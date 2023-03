พบโปรฯ-ส่วนลดสูงสุด 70% ในงาน “Dream Vacation & Travel Fair” ที่เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกกำลังผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมชั้นนำเครือระดับโลก และบูทีครีสอร์ตหรูกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ ร่วมด้วยพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำ ได้แก่ บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ (บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน), บัตรเครดิต KTC, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) จัดงาน “Dream Vacation & Travel Fair 2023” ระหว่างวันที่ 24-28 มี.ค. 66 ณ ลานโปรโมชั่น Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานพบกับ Hi-end Destination และเวลเนสเดสติเนชั่นระดับเวิลด์คลาส เชิญชวนคนรักการท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์เหนือระดับ ทริปที่พักในฝัน และดีลเด็ดลดสูงสุดถึง 70% พร้อมด้วยแพ็คเกจไดน์นิ่ง สปาทรีทเมนท์ สำหรับผู้ใส่ใจดูแลสุขภาพ และกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมาย ตอบโจทย์การท่องเที่ยวทุกไลฟ์สไตล์สำหรับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญก็คือ รวมแพ็กเกจโรงแรม บูทีครีสอร์ตระดับ 5 - 6 ดาว ในเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลกจากทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง อาทิ Centara Hotels & Resorts, SALA HOSPITALITY GROUP, Club MARRIOTT, THE ATHENEE HOTEL BANGKOK, Best Western Hotels, Carlton Hotel Bangkok, The Berkeley Group, HOTEL LABARIS, MASON, Cape&Kantary Hotels, Furama, VILLA MAHABHIROM, The Mida Hospitality Group, Thee Vijit Lanna, Soneva Kiri Resort & Residences, Sheraton Samui Resort, THE PERI HOTEL, Love Andaman, Parc Borough, North Hill City Resort, Sireeampan, MARRIOTT BANGKOK THE SURAWONGSE, Little Shelter, The Standard, Ana Anan Resort & Villas Pattaya, SUNDANCE dayclub, My Beach Phuket, Dewa Phuket, TRISARA, JW MARRIOT PHUKET, VANA BELLE RESORT KOH SAMUI, club MARRIOTT at St. REGIS, Melia Koh Samui, Melia Chiang Mai and INNSiDE by Melia Bangkok Sukhumvit เป็นต้นร่วมด้วยแพ็กเกจท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบ อาทิ เรือยอร์ช, เครื่องบินส่วนตัว, รถเช่า, บัตรรับประทานอาหาร และสปาสุดหรูมาไว้ในงานเดียว เติมเต็มประสบการณ์ทริปในฝันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดีลสุดพิเศษด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 70% เมื่อซื้อตั๋วเวียตเจ็ท ได้รับน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล จำกัดสิทธิ์ต่อวัน จาก Vietjet เฉพาะในงานนี้ และโปรโมชั่นบัตรเครดิตสุดคุ้มที่ร่วมรายการภายในงานยังเอาใจกลุ่มสายรักสุขภาพ Wellness Destination กับประสบการณ์พิเศษ ที่จะทำให้ผ่อนคลายจากการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ จากที่พักชั้นนำ อาทิ Chiva-som ,Hansar Thai Wellness,Panpuri Wellness , HARNN Wellness and Hospitality, Let’s Relax Spa, Divana Spa, Baanyah Massage และกลุ่มบริการเสริม Love Andaman, Longlay Local Tour, Sunne Voyage ,Silver Voyage Club, Vietjet และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมโปรฯ Special Deal ลดสูงสุด 70% และโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน จากโรงแรมที่ร่วมรายการภายในงานอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโปรโมชันพิเศษต่าง ๆ อาทิ พบกับสิทธิประโยชน์มากมาย ทั้งแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ ร่วมรายการ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 เมื่อช้อปภายในงาน ครบ 10,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข ได้รับถุงหอม Karmakamet ปิดท้ายด้วย Top Spender ที่มียอดสะสมตลอดแคมเปญสูงสุด 4 คนแรก ขั้นต่ำ 80,000 บาท จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Samsonite รุ่น Minter ขนาด 20 นิ้ว โปรโมชันจัดระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2566 เท่านั้นเงื่อนไข : ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Facebook.com/CentralWorld