อดัง ร่วมด้วยดารา-นักร้องชื่อดังชาวจีนอีกหลายคนโดยรายการ Keep Running เป็นรายการวาไรตี้ชื่อดังของประเทศจีน ถือเป็นรายการ Running Man เวอร์ชั่นจีน ซึ่งการถ่ายทำรายการ Keep Running ในครั้งนี้จะเป็นตอนพิเศษที่ถ่ายทำมิชชั่นต่าง ๆ ในประเทศไทยสำหรับดาราจีนชื่อดังที่มาถ่ายทำรายการ Keep Running ตอนพิเศษที่เมืองไทยในครั้งนี้ จากข่าวระบุว่ามี 10 คน ได้แก่ หวังเฮ่อตี้, ไป๋ลู่, แองเจล่าเบบี้, ช่ายสวีคุน, ฟ่านเฉิงเฉิง, ซ่งเว่ยหลง, โจวเซิน, ซ่งอวี่ฉี, เฉินจั๋วเสวียน และซันนี่ ศิลปินไอดอลชาวไทยที่โด่งดังอย่างมากในเมืองจีน ร่วมด้วย อูกี ที่เป็นสมาชิกของรายการ และ มินนี่ (ไอดอลชาวไทย สมาชิกวง (G)I-DLE จากเกาหลีใต้) ที่มาเป็นแขกรับเชิญและหนึ่งในชุดที่ใช้ในการถ่ายทำรายการคือที่มี หวังเฮ่อตี้ และ แองเจล่าเบบี้ สวมใส่ โดยปรากฏภาพให้เห็นผ่านโลกโซเชียล กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากว่าทั้งหล่อทั้งสวยจนตะลึงกันไปเลย ซึ่งทั้งสองคน รวมถึงผู้เข้าร่วมรายการคนอื่นๆ ได้เดินทางไปถ่ายรายการที่ช่วงหลังๆ นี้จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวยังแล้วใส่ชุดไทยสวยๆ เดินชมรอบๆ ซึ่งนั่นมีจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งมาจากเหล่ายูทูบเบอร์สาวชาวเวียดนาม ที่ทำคลิปใส่ชุดไทยเที่ยววัดอรุณฯ โดยจะเห็นเหล่ายูทูบเบอร์ชาวเวียดนามมากมาย ที่ทำคลิปลักษณะเช่นนี้ อาทิ คลิป "Bangkok Summer Vacation" จากช่อง heylinhanh, คลิป "Thailand Trip" จากช่อง MY Lam Gì และคลิป "[VLOG] Thailand | Summer 22’ Episode 3" จากช่อง Thuy Linh Leโดยเนื้อหาของคลิปก็จะนิยมมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย และทำคลิปเป็นสไตล์ VLOG ที่แนะนำทั้งเรื่องการเดินทาง อาหารการกิน และสถานที่ท่องเทึ่ยวจุดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งกิจกรรมยอดฮิตที่สาวๆ นิยมกันก็คือเพื่อมาเที่ยวที่หรือที่เรียกกันว่าเพื่อมาชมพระปรางค์วัดอรุณ พระปรางค์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในเมืองไทย ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประเทศไทย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กริมแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับการใส่ชุดไทยมาเที่ยวนี้ สาวๆ ทั้งหลายจะทำอย่างตั้งใจและเตรียมตัวอย่างดี เพราะทุกคนจะเข้าไปที่ร้านชุดไทย และทำการเลือกสีสไบและผ้านุ่งให้เหมาะกับตัวเอง พร้อมกับใส่ชุดไทยเดินทาง นั่งรถ ลงเรือ เพื่อมาถ่ายรูปที่วัดโดยเฉพาะนักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังของอเมริกา โพสต์ภาพสวมชุดไทยสุดสมาร์ทโพสต์ลงทวิตเตอร์ส่วนตัว ที่มีผู้ติดตามกว่า 28 ล้านคน โดยได้โพสต์ภาพตนเองสวมพร้อมยืนด้วยท่าทางสุดเท่อีกด้วย ซึ่งโพสต์นี้มียอดถูกใจและยอดรีทวีตเป็นจำนวนมาก เรียกว่าเป็นการโชว์ความสวยงามของชุดไทยให้โซเชียลได้รู้จักไปในตัวเลยทีเดียวด้านชาวเน็ตไทยต่างพากันตั้งฉายาให้ว่าหรือไม่ก็เพราะเขาใส่ชุดไทยออกมาแล้วดูสง่า เหมือนเจ้านายฝรั่งในละครไทยย้อนยุคเลยนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีภาพของเขาสวมใส่กำลังถือหนึ่งในเมนูแมลงทอดที่เป็นสตรีทฟู้ดชวนลองในย่านตลาดกลางคืนที่หนึ่งในไทย รวมไปถึงภาพการเรียนอีกด้วยว่าที่เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงจากค่าย YG Entertainment ซึ่งถือเป็นวงรุ่นน้องของ BlackPink ได้เดินทางมาเมืองไทยครบทั้ง 7 คน โดยปรากฏภาพสาวๆ เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เกาะล้าน ตลาดจ๊อดแฟร์ ไอคอนสยามและที่พิเศษสุดๆ คือ สาวๆ ทั้ง 7 คน ได้สวมชุดไทยแบบเต็มยศ ไปถ่ายทำรายการในสถานที่ต่างๆ ด้วย และชาวเน็ตต่างลงความเห็นว่าน่ารักสุดๆ ไปเลยทั้งนี้ประกอบไปด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ "ฮารัม" (Haram), "อายอน" (Ahyeon), "อาสะ" (Asa), "รุกะ" (Ruka), "โรร่า" (Rora) รวมถึงสมาชิกสาวไทย 2 คน คือ "ภริตา" (Pharita) กับ "ชิกิต้า" (Chiquita)ไอดอลสาวคนล่าสุดที่สร้างกระแสบนโลกออนไลน์ก็คือหรือไอดอลสาวชาวไทยแห่งวง BLACKPINK ที่ภายหลังจากเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยแล้วยังอยู่พักผ่อนต่อในประเทศไทย โดยลิซ่าและกลุ่มเพื่อนได้เดินทางไปเที่ยวที่จนเกิดกระแสฟีเวอร์ไหว้พระตามรอยลิซ่าที่ วัดมหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุ และวัดแม่นางปลื้มนอกจากนี้ อีกสิ่งที่เป็นกระแสไม่แพ้การท่องเที่ยวก็คือ ชุดที่ลิซ่าสวมใส่ไปไหว้พระนั้นเป็นชุดไทย ตัวผ้านุ่งเป็นผ้าหมักโคลนย้อมคราม ของร้าน(Chanruen Nakha) จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นร้านผ้าไทยของ นางสุวิมล ไชยวงศ์ คุณแม่ของเดียร์น่า ฟลีโป ดารานักแสดงเพื่อนสนิทของลิซ่าที่ร่วมออกทริปทัวร์เมืองกรุงเก่าด้วยกันหลังจากลิซ่าได้โพสภาพการท่องเที่ยวที่อยุธยาลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ทำให้ชาวเน็ตให้ความสนใจจะสั่งซื้อผ้าซิ่นสวยๆ ตามรอยลิซ่า จนผ้าที่ร้านนั้นขายหมดในเวลาเพียงไม่กี่วัน และยังมีออเดอร์ล่วงหน้าอีกเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงร้านขายผ้าไทยร้านอื่นๆ ด้วย ทำให้ตลาดผ้าไทยคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด#########################################