OR การันตีQ 4/65โตต่อเนื่อง มอบของขวัญปีใหม่ตรึงราคาน้ำมัน 11วัน

OR คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปรับตัวดีขึ้น เหตุประชาชนเริ่มกลับมาเดินทาง ท่องเที่ยว และจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น พร้อมเติมเต็มความสุข มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 65 – 3 มกราคม 66 รวม 11 วัน ยืนยันบริษัทไม่ได้สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเมียนมาแต่อย่างใด แต่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชาวเมียนมาตามหลักสากล หลังโดนกองทุนต่างประเทศถอนหุ้นOR-PTTออกจากพอร์ตกองทุนนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่คลี่คลาย และการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ประชาชนเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวช่วง High season และจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น ประกอบสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้ผลการดำเนินการบริษัทในไตรมาส 4 /2565 มีแนวโน้มดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจทั้ง Mobility Lifestyle และ Globalส่วนกรณีข่าวเกี่ยวกับประเด็นกองทุนต่างประเทศอ้างว่า OR ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเมียนมานั้น ขอยืนยันว่าการลงทุนของ OR ในเมียนมามุ่งสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวเมียนมา รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล โดยปัจจุบันมี PTT Station 3 แห่งและร้าน cafe amazon 8 สาขาดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่ายและแฟรนไชซีในเมียนมา และไม่ได้มีส่วนสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในเมียนมาแต่อย่างใดนายดิษทัต กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่จะมาถึงนี้ OR ได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภค โดยพีทีที สเตชั่น จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด เป็นระยะเวลา 11 วัน (24 ธันวาคม 65 – 3 มกราคม 66) ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงก็จะปรับลดราคาน้ำมันลง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง พร้อมจัดกิจกรรม “เติมเต็มความปลอดภัยทุกการเดินทาง รับแบรนด์ฟรี! ที่ พีทีที สเตชั่น” เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี แบรนด์ซุปไก่สกัดขนาด 70 มล. ณ พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ ในวันที่ 2 มกราคม 66พิเศษสำหรับลูกค้า คาเฟ่ อเมซอน เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือสินค้าคาเฟ่อเมซอน ชนิดใดก็ได้ที่คาเฟ่ อเมซอน ใน พีทีที สเตชั่น 30 สาขาบนเส้นทางสายหลักขาออกจากกรุงเทพมหานครที่ร่วมรายการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 65 – 3 มกราคม 66 รับฟรี กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน (รสออริจินัล) 1 ซอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ร่วมรายการได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ : Café Amazonศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ จัดแคมเปญ “FIT Auto Tune Up” ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี 35 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 65 -30 เมษายน 2566 พร้อมเติมลมยางไนโตรเจน และเช็ดฆ่าเชื้อ Covid-19 ฟรี! นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ก่อนออกเดินทางช่วงปีใหม่ อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 อีกด้วยสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้า OR ได้ติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ทั้งในและนอก พีทีที สเตชั่น และทยอยเปิดให้บริการตามเส้นทางสายหลักคลอบคลุมทั่วประเทศ พร้อม Application EV Station PluZ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการค้นหาสถานี และจองเข้าใช้บริการ โดยมี Call Center ให้บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง