GSTD16 Grand Sport พลังแห่งคนรุ่นใหม่ : The Power of Young Spirit

โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ Grand Sport Teenage Designer Contest : GSTD จัดโดยบริษัท แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่16 ปีนี้กำหนดหัวข้อ “The Power of Young Spirit : พลังแห่งคนรุ่นใหม่” เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แสดงความคิด สร้างสรรค์ผ่านการออกแบบเสื้อกีฬาซึ่งมีผลงานเข้าประกวดจำนวน 1,387 ผลงานนายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และประธานโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ เปิดเผยว่า เยาวชนรุ่นใหม่มีแนวคิดน่าสนใจและนำเสนอผลงานได้ดี จากการคัดเลือกของคณะกรรมการมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 13 คนและได้เข้าร่วมกิจกรรม GSTD16 Final Camp เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากิจกรรมแคมป์ประกอบด้วย การพูดคุยกับนักกีฬาทีมชาติไทย คือ คุณปลาวาฬ ปิยะนุช แป้นน้อย นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและคุณโอ๊ต เรืองฤทธิ์ แหเกิด นักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย ตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากเริ่มต้นจนก้าวสู่ความสำเร็จในนามตัวแทนชาติไทยนอกจากนี้ คุณภานินี นิมากร วิทยากรรับเชิญได้บรรยายเรื่อง พลังแห่งคนรุ่นใหม่ อยู่อย่างไรให้สมดุลรวมทั้งความรู้เคล็ดลับคำแนะนำที่ดีจากอ.เสาวลักษณ์ สุดประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เกี่ยวกับบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนองาน และปิดท้ายด้วยการให้น้อง ๆ นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์ อ.ทายาท เตชะสุวรรณ์ และอ.ปวรุตม์ แสงสีทอง ฯจากผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นางสาวชมปวีณ์ ดาวนุไร นักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผลงาน Freedom of Divergent มีแรงบันดาลใจมาจากธงหลากสีของ LGBTQ+ นำมาปรับโทนสีให้สวยงาม ซึ่งปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นที่ยอมรับในสังคมเช่นเดียวกับสไตล์คนรุ่นใหม่กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดของผู้อื่นมากขึ้นทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ส่วนลายเสื้อเป็นลักษณะไร้รูปร่างสื่อให้เห็นความมีอิสระแทรกกับลายกล้ามเนื้อ หมายถึงลักษณะทางวิทยาศาสตร์กายภาพผสมผสานกันออกมาสวยงาม ทั้งนี้ ผลงานชนะเลิศจะได้รับการตัดเย็บจำนวน100 ตัวมอบให้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราขา เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปรางวัลที่1 นางสาวชมปวีณ์ ดาวนุไร ผลงาน Freedom of Divergentรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ นางสาวรมย์ธีรา พิทักษ์หงษ์สา นักเรียนขั้นม.6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ผลงานชื่อ Fire Circle ออกแบบไฟที่อยู่ในวงกลมกระจายไปด้านบนของเสื้อ แทนความหมายว่าทุกคนมีไฟอยู่ในตนเองเพียงแค่รอเวลาพุ่งกระจายออกมาเสมือนพลังแห่งความสามารถ โดยเลือกใช้สีของธงชาติไทยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ผลงาน : Fire Circle รางวัลที่ 2 นางสาวรมย์ธีรา พิทักษ์หงษ์สารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองมี 2 รางวัล คือ นางสาวจิดาภา สีเพชร นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผลงาน “Youth Star” การถือกำเนิดของดาวดวงใหม่ที่เปล่งประกายในจักรวาลกว้างใหญ่รายล้อมด้วยดวงดาวอื่น ๆ มีสัญลักษณ์ + Positive Thinking บ่งบอกความเป็นคนรุ่นใหม่เลือกใช้สีโทนพาสเทลเพื่อความสดใส ออกแบบลายเรียบง่ายสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสและนายศุภสิทธิ์ กระตุดเงิน นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ผลงาน “ในสนามเท่ากับผู้ล่า” โดยมี คอนเซ็ปต์ The Power and Spirit of Tiger นำเสนอเรื่องราวของเสือ ผู้ล่าแห่งป่าเป็นตัวแทนนักล่า ความหมายของการล่าในที่นี้ คือ การแข่งขันพยามยามสู่ขัยชนะแต่ชัยชนะที่ดีที่สุดคือ การชนะใจตนเอง ใช้ลายเสือวางเป็นลายเสื้อผสานกับลายไทยออกแบบให้ดูทันสมัยและใช้สีม่วงอมน้ำเงิน Very Peri นวัตกรรมโลกดิจิทัลแทน จิตวิญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เราจะเผชิญในอนาคตรางวัลชมเชยมี 9 รางวัลประกอบด้วย นางสาวจิรัชยา กรแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก , นางสาวปิยะธิดา มิซูกูชิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ , นางสาววนัชพร ตุระวิภาค โรงเรียนปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ , นางสาวเขมจิรา ตลับเพ็ชร โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ,นายกฤษณกรณ์ ทองรินทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ, นางสาวปภาวรินท์ วัฒนพฤกษชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี , นายชวลิต พิชญเมธี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา จ.เชียงราย,นายปภาวินท์ มานิตย์วิรุฬห์ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา จ.เชียงราย และนายธนภูมิ ศรีมุข โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพฯน้อง ๆ ที่สนใจด้านการออกแบบสามารถเข้าร่วมโครงการ ฯ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ GSTD: Grand Sport หรือ https://www.facebook.com/GrandSportTeenageDesignerContest/