จัดยิ่งใหญ่ "Amazing Thailand Countdown" ฉลองความสุขส่งท้ายปีทั่วประเทศ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2023 ชูคอนเซปต์ประกอบด้วย 2 พื้นที่หลัก กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา และสนับสนุนการจัดงานใน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ คาดเงินสะพัดช่วงปีใหม่กว่าหมื่นล้านบาท พร้อมประเมินภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศมีการฟื้นตัวที่ดี ทำให้รายได้รวมตามเป้าหมาย 1.5 ล้านล้านบาทกล่าวว่า “ ททท. เตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 “Amazing Thailand Countdown 2023” ภายใต้แนวคิดสร้างความสุขและความหวังคืนสู่หัวใจคนไทยอีกครั้ง ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Soft power ให้กลายเป็น Meaningful Travel พร้อมขอบคุณคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดปี 2565 และร่วมกันถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ซึ่ง ททท. ดำเนินการ 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ ท่าวัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร และ ลานอรรถกระวีสุนทร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในแต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์และกิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งคาดว่าช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 จะมีจำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยประมาณ 3.14 ล้านคน-ครั้ง มีรายได้หมุนเวียนประมาณ 11,200 ล้านบาท ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดในประเทศตลอดทั้งปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้น และเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน จากปัจจัยสนับสนุนของสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง การผ่อนคลายมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวประกอบกับมีวันหยุดยาวหลายช่วง และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าง “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย” และ “โครงการคนละครึ่ง” ที่เข้ามาเป็นแรงจูงใจให้คนไทยออกเดินทางและใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะเติบโตถึง 11.5 ล้านคน-ครั้ง ภายในสิ้นปี 2565 ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของทั้งตลาดในและต่างประเทศ 1.5 ล้านล้านบาท ฟื้นตัวกลับมาร้อยละ 50 ของปี 2562 ตามเป้าหมาย”สำหรับกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ที่ ททท. จัดกิจกรรม มีดังนี้1. งาน Amazing Thailand Countdown 2023วันจัดงาน : วันที่ 31 ธันวาคม 2565-1 มกราคม 2566พื้นที่จัดงาน : ณ ท่าวัดโพธิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รุ่งอรุณแห่งศรัทธา ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566” เริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยไฮไลท์สำคัญการแสดงพลุช่วงนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่า ต่อเนื่องกับชุดการแสดงพลุ จำนวน 9 องก์ ระยะเวลา 5 นาที สวยงามอลังการกลางแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานคร สื่อถึงวิวัฒนาการการท่องเที่ยวไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เบื้องหน้าแลนด์มาร์กสำคัญของประเทศอย่าง “พระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร” ที่มีการประดับตกแต่งด้วยแสงสี Light up อย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังขับกล่อมบรรยากาศด้วยการแสดงของศิลปินระดับประเทศ ได้แก่ บอย โกสิยพงศ์ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ รัดเกล้า อามระดิษ เจนนิเฟอร์ คิ้ม นภ พรชำนิ และศิลปินจากเดอะวอยซ์ รวมทั้งนิทรรศการดิจิทัล (Illumination Art) จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย2. งาน Amazing Thailand Countdown 2023 @ Hatyai จังหวัดสงขลาวันจัดงาน : วันที่ 29 ธันวาคม 2565-1 มกราคม 2566พื้นที่จัดงาน : ณ ลานอรรถกระวีสุนทร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาการจัดกิจกรรมเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 Amazing Thailand Countdown 2023 @ Hatyai เพื่อเป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและตลาดระยะใกล้ที่ยังคงให้ความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม พร้อมส่งมอบความสุขแก่คนไทยทุกคน ภายในงานพบกับการประดับตกแต่งไฟสวยงาม และแลนด์มาร์ค “LIGHTING TOWER” ที่ได้รับเกียรติจากคุณ KOB KOR BOR VOR ศิลปินชาวไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mapping Design ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมออกแบบ ก่อนดื่มด่ำกับเสน่ห์ “หรอยแรงแหล่งใต้” บนถนนคนเดิน“POWER OF HATYAI” ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 มีผู้ประกอบการร่วมออกร้านขายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า 50 ร้านค้า ทั้งเพลิดเพลินกับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ TELEX TELEXS, ส้ม มารี, SERIOUS BACON, PATRICK ANANDA, ZWEED N’ ROLL และ MODERNDOG พร้อมการแสดงจาก DJ ชั้นนำของประเทศไทย ก่อนร่วมส่งความสุขนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2566 ด้วยการแสดงพลุเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่สวยงามตระการตากลางเมืองหาดใหญ่ในยามค่ำคืนแห่งความสุขนอกจากนี้ ททท. ยังได้สนับสนุนการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ อาทิ งาน Amazing Charming Night 2023 จังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 จังหวัดเชียงราย งาน Amazing Thailand Countdown 2023 @Uthaithani จังหวัดอุทัยธานี งาน Sukhothai Countdown 2023 จังหวัดสุโขทัย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ งาน BURIRAM ถิ่นภูเขาไฟ ไดโนเสาร์ COUNTDOWN 2023 จังหวัดบุรีรัมย์ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีกระต่ายทอง KORAT COUNTDOWN 2023 จังหวัดนครราชสีมา งาน 101 in love Countdown 2023 จังหวัดร้อยเอ็ด งาน Nakhon Phanom Winter Festival 2023 จังหวัดนครพนม / ภาคใต้ อาทิ Amazing Grand Sand Dune Countdown 2023 เนินทรายงาม (Grand Sand Dune) จังหวัดชุมพร นครตรัง Countdown 2023 จังหวัดตรัง งาน PATONG COUNTDOWN 2023 จังหวัดภูเก็ต / ภาคตะวันออก อาทิ งาน PATTAYA Countdown 2023 จังหวัดชลบุรี งานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานปีใหม่ จังหวัดระยอง /ภาคกลาง อาทิ งาน Amazing แม่กลอง Countdown 2023 จังหวัดสุมทรสงคราม งาน Countdown Party Happy New Year 2023 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งาน HUA HIN BEACH COUNTDOWN 2023 จังหวัดเพชรบุรี งาน Amazing Thailand Countdown 2023 Gift Box @Ratchaburi จังหวัดราชบุรี งาน Kanchanaburi Countdown Festival 2023 "มหัศจรรย์ แสงแห่งสุข" จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร อาทิ งาน Amazing Thailand Countdown 2023 @ ICONSIAM งานเทศกาลดนตรี “NEON COUNTDOWN 2022” งาน Centralworld Bangkok Countdown 2023 งาน The Ratchaprasong Light of Fortune 2022 เป็นต้น