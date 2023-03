“ช้อปปี้” ส่องพฤติกรรมนักชอปไทย พร้อมเผยข้อมูลอินไซด์

“ปราง – ไอซ์พาดี้ – เป่าเป้” ร่วมแชร์ประสบการณ์สุดประทับใจ ในกิจกรรม “Best of Italy, Best of Mine, presented by Shopee x ITA” ฉลองเปิดฤดูกาลช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกของปี ‘Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี’