กรุงศรี คอนซูมเมอร์ตั้งเป้าใช้จ่ายโต 6% รุกช่องทางดิจิทัล เล็งเปิด "Buy now pay later"

ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ประกอบด้วย บัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกรุงศรี นาว บัตรเครดิตโฮมโปร บัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะซัน บัตรเครดิตโลตัส บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และบัตรเอ็กซ์ยู ดิจิทัล การ์ด เปิดเผยว่า ในปีนี้มองว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวและการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การแข่งขันในธุรกิจก็สูงขึ้นเช่นกัน โดยผู้ประกอบการมีแนวโน้มจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปิดรับเทคโนโลยีมากขึ้น โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ได้เตรียมปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตและก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลอย่างยั่งยืน โดยได้ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 350,000 ล้านบาท เติบโต 6% จากปีก่อน มียอดสินเชื่อใหม่ 97,000 ล้านบาท เติบโต 13% และจำนวนลูกค้าเพิ่ม 628,000 ราย เป็นจำนวนลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลเติบโต 20% พร้อมกันนั้น จะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อดิจิทัลใหม่ "Buy now pay later" (BNPL) เพื่อขยายฐานลูกค้าผ่อนชำระ โดยข้อมูลข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์ โดยคาดว่าจะเปิดได้ในไตรมาส 2 ปีนี้1.การใช้นวัตกรรมและข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การขยายตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล FirstChoice Snapcash สินเชื่อส่วนบุคคล GrabFirst ซึ่งใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อให้ง่าย สะดวก และเท่าเทียมยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม บริการ 0% Pay Later การนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการทำการตลาดเฉพาะบุคคล และการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น U CARD, U CASH, Automated Collection, AI Manow ผู้ช่วยอัตโนมัติของศูนย์บริการสมาชิกบัตรผ่านช่องทาง UCHOOSE, Facebook และ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น2.ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายธุรกิจเพื่อความเติบโต เพื่อผสานจุดแข็งของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม ระบบการดำเนินงานกับจุดแข็งของพันธมิตรในด้านเครือข่ายและฐานลูกค้า เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น3.ผสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในเครือกรุงศรีภายใต้กลยุทธ์ Krungsri One Retail ซึ่งมุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ง่าย ครบ จบทุกเรื่องการเงิน สร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว4.การขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อยสู่ภูมิภาคอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยผสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือกรุงศรีในภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือหารายได้ผ่านช่องทางใหม่"ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์โควิดทำให้เราเรียนรู้มากมาย โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผู้ถือบัตรในสถานการณ์ที่ช่องทางปกติใช้ไม่ได้ ทำให้เรารู้ว่าต้องทำให้ได้ทั้งช่องทางปกติและช่องทางออนไลน์ หรือ OMNI CHANNEL รวมถึงพัฒนาช่องทางดิจิทัลให้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ซึ่งตรงนี้เรามีแอป UCHOOSE ที่พัฒนาฟีเจอร์ต่างอย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์ผู้ใช้มากขึ้น"สำหรับในปี 2565 ผลประกอบการของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เติบโตได้ดีกว่าเป้าหมายจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง และความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์การตลาด โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 333,000 ล้านบาท ยอดสินเชื่อใหม่ 87,000 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้าง 144,000 ล้านบาท มีหมวดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดได้แก่ 1.ประกันภัย 2.ปั๊มน้ำมัน 3.ชอปปิ้งออนไลน์และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 4.ตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ในครัวเรือน 5.ไฮเปอร์มาร์ทและซูเปอร์มาร์เกต และหากเรียงตามอัตราการเติบโตสูงสุด ได้แก่ หมวดสายการบินเติบโต 329% ตัวแทนท่องเที่ยวเติบโต 186% สถานเสริมความงามเติบโต 93% รถเช่า-โรงแรมเติบโต 81% และอาหาร-เครื่องดื่เติบโต 66% ขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ระดับ 1% สำหรับบัตรเครดิต และ 2.5% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อผ่อนชำระ นับว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในธุรกิจ