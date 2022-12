2 สิ่งมหัศจรรย์โลก นำทัพ 10 ที่เที่ยวเด็ด “อาร์เจนตินา” แชมป์ฟุตบอลโลก 2022

1.บัวโนสไอเรส





2.อูซัวยา





3.ซัลตา





4.ภูเขาฟิตซ์รอย





5.ตาลัมปายา





6.คาบสมุทรวาลเดส





7.ฮอร์นอคอล





8.ทุ่งดอกทิวลิป





9.ธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน





10.น้ำตกอีกัวซู

หลังทีมชาติอาร์เจนตินา ดวลจุดโทษชนะทีมชาติฝรั่งเศส คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหนล่าสุด ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2022 มาครอง เรื่องราวของนักเตะทีมชาติฟ้า-ขาว ที่นำโดย “” รวมถึงบรรยากาศการเฉลิมฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกกันทั่วประเทศของอาร์เจนตินา (จนมีผู้เสียชีวิต) ก็ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อทั่วโลกกันอย่างกว้างขวาง ในหลากหลายแง่มุมอย่างไรก็ดีสำหรับอาร์เจนตินานอกจากจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องฟุตบอล ที่มีนักเตะมหัศจรรย์ถึง 2 คนคือ “ดีเอโก้ มาราโดน่า” และ “ลิโอเนล เมสซี” แล้ว อาร์เจนตินายังเป็นหนึ่งในประเทศน่าเที่ยวแห่งเมริกาใต้ ที่มากไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย นำโดย “น้ำตกอีกัวซู” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ และธารน้ำแข็ง “เปริโต โมเรโน” ที่ถูกยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันดับ 8 ของโลกดังนั้นเพื่อร่วมฉลองแชมป์ฟีฟ่าเวิลด์คัพ 2022 ไปกับทีมฟ้า-ขาว เราจึงขอพาไปรู้จักกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของอาร์เจนติน่า ซึ่งแต่ละแห่งจัดว่าเด็ดทั้งนั้น(Buenos Aires) เมืองหลวงของอาร์เจนติน่า ที่นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของประเทศในหลากหลายด้านแล้ว เมืองนี้ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของประเทศอีกด้วยกรุงบัวโนสไอเรสเป็นเมืองแห่งสีสัน โดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปสุดคลาสสิก บ้านเรือนหลากสีของย่านต่าง ๆ แหล่งอาหาร ชอปปิ้ง บันเทิงยามราตรี รวมถึงเป็นต้นกำเนิดของการเต้นแทงโก้อีกด้วยทุก ๆ ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถนนหลายสายในเมืองจะถูกแย้มแต่งแต้มไปด้วยสีม่วงสดใสจาก(Jacaranda) หรือที่ออกดอกบานสะพรั่ง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้ทั่วตัวเมืองถึง 11,000 ต้นสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ๆ ในกรุงบัวโนสไอเรสนั้นก็นำโดย “” ย่านใจกลางเมืองที่มี “เสาโอเบลิสก์” ต้นยักษ์สูง 67.5 เมตร สูงตั้งโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางหลักในการเฉลิมฉลองแชมป์ฟุตบอลโลกของชาวอาร์เจนตินานอกจากนี้ในกรุงบัวโนสไอเรสที่แบ่งการปกครองออกเป็นเขตต่าง ๆ ยังมี ย่านลาโบกา (La Boca) ที่บ้านเรือนปลูกสร้างด้วยสีสันสดใสสะดุดตา, ย่านซานเทลโม (San Telmo) ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของตลาดนัด รวมถึงมีอันซีนคือ ร้านหนังสือ “El Ateneo” ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ร้านหนังสือที่สวยที่สุดในโลก” จากการยกย่องของ National Geographic ในปีพ.ศ. 2562“อูซัวยา” (Ushuaia) เมืองที่ตั้งอยู่บนช่องแคบบีเกิ้ล (Beagle Channel) ทางตอนใต้สุดในโลก จนได้ชื่อว่าเป็น “End of the World” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากขั้วโลกใต้ หรือ แอนตาร์กติกา ราว 1,000 กิโลเมตร โดยมีประภาคารอูซัวยา ตั้งโดดเด่นที่สุดปลายแหลมเป็นสัญลักษณ์ของเมืองในอดีตเมืองนี้เป็นสถานที่สำหรับขังนักโทษอุกฉกรรจ์ แต่ปัจจุบันอูซัวยาเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของอาร์เจนตินา ที่มีทิวทัศน์สวยงามของวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ หมู่บ้านชนบท และภาพจำของท้องทะเลที่มีภูเขาหิมะเป็นฉากหลังเมืองนี้ถือเป็นฐานล่องเรือสำราญสู่ทะเลสู่ขั้วโลกใต้และทวีปแอนตาร์กติกา การท่องเที่ยวทางเรือในช่องแคบบีเกิล นอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางนั่งรถไฟขบวน End of the World ผ่าน อุทยานแห่งชาติ Tierra del Fuego ชมธรรมชาติอันงดงาม รวมถึงกิจกรรมเดินป่าผ่านภูเขายอดหิมะ การเล่นสกีในฤดูหนาว เที่ยวชมนกเพนกวินและสิงโตทะเล“ซัลตา” (Salta) เมืองท่องเที่ยวมาแรง ที่เพิ่งได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 สถานที่ที่น่าไปเยือนที่สุดในโลกในปี 2022 จากนิตยสาร Timeซัลตา เป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์งดงาม มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมเก่าแก่คลาสสิกกับสีสันของความบันเทิงร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว รวมถึงเป็นเมืองที่โดดเด่นไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม ไวน์ และอาหารท้องถิ่นชวนลิ้มลอง“ภูเขาฟิตซ์รอย” (Monte Fitz Roy) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Los