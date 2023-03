“ยูบิลลี่ ไดมอนด์” ลุย Buy Now Pay Later ผนึกกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ผ่อน0%นาน 20 เดือน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ยูบิลลี่ ภายใต้แบรนด์ “ยูบิลลี่ ไดมอนด์” เดินหน้าจับกระแสเทรนด์ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง หรือ Buy Now Pay Later จับมือ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ นำร่องปล่อยแคมเปญบริการใหม่ล่าสุด ซื้อวันนี้เริ่มผ่อนอีก 2 เดือนข้างหน้า พิเศษผ่อนชำระ 0% นาน 20 เดือน จับกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่เข้าถึงเพชรแท้คุณภาพระดับโลกได้ง่ายในราคาจับต้องได้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ยูบิลลี่ ไดมอนด์ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำให้เครื่องประดับเพชรคุณภาพมาตราฐานโลกให้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ซึ่งที่ผ่านมาเราได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารให้ลูกค้าทั้งฐานสมาชิก The Sparkling Club และการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเพิ่มฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เติบโตล่าสุดเราได้นำร่องความร่วมมือยกระดับเทรนด์ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง หรือ Buy Now Pay Later กับ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภคคนไทยผ่านบริการผ่อนชำระ 0% นาน 20 เดือน ซื้อวันนี้เริ่มผ่อนอีกที 2 เดือนข้างหน้า เนื่องจากยูบิลลี่ ไดมอนด์ ยังถือเป็นผู้นำตลาดเครื่องประดับเพชรในการทำโปรโมชันซื้อเพชรชำระผ่านบัตรเครดิตที่สร้างความสะดวกให้กับลูกค้า ตอบโจทย์เทรนด์ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง หรือ Buy Now Pay Later ได้เป็นอย่างดี ทำให้กลุ่มลูกค้าสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยปัจุบันสัดส่วนการผ่อนชำระของยูบิลลี่ ไดมอนด์ มีสัดส่วนมากกว่า 60% จากยอดขายทั้งหมดสำหรับความร่วมมือของยูบิลลี่ ไดมอนด์ และ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เกิดขึ้นภายใต้ความแข็งแกร่งที่เล็งเห็นจุดแข็งของกันและกัน โดยยูบิลลี่ ไดมอนด์ถือเป็นผู้บุกเบิกในการทำโปรโมชันซื้อเพชรผ่านบัตรเครดิตเป็นเจ้าแรกของเมืองไทย ขณะที่ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ถือเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ และบัตรเครดิตภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ “กรุงศรี คอนซูมเมอร์” ที่มีจำนวนฐานสมาชิกผู้ใช้งานบัตรค่อนข้างสูง ประกอบกับเป็นทางเลือกบัตรเครดิตใบแรก ๆ ที่คนรุ่นใหม่สามารถสมัครใช้งานได้ไม่ยุ่งยากภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ยูบิลลี่ ไดมอนด์และกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ร่วมมอบสิทธิพิเศษส่วนลดที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้ายูบิลลี่ ไดมอนด์, สมาชิก The SPARKLING Club และสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พร้อมบริการผ่อน “0%” ซื้อวันนี้ เริ่มผ่อนในรอบบิลที่ 3 พร้อมรับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 20 เดือน เริ่มต้นผ่อนเพียงเดือนละ 849 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สาขาเลือกช้อปเพชรยูบิลลี่ ไดมอนด์ ได้ที่สาขาร่วมรายการในโซนพลาซ่าทั่วประเทศ โดยบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์, บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์, บัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ และบัตรเมกาโฮม เฟิร์สช้อยส์“เพื่อเพิ่มอิสระในการจับจ่ายด้วยทางเลือกในการผ่อนชำระที่ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และเข้าถึงสินค้าที่ต้องการอย่างเครื่องประดับเพชรคุณภาพระดับ World Class จากแหล่งเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม ในราคาที่คุ้มค่า ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์ อันเป็นเลิศในการสวมใส่เครื่องประดับเพชรในกับผู้บริโภคคนไทย เราเชื่อว่าความร่วมมือกับ กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ในครั้งนี้จะเป็นการนำร่องเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี และในอนาคตจะเพิ่มเติมความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความหลากหลายมากขึ้น พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกในช่องทาง Jubilee online store” นางสาวอัญรัตน์ กล่าว