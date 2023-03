“Chill Out Farm & Cafe” สุดชิลกับคาเฟ่และมินิซูแสนน่ารัก ท่ามกลางธรรมชาติสดชื่น

ถ้าใครอยากจะมาอิ่มท้องกับอาหารและอิ่มเอมใจกับสัตว์โลกน่ารักนานาชนิด ต้องมาที่นี่เลยที่ตั้งอยู่ในซอยสุวินทวงศ์ 110 มีที่จอดรถกว้างขวาง และเดินทางได้สะดวกสบายเป็นทั้งคาเฟ่และมินิซู ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวให้ได้มาใช้เวลาร่วมกัน นั่งเล่นสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 โซน โซนแรกคือที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสวนอันร่มรื่น และมีบ่อปลาคาร์ฟขนาดใหญ่สำหรับอาหารของที่นี่จะเป็นอาหารสไตล์ตะวันตก ประเภทสเต๊ก สลัด สปาเก็ตตี้ ซุป มีเมนูอาหารให้เลือกกว่า 40 เมนู แต่ละจานก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน โดยเชฟที่มีประสบการณ์ทำงานจากออสเตรเลีย ใช้วัตถุดิบนำเข้าคุณภาพพรีเมียม ใช้ผักออร์แกนิก ตามคอนเซ็ปต์ Farm to Table gเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพชวนดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจ ที่นี่มีทั้งกาแฟ ชา น้ำผลไม้ปั่น ร้อนๆ แบบนี้ต้องสั่ง(105 บาท+) ที่เป็นน้ำลิ้นจี่ผสมกุหลาบปั่น สีชมพูสวยหวาน รสชาติหอมหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย หรือจะเป็น(115 บาท+) เป็นช็อกโกแลตปั่นกับบราวนี ส่วนด้านบนเป็นวิปครีม ราดด้วยช็อกโกแลต คาราเมล และมีบราวนีตกแต่งมาด้วย แก้วนี้อร่อยอร่อยหวานหอมเข้มข้น ถูกใจคนรักช็อกโกแลตแน่นอนส่วนอาหารจานอร่อย ชวนกินจานแรกกับ(495 บาท+) จัดมาแบบเต็มๆ ด้วยแซลมอนนอร์เวย์ โดยเลือกใช้แซลมอนสดนำมากริลล์ เสิร์ฟคู่กับหอยเชลล์นิวซีแลนด์กริลล์พอสุก กินเคียงกับผักโขมไวท์ครีมซอสและชีสสายเนื้อห้ามพลาด(795 บาท+) เลือกใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลีย ขนาด 220 กรัม โรยด้วยเครื่องเทศฝรั่งแล้วกริลล์ให้สุกตามชอบ มีเครื่องเคียงคือมันบด มันฝรั่งทอด ผักสลัดออร์แกนิก และมีซอสพริกไทยดำปรุงสูตรพิเศษมาสดชื่นกันต่อด้วย(345 บาท+) เมลอนสดๆ ส่งตรงจากฟาร์มออร์แกนิกที่ฉะเชิงเทรา แฮมเป็นแฮมหมูสเปน ตกแต่งด้านบนด้วยผักร็อคเกต ราดด้วยบัลซามิกข้นที่เคี่ยวกับน้ำตาลทรายแดงให้เป็นคาราเมล เมลอนหวานฉ่ำ ตัดกับแฮมรสเข้มข้น อร่อยเพลินมากๆจากนั้นชิม(325 บาท+) ใช้เบอร์เกอร์เป็นขนมปังชาโคล ปูนิ่มคลุกแป้งทอดกรอบสูตรของทางร้าน มีชีสซอส และซอสบีทรูท กินคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ใครเป็นสายหวานต้องลอง(255 บาท+) ตัวขนมปังเป็นบริยอชที่มีเนยและนมเยอะ นำมาทอดกับเนยแบบฉ่ำๆ และน้ำตาลทรายแดงให้เกิดเป็นคาราเมล เสิร์ฟมาพร้อมไอศกรีมวานิลลา และกล้วยหอมคาราเมล และมีวิปครีม กับสตรอว์เบอร์รี่สดให้กินคู่กันเมนูอื่นๆ ในร้านยังมีชวนชิมอีกหลายจาน เช่น(265 บาท+)(195 บาท+)(355 บาท+)(395 บาท+) เป็นต้นอีกโซนของร้านคือป็นโซนมินิซูสำหรับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัว บรรยากาศร่มรื่น มีสัตว์โลกน่ารักหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น หมูแคระ Potbellied Pig,แพะแองโกล่า, ลิงกระรอก, ม้าแคระ ( Pony) ให้น้องๆ ได้ทดลองขี่ มีฝูงนกซันคอร์นัวร์ในกรงนกขนาดใหญ่ Rabbit Cottage บ้านกระต่ายหลังน้อย ฝูงเป็ดก๊าบ ก๊าบ นักประชาสัมพันธ์ของฟาร์ม และยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย โดยทุกจุดจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการเล่นกับสัตว์ น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการจับสัตว์อย่างถูกต้องโดยผู้ที่มารับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ Chill Out Cafe (ขั้นต่ำ 70 บาทต่อคน) สามารถเข้ามินิซูได้ฟรี (สามารถรับบัตรผ่านได้จากทางร้าน แต่ไม่สามารถแลกอาหารสัตว์ฟรีได้ จำนวนสิทธิ์ตามจำนวนลูกค้าที่ระบุในใบเสร็จ) แต่ถ้าไม่ได้ใช้บริการที่ Chill Out Cafe มีค่าบัตรผ่านประตูคนละ 20 บาท (เด็กสูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร เข้าฟรี) และสามารถนำมาแลกอาหารสัตว์ได้ 1 อย่าง (มูลค่า 20 บาท)มาชิลๆ ที่อิ่มอร่อยไปกับอาหารชวนชิม ได้เดินเล่นเพลินๆ ชมสัตว์แสนน่ารัก ที่นี่ยังมีการจัดคลาสพิเศษ เป็นคลาสสอนการทำพิซซ่า ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.- 31 พ.ค. 66 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของทางร้าน)* * * * * * * * * * * * * *#########################################