ส่งท้ายปีเก่า "Amazing Thailand Countdown 2023" ก้าวสู่รุ่งอรุณแห่งศรัทธา

ททท. ส่งพลังใจรับศักราชใหม่กับชูรุ่งอรุณแห่งศรัทธา ดันเงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาทส่งท้ายปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างความสุขและความหวังสู่หัวใจคนไทยรับศักราชใหม่ ด้วยกิจกรรมชูคอนเซปต์ณ ท่าวัดโพธิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสมือนของขวัญแทนคำขอบคุณแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังสำคัญในการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทย โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานในพิธี ภายในงานพบกับไฮไลต์การแสดงพลุประกอบดนตรีที่สวยงามตระการตาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องกว่า 5 นาที เบื้องหน้าแลนด์มาร์กสำคัญพร้อมขับกล่อมบรรยากาศด้วยบทเพลงจากศิลปินชื่อดัง คาดเงินสะพัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาทกล่าวว่า ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ททท.ได้กำหนดจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ณ ท่าวัดโพธิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “รุ่งอรุณแห่งศรัทธา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566" โดย ททท. มุ่งมั่นที่จะส่งมอบความหวังและความสุขคืนสู่หัวใจคนไทยอีกครั้ง พร้อมขอบคุณผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างเป็นกำลังสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวตลอดปี 2565 และขอบคุณประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรีแบบไทย ทั้งแสดงสัญญาณการก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ของปีท่องเที่ยวไทย 2566 หรือ Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chaptersงาน Amazing Thailand Countdown 2023 ททท. เนรมิตพื้นที่บริเวณท่าเรือวัดโพธิ์เป็นพื้นที่ส่งความสุข พร้อมโลเคชั่นสุดงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาทอดยาวตัดกับเบื้องหน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร แลนด์มาร์กสำคัญของประเทศไทย ซึ่งได้เรียนเชิญผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม รวมถึงประชนชนสามารถเข้าร่วมชมกิจกรรมได้บริเวณงานฯ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ภายในงาน ททท. ชวนสัมผัส Soft Power of Thailand การแสดงเชิงวัฒนธรรมรำร่วมสมัยชุด “รุ่งอรุณ” ทั้งเพลิดเพลินบรรยากาศบทเพลงจากวงออเครสตร้าระดับประเทศและศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้แก่ บอย โกสิยพงษ์ นภ พรชำนิ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เจนนิเฟอร์ คิ้ม รัดเกล้า อามระดิษ กิต เดอะวอยซ์ หมู เดอะวอยซ์ โจ้ เดอะวอยซ์ และนิค เดอะวอยซ์ และการแสดงสุดพิเศษ โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงพรปีใหม่ และเพลงใกล้รุ่ง ก่อนจะพบกับไฮไลท์การแสดงแสงสี Light Up พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ไปพร้อมกับการแสดงพลุประกอบดนตรีสุดอลังการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในชุด “รุ่งอรุณแห่งความสดใส เบิกฟ้ารับความโชคดี ผ่านพ้นอุปสรรคนานา สู่ความเป็นเลิศตลอดกาล” ที่จะดำเนินต่อเนื่องระยะเวลา 5 นาที จำนวน 5,000 นัด โดยแบ่งเป็น 9 องก์ ประกอบด้วย องก์ที่ 1 เริ่มอรุณ/องก์ที่ 2 อรุณรวมใจ/องก์ที่ 3 ประชาร่วมมือ ประชาร่วมใจ/องก์ที่ 4 ประชาเบิกบาน/องก์ที่ 5 ประชาสำราญ/องก์ที่ 6 รุ่งอรุณส่องฟ้าต้อนรับวันใหม่ องก์ที่ 7 แสงอรุณทอประกาย/องก์ที่ 8 อรุณแสงสีทอง ผ่องอำพัน และ องก์ที่ 9 รุ่งอรุณ เบิกบาน สืบสาน นิรันดร์ รวมถึงกิจกรรม ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว ซึ่ง ททท. คาดว่าการจัดงานในในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 220,000 คน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาททั้งนี้ ททท. มีการดำเนินงานจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2023 @ Hatyaiณ ลานอรรถกระวีสุนทร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-1 มกราคม 2566 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ อาทิ งาน Amazing Charming Night 2023 จังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 จังหวัดเชียงราย งาน Amazing Thailand Countdown 2023 @Uthaithani จังหวัดอุทัยธานี งาน Sukhothai Countdown 2023 จังหวัดสุโขทัย/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ งาน BURIRAM ถิ่นภูเขาไฟ ไดโนเสาร์ COUNTDOWN 2023 จังหวัดบุรีรัมย์ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีกระต่ายทอง KORAT COUNTDOWN 2023 จังหวัดนครราชสีมา งาน 101 in love Countdown 2023 จังหวัดร้อยเอ็ด งาน Nakhon Phanom Winter Festival 2023 จังหวัดนครพนม/ภาคใต้ อาทิ Amazing Grand Sand Dune Countdown 2023 เนินทรายงาม (Grand Sand Dune) จังหวัดชุมพร นครตรัง Countdown 2023 จังหวัดตรัง งาน PATONG COUNTDOWN 2023 จังหวัดภูเก็ต/ภาคตะวันออก อาทิ งาน PATTAYA Countdown 2023 จังหวัดชลบุรี งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานปีใหม่ จังหวัดระยอง/ภาคกลาง อาทิ งาน Amazing แม่กลอง Countdown 2023 จังหวัดสุมทรสงคราม งาน Countdown Party Happy New Year 2023 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งาน HUA HIN BEACH COUNTDOWN 2023 จังหวัดเพชรบุรี งาน Amazing Thailand Countdown 2023 Gift Box @Ratchaburi จังหวัดราชบุรี งาน Kanchanaburi Countdown Festival 2023 "มหัศจรรย์ แสงแห่งสุข" จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร อาทิ งาน Amazing Thailand Countdown 2023 @ ICONSIAM งานเทศกาลดนตรี “NEON COUNTDOWN 2022” งาน Centralworld Bangkok Countdown 2023งาน The Ratchaprasong Light of Fortune 2022 เป็นต้น