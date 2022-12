“แคนนอน” ร่วมกับ “ArtStory โดยมูลนิธิออทิสติกไทย” ชวนศิลปินออทิสติกออกแบบของที่ระลึกสุดลิมิเต็ดให้แฟนแคนนอน ลุ้นรับผ่านกิจกรรม “Made My Day เพราะวันพิเศษมีได้ทุกวันกับ Canon”

วันที่ 9 ธันวาคม 2565ร่วมสนับสนุนการจ้างงานและพัฒนาอาชีพของบุคคลออทิสติก จัดทำของที่ระลึกคอลเลกชันพิเศษในลวดลายลิมิเต็ดจากฝีมือการออกแบบโดยศิลปินเด็กพิเศษจากโครงการศิลปะโดยมูลนิธิออทิสติกไทย คอลเลกชันพิเศษในครั้งนี้ประกอบด้วยพร้อมชวนแฟน ๆ แคนนอนมาร่วมสนุกลุ้นรับของพรีเมียมผ่านกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นทางโซเชียลมีเดียของแคนนอน มุ่งหวังให้แฟน ๆ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุขให้แก่บุคคลพิเศษ สนับสนุนรายได้ให้ศิลปิน นับเป็นโครงการดี ๆ เพื่อสังคมที่สร้างความอิ่มเอมใจให้แก่ทั้งผู้ให้และผู้รับกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของแคนนอนในครั้งนี้ว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา แคนนอนยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เราจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคน”ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ในแสดงศักยภาพของคนทุกกลุ่มในสังคม ซึ่งรวมถึงบุคคลออทิสติกด้วย แคนนอนจึงได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผ่านโครงการศิลปะ Artstory By Autistic Thai ชวนน้อง ๆ ศิลปินมาออกแบบลวดลายกราฟิกน่ารัก ๆ บนของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างกระเป๋าแคนวาสและกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ ให้แฟน ๆ ของแคนนอนได้ลุ้นรับผ่านกิจกรรมสนุก ๆ บนเพจเฟสบุ๊ก Canon M Club ในมีโอกาสมา Made My Day เพราะวันพิเศษมีได้ทุกวันกับ Canon ไปด้วยกัน”อธิบายกล่าวถึงการสร้างสรรค์คอลเลกชันของที่ระลึกนี้ร่วมกับแคนนอนว่า “น้อง ๆ ที่มูลนิธิออทิสไทยหลายคนมีศักยภาพและพรสวรรค์ที่พิเศษมาก ๆ เราจึงจัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้ปลดปล่อยจินตนาการ พร้อมกับมีรายได้เป็นของตนเองจากผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ทางโครงการฯ ต้องขอขอบคุณแคนนอน ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ทำสิ่งที่ชอบและต่อยอดเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ด นับเป็นการช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ให้แก่คนหมู่มาก เราเชื่อว่าคอลเล็กชันนี้จะสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้รับได้อย่างแน่นอน”หนึ่งในศิลปินจากโครงการผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานคอลเลกชันพิเศษในครั้งนี้ เล่าถึงผลงานที่วาดให้ทางแคนนอนว่า “ผมได้รับโจทย์ให้วาดสิ่งที่ทำให้มีความสุขหรือสิ่งที่เปลี่ยนวันธรรมดาเป็นวันพิเศษ ก็เลยวาดภาพดวงอาทิตย์ส่งยิ้มให้ทุกคน เพราะสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุข คือวันที่อากาศดี ๆ มีแสงแดด ท้องฟ้าแจ่มใส ดีใจมากที่ได้เห็นรูปที่วาดร่วมกับเพื่อน ๆ บนกระเป๋าและกระบอกน้ำของแคนนอน ขอบคุณทางแคนนอนที่ชวนเรามาทำกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ครับ”ของที่ระลึกพรีเมียมลวดลายจากน้องๆพร้อมให้แฟน ๆ แคนนอนได้ลุ้นเป็นเจ้าของผ่านกิจกรรมชวนแฟน ๆ แชร์สิ่งที่สร้างวันที่พิเศษในแบบ Made My Day ร่วมกิจกรรมง่าย ๆ เพียงกดหยุดไฟล์ GIF ที่สร้างรอยยิ้มและแคปภาพมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม เพียงเท่านี้ก็สามารถลุ้นรับกระเป๋าผ้าแคนวาสและกระบอกน้ำพรีเมียม สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Canon M Club ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และประกาศผู้โชคดีในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 น.นอกจากจะได้ของใช้พรีเมียมไปครอบครองแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานฝีมือและส่งต่อรอยยิ้มให้ศิลปินจากโครงการมอบพื้นที่ในการแสดงออก พร้อมสนับสนุนรายได้ให้แก่มูลนิธิฯ ติดตามรายละเอียดและกติกาในการร่วมกิจกรรมตลอดจนอัปเดตข่าวสารล่าสุดจากคอมมูนิตี้ของคนรักแคนนอนได้ที่เพจเฟซบุ๊ก