Glaciares แห่งภูมิภาคปาตาโกเนีย ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาภูเขาฟิตซ์รอย มีความสูง 3,405 เมตร เป็นภูเขาที่มีรูปทรงหลายยอดและวิวทิวทัศน์งดงาม โดยเฉพาะภาพจำอันงดงามของทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาฟิตซ์รอยตั้งตระหง่าน บนยอดสูงปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในฝันของนักผจญภัยทั่วโลก“อุทยานแห่งชาติตาลัมปายา” (Talampaya) ตั้งอยู่ในรัฐ La Rioja เป็นแหล่งสงวนธรรมชาติที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาของหมวดหินอิสชิกัวลัสโต-ตาลัมปายาตาลัมปายาเป็นหนึ่งในมรดกโลก ที่มีไฮไลท์สำคัญคือ “หุบเขาตาลัมปายา” ที่มีลักษณะเป็นกำแพงหุบผาสีแดงขนาดยักษ์ สูงราว 150 เมตร ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ทางธรณีวิทยาอันโดดเด่นของที่นี่“คาบสมุทรวาลเดส” (Peninsula Valdes) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัวร์โต มาดรีน (Puerto Madryn) ไปประมาณ 18 กิโลเมตร คาบสมุทรแห่งนี้ลักษณะคล้ายเกาะเล็ก ๆ ติดชายฝั่ง โดยมีแผ่นดินแคบ ๆ คล้ายสะพานแผ่นดินราว25 กิโลเมตร ทอดยาว เชื่อมระหว่างตัวเกาะและชายฝั่งคาบสมุทรวาลเดส ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยในปี 1999 ที่นี่นอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติอันสวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นสถานที่เที่ยวชมสัตว์ขึ้นชื่อ ไม่ว่าจะเป็น สิงโตทะเล นกเพนกวินมาเจลแลน และ “วาฬเซาเทิร์นไรท์” ยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลซีกโลกใต้ที่นักท่องเที่ยวมีโอกาสเป็นในได้ง่ายในช่วงราวเดือน มิถุนายน-ธันวาคมเทือกเขา “ฮอร์นอคอล” (Hornocal) ถูกเรียกขานว่า “ภูเขาหลากสี” หรือ “ภูเขาเจ็ดสี” หรือ “ภูเขาสีรุ้ง” ตั้งทอดตัวตระหง่านยาวกว่า 25 กิโลเมตร มีความสูงประมาณ 2,700 เมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 155 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่เที่ยวชมหลักอยู่ในเมือง Iruya รัฐฆูฆุย (Jujuy)เทือกเขาฮอร์นอคอลเกิดจากการการสะสมตัวของหินปูน ตะกอนทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อน แล้วต่อมาถูกสภาพธรรมชาติ ฝน ลม แดด กระทำจนเกิดเป็นยอดเขาแหลมรูปตัว V กลับหัว เรียงซ้อนไล่ระดับชั้นกันไป ดูสวยงามแปลกตากับวิวทิวทัศน์ของภูเขาหลากสีสันที่รูปทรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว“ทุ่งดอกทิวลิป” เมือง “เตรเบลิน” (Trevelín) ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาแอนดีส รัฐชูบุต (Chubut) ในภูมิภาคปาตาโกเนีย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครในอาร์เจนตินาในทุกฤดูใบไม้ผลิ ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ทุ่งดอกทิวลิปจะงดงามไปด้วยดอกทิวลิปจำนวนมหาศาลที่ปลูกเป็นแถวเรียงรายพากันออกดอกบานสะพรั่งงดงามหลากสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยือนสถานที่แห่งนี้“ธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน” (Perito Moreno Glacier) เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางธรรมชาติของ “อุทยานแห่งชาติลอส กลาเซียเรส” (Los Glaciares National Park) แห่งเมืองเอล คาลาฟาเต้ (El Calafate) ในภูมิภาคปาตาโกเนียธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน เป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมาใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปแอนตาร์กติกา มีความสูงประมาณ 180 เมตร และครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยธารน้ำแข็งน้อยใหญ่กว่า 350 สาย ที่ดูคล้ายระลอกคลื่นอันสวยงามกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ส่งผลให้ที่นี่เป็นแหล่งน้ำจืดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน นอกจากจะมีความโดดเด่นจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 1981 แล้ว ธารน้ำแข็งแห่งนี้ ยังถูกยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกอีกด้วย“น้ำตกอีกัวซู” (Iguazu Falls) เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่บนรอยต่อของประเทศอาร์เจนติน่า บราซิล และปารากวัย ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญทางการท่องเที่ยวของอาร์เจนตินาน้ำตกอีกัวซูมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำอีกัวซูที่ไหลมาจากที่ราบสูงปารานา ตกจากขอบที่ราบสูงขนาดใหญ่ลงสู่พื้นที่ราบเกินเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มหึมา มีความสูงถึงกว่า 269 ฟุต มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร(บ้างก็ว่า 2.7 กม.) ซึ่งมีคนคำนวณว่าน้ำตกอีกัวซูขนาดใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการ่าถึง 30 เท่าเลยทีเดียวน้ำตกอีกัวซู นอกจากจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกในปี 2011 แล้ว ยังได้รับการยกย่องให้เป็น “1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่” อีกด้วย