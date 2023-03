อร่อยมีระดับที่ “โซกู๊ดกูร์เมท์ | Sooooo Goood Gourmet” ร้านอาหารสไตล์ Casual Fine Dining หนึ่งเดียวในซอยราชวินิตบางแก้ว ที่กำลังมาแรงโดย “เชฟเปเป้” โฮเซ่ มาร์ติน รูซ เบอร์จา

หลังจากที่เราได้มีโอกาสลิ้มรสและคุ้นเคยกับอาหารสไตล์ Fine Dining, Omakase และ Chef’s Table มาพักใหญ่ นาทีนี้ ไม่มีอะไรที่จะซูเปอร์เทรนดี้เท่ากับร้านอาหารสไตล์ Casual Fine Dining ที่สามารถตอบรับและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของนักชิมนักดื่มมีระดับยุคดิจิทัล ที่ต่างมองหาประสบการณ์การรับประทานอาหารในบรรยากาศสบายๆ มากขึ้น ใช้วัตถุดิบระดับพรีเมียม ปรุงโดยเชฟฝีมือดี สะอาด ปลอดภัย และอร่อย ในราคารับได้ เพื่อการรับประทานอาหารอย่างมีความสุข วันนี้ “โซกู๊ดกูร์เมท์” (Sooooo Goood Gourmet) คือร้านอาหารสไตล์ Casual Fine Dining หนึ่งเดียวในซอยราชวินิตบางแก้ว ย่านบางนา ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์นี้ได้อย่างแท้จริง“โซกู๊ดกูร์เมท์” ตั้งอยู่ในซอยราชวินิตบางแก้วที่เชื่อมต่อไปถึงเมกะบางนา ชื่อร้านมาพร้อมกับอักษรตัว “โอ O” 9 ตัว ที่บ่งบอกถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่จริงจังบนถนนสายอาหาร เน้นให้บริการแบบ Casual Fine Dining นำเสนอเมนูอาหารฝรั่งสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน + สเปน ที่มีมาตรฐานความอร่อยระดับ 5 ดาว ในบรรยากาศง่ายๆ สบายๆ พร้อมไวน์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีไว้บริการ ทีมเชฟนำโดย โฮเซ่ มาร์ติน รูซ เบอร์จา (Jose Martin Ruiz Borja) เรียกกันสั้นๆ ว่า “เชฟเปเป้” (Chef Pepe) อดีตเชฟใหญ่ของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ที่จับมือกับ คุณพัชรินทร์ เหมอังกูร หรือ คุณจ้อ นักธุรกิจสาวเจ้าของ บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) ผู้นำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในการปรุงอาหารจากทั่วโลกเจ้าใหญ่ของเมืองไทย ร่วมกันเปิด “โซกู๊ดกูร์เมท์” ดังนั้น อาหารทุกจานของร้านนี้จึงรับประกันได้ในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารที่สดใหม่ เพราะสั่งตรงจากแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ทั้งอาหารทะเล ผักและผลไม้ รวมถึงชีสหลากหลายชนิด เส้นพาสตาจาก “ดีเช็คโก้ (De Cecco)” แบรนด์คุณภาพอันดับ 1 ของอิตาลี ช็อกโกแลตจากแบรนด์ดังของฝรั่งเศส “เวโรนา (Valrhona)” ที่เพิ่งฉลองวาระครบรอบ 100 ปีไปเมื่อปีที่แล้ว รวมถึงเนื้อวัวเกรดพรีเมียมจากออสเตรเลีย แบรนด์เก่าแก่และมีชื่อเสียงอย่าง Westholme และ Stockyards ซี่โครงแกะจากแบรนด์ Ambassador ที่ กูร์เมท์ วัน เป็นเจ้าใหญ่ในการนำเข้าคุณจ้ออธิบายให้ฟังว่า เนื้อเป็นวัตถุดิบที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื้อทุกชิ้นของ กูร์เมท์ วัน จะผ่านกรรมวิธี เวต-เอจ (wet-aged) คือ การนำเนื้อไปหมักหรือบ่มเปียก ในบรรจุภัณฑ์พลาสติกสุญญากาศที่อุณหภูมิศูนย์องศา เป็นเวลาประมาณ 45 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เอนไซม์ (enzyme) ในเนื้อค่อยๆ ทำงานย่อยเส้นใยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงให้นุ่มลง โดยไม่ทำให้เนื้อสูญเสียน้ำภายในเนื้อ ผลที่ได้คือ เนื้อที่มีคุณภาพมากขึ้น สีสวยและนุ่ม มีรสชาติของเนื้อมากขึ้น ไม่แห้งเวลานำมาย่าง จึงไม่จำเป็นต้องปรุงรสมากมาย แค่โรยเกลือดีๆ เหยาะพริกไทยนิดหน่อยก็อร่อยแล้วส่วนอาหารของเชฟเปเป้ที่ “โซกู๊ดกูร์เมท์” ทุกเมนูล้วนมีมาตรฐานสูง ปรุงด้วยความพิถีพิถัน อร่อยทุกจาน มีทั้งอาหารเรียกน้ำย่อย จานหลัก และของหวาน เมนูแนะนำ เข่น ทาปาส (Spanish Tapas), พริกหวานสเปนกับไอเบอริโกแฮม (Padron with Iberico Ham), หนวดปลาหมึกยักษ์กับซอสอาริโอริ (Spanish Octopus with Alioli), พาสตาเนื้อปู (Rigatoni with Swimming Crabmeat), สปาเกตตีหอยตลับ (Spaghetti Vongole), รีซอตโตหอยเชลล์ฮอกไกโด (Risotto with Hokkaido Scallops), ข้าวผัดสเปนเนื้อซี่โครงวากิว (Paella with Wagyu Short Ribs), เนื้อวากิวริบอาย MB 4-5 ย่าง (Grilled Wagyu Ribeye MB 4-5), ซี่โครงแกะย่าง (Ambassador Lamb Chops), ปลากะพงและหอยแมลงภู่ซอสแซฟฟรอน (Seabass with Omega Mussels in Saffron Sauce) เมนูขนมหวานที่พลาดไม่ได้ คือ ชีสเค้กไหม้ (Burnt Cheesecake) สูตรพิเศษจากสเปนของเชฟเปเป้ และเค้กช็อกโกแลตเวโรนา (Valrhona Chocolate Flourless Cake)คุณจ้อเล่าว่า แม้จะเปิดร้านในช่วงโควิดตอนปลายปี 2563 แต่ “โซกู๊ดกูร์เมท์” กลับเป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว อาจเป็นเพราะตั้งแต่สี่แยกถนนบางนา-ตราด ลากยาวไปถึงเมกะบางนา ยังไม่มีร้านอาหารสไตล์ Casual Fine Dining ที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ อีกทั้งซอยราชวินิตบางแก้วยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีทั้งสนามกอล์ฟ โรงเรียนนานาชาติชื่อดัง คอนโดฯ ทาวน์โฮม และหมู่บ้านระดับบนหลายแห่ง บริเวณข้างเคียงยังมีชอปปิ้งขนาดใหญ่ เช่น เมกะบางนา โรงพยาบาล รวมถึงอาคารสูงที่เป็นออฟฟิสมากมาย เรียงรายผุดขึ้นมาตามความเจริญที่ขยายตัวมาบนถนนเส้นบางนา-ตราด ดังนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นนักชิมขาประจำ ทั้งนักกอล์ฟ นักธุรกิจ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงที่มักมาแบบทั้งครอบครัวและมาบ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จนบางครั้งเมนูก็ไม่สำคัญ เพราะลูกค้ามักขอให้เชฟเปเป้ปรุงอาหารจานอร่อยให้จากวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มีเคาเตอร์โชว์อยู่ในร้าน ซึ่งพร้อมจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำไปปรุงเองที่บ้าน โดยเฉพาะเนื้อวากิวออสเตรเลียจากแบรนด์ Westholme และ Stockyards ที่ผ่านกรรมวิธีเว็ท-เอจแล้ว และมีให้เลือกทั้ง สตริปลอยน์ (Striploin), ริบอาย (Rib Eye), เทนเดอร์ลอยน์ (Tenderloin), ทีโบน (T-Bone) และ โทมาฮอว์ค (Tomahawk)นึกถึงอาหารฝรั่งสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน + สเปน มาตรฐานความอร่อยระดับ 5 ดาว ปรุงโดยเชฟมืออาชีพ เสิร์ฟพร้อมไวน์ดีๆ ในบรรยากาศสบายๆ ราคาไม่แพง รับประทานได้ทั้งครอบครัวอย่างมีความสุข นึกถึง “โซกู๊ด กูร์เมท์” ร้านอาหารที่พร้อมมอบความประทับใจให้ทุกมื้อ หนึ่งเดียวในซอยราชวินิตบางแก้ว ย่านบางนา“โซกู๊ดกูร์เมท์” Sooooo Goood Gourmet23/31 ซอยราชวินิตบางแก้ว ถนนบางนา-ตราด กม.7เปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ถึง 22.00 น.FB: https://www.facebook.com/sooooogooodgourmetLine: @sggourmetTel. 06-3272-3344https://goo.gl/maps/FKMMjS6M3sjHjHYd7