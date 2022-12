EP. 2/2 ร้าน 60+ Bakery and Chocolate คาเฟ่แห่งโอกาสและความยั่งยืนของผู้พิการไทย

มาเยือนคาเฟ่แห่งโอกาสและความยั่งยืนของผู้พิการไทย และพูดคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งโครงการนี้กับร้าน 60+ Bakery and Chocolate คาเฟ่แห่งโอกาสและความยั่งยืนของผู้พิการไทยท่านทูตพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียแปซิฟิก เล่าว่า องค์กรนี้ก่อตั้งมาประมาณสัก 21 ปีได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นการตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือของ องค์กร JICA (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น) กับกระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งก็ดำเนินการมา 20 กว่าปีที่พัฒนาคนพิการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องระหว่างประเทศในช่วงสัก 7 ปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มโครงการ 60+ Bakery and Chocolateโครงการนี้เราริเริ่มตอนที่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ฉลองครบรอบ 60 พรรษาเพราะว่า ท่านเองก็มีนโยบายในการพัฒนาคนพิการโดยเฉพาะ อยากจะให้คนพิการช่วยเหลือตัวเองได้และมีอาชีพ ที่นี่จึงเป็นการฝึกอบรมโดยคนพิการหลากหลายประเภท อาทิ ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน ด้านความบกพร่องทางจิต ออทิสติก สติปัญญา และการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นพนักงานในร้านจะเป็นผู้พิการทั้งหมดตั้งแต่ฝ่ายอบขนม บาริสต้า และแคชเชียร์ซึ่งในแต่ละปีจะมีโครงการฝึกอบรมประจำปี เพื่อคัดเลือกผู้พิการมาเข้ารับการฝึกอบรมหลายแขนง ได้แก่ ฝึกอบรมการโรงแรม และการบริการ,ฝึกทำขนมปังยามาซากิ และฝึกทำช็อกโกแลตและบาริสต้ามืออาชีพ และผู้รับการอบรมเกือบทั้งหมดได้รับการจ้างงานในร้านเบเกอรี่สาขาต่างๆ ในกรุงเทพของบริษัทไทยยามาซากิ ขณะที่หลายๆ คนได้รับการจ้างงานในธุรกิจอาหารและภาคบริการ เช่น คาเฟ่อเมซอน ร้านแบล็กแคนยอน โรงแรมเจ้าพระยา โรงพยาบาล เช่น ศิริราช โรงเรียน เช่น โรงเรียนนานาชาติแองโกลว์สิงคโปร์ และอีกจำนวนหนึ่งมีธุรกิจของตนเอง หรือยังคงทำงานที่ร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café จนถึงปัจจุบัน”สุนทร เนาวรัตน์ ผู้จัดการร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café เป็นผู้ฝึกอบรมผู้พิการตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน เล่าว่า “จริงๆเรามีคนพิการทุกประเภทแบ่งเป็น 7 ประเภทตั้งแต่ตาบอดสนิท อย่างพี่โจ้ที่ทำงาน เป็นแพ็คกิ้งเพลงทำวาฟเฟิล เตรียมงาน ทำความสะอาด และก็ห่อช็อกโกแลตเก่งเก่งมากแล้วก็จะมีผู้พิการหูหนวกจะอยู่โซนที่ทำช็อกโกแลต ทำบาริสต้าแล้วก็ทำบราวนี่อยู่ข้างในแล้วก็ทำขนมปังด้วยแล้วก็จะมีประเภทพิการเคลื่อนไหวจะทำบัญชีอยู่ข้างบน และจิตตเวชจะทำพวกพนักงานขาย ดูแลลูกค้า แล้วก็ประเภทสติปัญญา ออทิสติก จะเป็นฝ่ายคิดเงิน การเงิน มีทั้ง 7 ประเภทเลยอยู่ที่นี่ ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆผู้พิการเข้ามาสู่กระบวนการฝึกอบรม ปกติเขาจะขี้อายนะครับ ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้าง บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ บอกว่าลูกคงทำไม่ได้ แต่ว่าในที่สุด ก็ใช้กลไกของ การลงมือทำเหมือนจริง ร้านนี้มันจะเหมือนจริงมากเลยค่ะถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ย ก็จะมีการบริการจริง ซื้ออาหารการกินมีการเสิร์ฟคิดเงิน ทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริงซึ่งขบวนการตั้งแต่เข้ามาทำงาน มาสาย 3 ครั้งให้เราให้ใบเตือนนะ มาทะเลาะวิวาทกันเราก็ให้พักงานนะ เมื่อเราเข้าสู่กระบวนการจริงเด็กก็จะรู้สึกว่าเราได้ทำงานจริงๆ แล้วเขาก็มีรายได้ เขาก็จะมีเป้าหมายจะว่าสักวันหนึ่ง เขาจะมีเงินเดือนขึ้น สักวันนึงเขาก็จะได้เป็นหัวหน้างาน ทุกคนก็เป็นคนพิการเหมือนกันหมด ก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เป็นที่ปลอดภัยของเขา เขาก็จะ แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่เด็กพวกนี้จะรู้สึกว่าตรงไหนที่เขามีความสุขเขาก็จะอยู่ตรงนั้น และอยู่ที่โอกาสที่ได้รับเช่น แคชเชียร์ทำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไหนเขาก็ไม่ให้ทำ เป็นต้น เราก็ลองให้เขาทำดูก็ให้เขาขายตั้งแต่เช้ายันเย็น ดูสิ เขาจะทำได้ถูกต้องไหม มีเงินหายหรือเปล่า หรือลองทำบัญชีดูนะ ทำงานยากๆ ดูนะครับลองเชื่อใจดูสักครั้งหนึ่ง คือพอเราให้โอกาสกับเขา เขามีความสุขส่วนความผิดพลาดมันก็มีอยู่บ้างอย่าไปเพ่งเล็งว่าคนพิการต้องผิดพลาด คนปกติก็ผิดพลาดได้ คือถ้าเขาผิดพลาดเราก็ต้องเตือนเขาสอนเขาใหม่แล้วก็ดุด่าได้ปกติ เค้าก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นเมื่อเมื่อเราให้โอกาสเขาจริงจัง แล้วก็เชื่อใจเขาเนี่ยเค้าทำได้ดีแน่นอน”ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Café มีทั้งหมด 3 สาขาด้วยกัน สาขาแรก ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านราชวิถี บริเวณใกล้สี่แยกตึกชัย ตรงข้ามรพ.รามาธิบดี ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สาขาที่ 2 หลังตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล และสาขาที่ 3 สาขาสภากาชาดไทย บริเวณตึก Donation hub (ห้องได้บุญ) ติด รพ จุฬาลงกรณ์ฯ ร้านเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.30-17.00 หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 09-2823-9217 Website : https://www.apcdfoundation.org/ Facebook : 60 Plus Bakery & Cafe