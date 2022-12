“60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe” คาเฟ่และแสงสว่างของผู้พิการ

ร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe โครงการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้คนพิการและออทิสติกเพราะการให้โอกาสคือแสงสว่าง ตามรอย "ช็อกโกแลตเอเปค" จากร้าน 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ที่ทำโดยผู้พิการทุกประเภทของชำร่วยอันเป็นที่ประทับใจในงาน APEC 2022 ที่เพิ่งจบไปร้าน60+ Plus Bakery & Chocolate Café ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บ้านราชวิถี บริเวณใกล้สี่แยกตึกชัย ตรงข้ามรพ.รามาธิบดี ถ. ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ร้านเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 07.30-17.00 หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 09-2823-9217 Website : https://www.apcdfoundation.org/ Facebook : 60 Plus Bakery & Cafe