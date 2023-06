กรี๊ด! หล่อ-สวย “หวังเฮ่อตี้-แองเจล่าเบบี้” แต่งชุดไทยสุดปัง หลังเดินทางมาร่วมถ่ายรายการดังในเมืองไทย

ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดไปตาม ๆ กัน เมื่อ “”, “” และ “” 2 นางเอกสาวชื่อดัง ร่วมด้วยดารา-นักร้องชื่อดังชาวจีน อีกหลายคน เดินทางมาถ่ายทำรายการ “” ในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 นี้รายการ Keep Running เป็นรายการวาไรตี้ชื่อดังของประเทศจีน ถือเป็นรายการ Running Man เวอร์ชั่นจีน ซึ่งการถ่ายทำรายการ Keep Running ในครั้งนี้จะเป็นตอนพิเศษที่ถ่ายทำมิชชั่นต่าง ๆ ในประเทศไทยสำหรับดาราจีนชื่อดังที่มาถ่ายทำรายการ Keep Running ตอนพิเศษที่เมืองไทยในครั้งนี้ จากข่าวระบุว่ามี 10 คน ได้แก่ หวังเฮ่อตี้, ไป๋ลู่, แองเจล่าเบบี้, ช่ายสวีคุน, ฟ่านเฉิงเฉิง, ซ่งเว่ยหลง, โจวเซิน, ซ่งอวี่ฉี, เฉินจั๋วเสวียน และซันนี่ ศิลปินไอดอลชาวไทยที่โด่งดังอย่างมากในเมืองไทย ร่วมด้วย อูกี ที่เป็นสมาชิกของรายการ และ มินนี่ ที่มาเป็นแขกรับเชิญทั้งนี้ล่าสุดหลังดาราหลายคนเดินทางมาถึงเมืองไทยได้มีแฟนคลับชาวไทยไปให้การต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีภาพของดาราแต่ละคนปรากฏผ่านสื่อต่าง ๆ โดยล่าสุดวันนี้ (10 มิ.ย.) มีภาพที่โด่งดังเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลก็คือ ภาพของ“หวังเฮ่อตี้” หรือ “ดีแลน หวัง”(Dylan Wang) พระเอก F4 จีน สุดหล่อเวอร์ชั่นล่าสุด และ “แองเจล่าเบบี้” สวมชุดไทยไปถ่ายทำรายการที่เมืองโบราณ ซึ่งทั้ง 2 ต่างก็ดูหล่อและสวยแบบตะลึง จนหลาย ๆ คนถึงกับจับเป็นคู่จิ้นกันเลยทีเดียวสำหรับการที่เหล่าดารา-นักน้องชื่อดังชาวจีนเดินทางมาถ่ายทำรายการ Keep Running ในเมืองไทยนั้น นอกจากจะช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวของไทยสู่สายตาชาวจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดหลักแล้ว ยังเป็นการหนุนส่ง “ชุดไทย” ที่กำลังมาแรงจากกระแส “ลิซ่านุ่งซิ่น” เที่ยวเมืองกรุงเก่าเมื่อต้นสัปดาห์ให้โด่งดังในระดับโลกยิ่งขึ้นไปอีก