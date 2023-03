“พีพี” สุดปัง! คว้าพรีเซ็นเตอร์ “บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์” คนใหม่ พร้อมชวนทุกคนโชว์ความเป็นตัวเองกับทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่

เปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่หนุ่มฮอตขวัญใจวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองและไลฟ์สไตล์รักอิสระ เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ชุด First Generation ภายใต้คอนเซปต์กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า “กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตอกย้ำภาพความเป็นแบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่และผู้นำด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องสิทธิประโยชน์บัตร บริการ และโปรโมชันหลากหลายที่ช่วยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จึงได้ดึงขวัญใจวัยรุ่นอย่าง ‘พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร’ มานั่งแท่นแบรนด์พรีเซนเตอร์คนใหม่ เพราะคุณพีพีมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเอง มีความสามารถรอบด้าน และเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เราจึงมั่นใจว่าด้วยภาพลักษณ์ดังกล่าวของคุณพีพีจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้ ที่แม้แต่ละคนจะมีความเชื่อหรือไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายแตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีอิสระในการเป็นตัวเองได้เต็มที่”ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากเปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนใหม่แล้ว กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ คือ First Generation กับคอนเซปต์ไอเดีย “เป็นตัวเองได้เต็มที่ กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่” โดยมีเนื้อหาสื่อถึงวิวัฒนาการของความเชื่อมนุษย์ที่กำลังกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการได้เป็นตัวเองแบบไม่ต้องตัดสินใคร เพราะคนรุ่นใหม่มีความหลากหลายทางความคิดมากขึ้นกว่าคนยุคก่อน ทุกคนล้วนต้องการการยอมรับ และไม่อยากถูกใครตัดสิน นั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนยุคนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่องของความ Diversity อย่างมากไม่ว่าคุณจะมีตัวตนเป็นแบบไหน หรือเชื่อในอะไร บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ก็พร้อมสนับสนุนความคิดและความเชื่อเพื่อให้คุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ด้วยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มอบให้กับคนรุ่นใหม่ทุกคน พร้อมได้แบรนด์พรีเซ็นเตอร์ร่วมถ่ายทอดอีกด้วย”นักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นที่ช่วงนี้คิวงานแน่นสุด ๆเผยว่า “รู้สึกดีใจและขอบคุณทางกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์มาก ๆ ที่ให้เกียรติพีได้ร่วมถ่ายทำโฆษณาชุดนี้ เป็นการถ่ายทำที่สนุกมากครับ ได้เล่าเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นตัวตนของพีออกมา เพราะพีเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของตัวเองได้พีดีใจว่าสิ่งที่พีทำ ไลฟ์สไตล์ของเรา และการเป็นตัวของตัวเองนอกจากเราจะภูมิใจแล้ว คนอื่นก็ยังมองเห็นและสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ ซึ่งตรงกับที่บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ต้องการสื่อสารเรื่องนี้เช่นกัน สำหรับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของพี พีชอบช้อปออนไลน์ เพราะชอบเรื่องการแต่งตัว ตัวพีเองไม่ว่าจะซื้อของชิ้นเล็ก ๆ ไปจนถึงชิ้นใหญ่ ๆ พีใช้บัตรหมดเลยครับ ยิ่งบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ยิ่งใช่มาก คือ เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างเรา อยากให้ลองสมัครและใช้ดูนะครับ สิทธิประโยชน์ดีและหลากหลายมากจริง ๆ”ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาชุด First Generation ผ่านทางทางโทรทัศน์, โซเชียลมีเดีย, รวมทั้งเว็บไซต์-เฟซบุ๊ก-ยูทูป-อินสตาแกรม-TikTok ของกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ทุกช่องทาง สนใจสมัครบัตรและร่วมสัมผัสสิทธิประโยชน์และบริการหลากหลายได้ที่ https://bit.ly/FC-Branding2023