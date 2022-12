ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2022 สุดเอ๊กซ์คลูซีฟที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

New Year’s Eve Buffet

ราคา 12,000 บาท ++ ต่อท่าน พร้อมรับโพรเซ็กโก้ 1 แก้ว และรวมสิทธิ์สำหรับร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ราคา 7,200 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี)





ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 19:30 – 22:00 น.



ดินเนอร์เริ่มเสิร์ฟตั้งต่เวลา 19:30 – 22:00 น. และแขกดินเนอร์ของห้องอาหารหยู้ ทิง หย้วนได้รับสิทธิ์สำหรับร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา



เริ่มเสิร์ฟดินเนอร์ตั้งแต่เวลา 19.30 – 22.00 น.

ฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ทางโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ได้เนรมิตขึ้นให้กลายเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำก่อนเริ่มต้นปีใหม่ ที่จะเต็มไปด้วยความสุขและความรื่นรมย์ด้วยอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยความบันเทิงที่จะทำให้คุณสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเฉลิมฉลองตลอดทั้งคืน ไปจนถึงช่วงเวลานับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่มาพร้อมกับการแสดงพลุสุดตระการตาปาร์ตี้สุดพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มารับประทานอาหารกับห้องอาหารของโรงแรม หรือแขกของ New Year’s Eve at The Four Seasons Riverfront Promenade เท่านั้นเพลิดเพลินไปกับคืนเทศกาลส่งความสุขไปกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ Four Seasons Riverfront Promenade เต็มอิ่มกับดินเนอร์อาหารนานาชาติอันหลากหลายที่มาพร้อมกับความสดใหม่และรสชาติที่รับประกันความอร่อยตามมาตรฐานโฟร์ซีซั่นส์โดยแต่ละห้องอาหารชองทางโรงแรมได้คัดเลือกเมนูเด่นมารวมไว้ที่นี่ อาทิเช่น เป็ดปักกิ่งและอาหารประเภทบาร์บีคิวที่หลากหลายจากห้องอาหารจีน หรือเนื้อวากิวโทมาฮอว์คจากออสเตรเลีย รวมไปถึงรายการขนมหวาน และอาหารอีกมากมายที่ถูกเนรมิตขึ้นในโอกาสพิเศษนี้หลังจากดินเนอร์สิ้นสุดลง เวลาของ Riverfront Countdown Party จะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์ต่างๆตลอดค่ำคืนไป จนถึงช่วงเวลาเค้าท์ดาวน์ พร้อมชมพลุฉลองปีใหม่ส่งท้ายค่ำคืนปีเก่าไปกับบรรยากาศสุดตระการตาและดื่มด่ำไปกับรสชาติอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำหรับอันเลิศรสของห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน ห้องอาหารมิชลิน 1 ดาว ที่ทุกสิ่งถูกรังสรรค์ด้วยความพิถีพิถัน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบสุดพรีเมียมที่สดและใหม่สำหรับแต่ละจานอาหาร รวมไปถึงความงดงามของบรรยากาศและการออกแบบร้านอย่างวิจิตรแพรวพราวจากผลงานของ ฌอง-มิเชล กาธีย์ นักออกแบบระดับโลกที่ยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารให้แตกต่างออกไปChristmas Eve Dinnerลิ้มรสอาหารจีนกวางตุ้งต้นตำรับในเมนูแบบ a la carte ที่ได้รับการคัดสรรจากเชฟ ชิว เซียวกุยพร้อมทีมงานของห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน ห้องอาหารจีนมิชลิน 1 ดาวแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย แต่ละจานอุดมไปด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ ทั้งอาหารทะเลสด หอยเป่าฮื้อหลากหลายชนิด รวมถึงเมนูอาหารจีนกวางตุ้งแบบคลาสสิคNew Year's Eve Dinner รวมเซ็ตดินเนอร์ 9 คอร์สสุดพิเศษ ที่เชฟ ชิว เซียวกุยเตรียมขึ้นมาด้วยวัตถุดิบสุดพรีเมี่ยมสำหรับค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ราคา 7,200 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี)มีห้องส่วนตัว (Private Room) และกึ่งส่วนตัว (Semi-Private Dining Rooms) ให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ และมีบริการไวน์แพริ่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศอันแสนสงบและเรียบง่ายตามวิถีชีวิตแบบอิตาลี พร้อมสัมผัสกับรสชาติอาหารอิตาเลียนจากเหนือจรดใต้ผ่านวัตถุดิบตามฤดูกาลชั้นเยี่ยมที่เอ็กเซ็กคูทีฟ เชฟ แอนเดรีย แอคคอร์ดิ ใช้เพื่อรังสรรค์เมนูสุดพิเศษเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ รับชมวิวแม่น้ำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวาจากที่นั่งริมระเบียง หรือจะเลือกที่นั่งด้านในพร้อมกับบรรยากาศห้องครัวแบบ live kitchen ที่คึกคักไปกับการปรุงอาหารอิตาเลียน สัมผัสบรรยากาศสุดอบอุ่นภายด้วยแสงธรรมชาติภายในร้านผสมผสานกับการออกแบบที่จำลองบรรยากาศแบบริมทะเลสาบโคโม่ของอิตาลีChristmas Eve Dinnerราคา 4,500 บาท ++ ต่อท่าน รวม Festive Set Menu เช็ตเมนูเฟสทีฟ 6 คอร์ส และมีบริการไวน์แพริ่ง (ราคา 2,900 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี)Christmas Day Brunch ราคา 3,900 บาท ++ ต่อท่าน Christmas Day Brunch ประกอบด้วยเมนูพิเศษจากซิกเนเจอร์ครูดี้ อาหารทะเล พาสต้าหลากหลายเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเชฟแอนเดรีย โทมาฮอว์คย่าง กูร์เมต์ พิซซ่า และซิกเนเจอร์พาเนตโทเน่ (Panettone) สูตรเฉพาะของทางร้าน ที่จะนำบรรยากาศและรสชาติแบบอิตาเลียนในวันคริสมาสต์มาไว้ที่นี่ตัวเลือกสำหรับเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มแบบ Free Flow พร้อมตัวเลือกของเฮ้าส์โพรเซ็กโก้ ไวน์ และค็อกเทล ราคา 1,300 บาท ++ ต่อท่านตัวเลือกสำหรับเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มแบบ Free Flow แชมเปญ Delamotte NV Brut เฮ้าส์ไวน์ และค็อกเทล ราคา 1,900 บาท++ต่อท่าน (สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ราคา 1,900 บาท++ ต่อท่าน)New Year's Eveราคา 12,000 บาท++ต่อท่าน สำหรับที่นั่งรับรองภายในร้าน มาพร้อมกับเซ็ตเมนูแปดคอร์ส รวมเสิร์ฟ Welcome Drink แชมเปญ Delamotte NV Brut 1 แก้ว และสิทธิ์สำหรับร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ราคา 7,200 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี สำหรับที่นั่งรับรองภายในร้าน) ราคา 14,000 บาท++ ต่อท่าน สำหรับที่นั่งระเบียงริมแม่น้ำพร้อมมองเห็นปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์และการแสดงพลุ มาพร้อมกับเซ็ตเมนูแปดคอร์ส รวมเสิร์ฟ Welcome Drink แชมเปญ Delamotte NV Brut 1 แก้ว และสิทธิ์สำหรับร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ราคา 8,800 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี)ลิ้มรสและดื่มด่ำไปกับอาหารฝรั่งเศสที่บราสเซอรี่ ปามมิเย่ ร้านอาหารฝรั่งเศสริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมที่นั่งด้านในร้านแบบอินดอร์ภายใต้การตกแต่งที่งดงามสัมผัสเสน่ห์ในแบบ French Tropic และที่นั่งด้านนอกในส่วนของเอ้าท์ดอร์พร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ลิ้มลองอาหารตามสั่งสไตล์ a la carte ที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็นปลาและอาหารทะเล รวมไปถึง le plat du jour เมนูเด่นสำหรับรับประทานร่วมกันกับเพื่อนฝูง เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการแบ่งปันและเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขนี้Christmas Eve Dinner วันที่ 24 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.Christmas Day Lunch วันที่ 25 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 11:30 –14:30 น.New Year's Eve Dinner ราคา 12,000 บาท++ ต่อท่าน สำหรับที่นั่งด้านในร้าน เสิร์ฟเซ็ตดินเนอร์ 8 คอร์ส พร้อมเสิร์ฟ Welcome Drink แชมเปญ Delamotte NV Brut 1 แก้ว และรวมสิทธิ์สำหรับร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา​ (ราคา 7,200 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี สำหรับที่นั่งรับรองภายในร้าน)ราคา 14,000 บาท++ ต่อท่าน สำหรับที่นั่งระเบียงริมแม่น้ำพร้อมมองเห็นปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์และการแสดงพลุ มาพร้อมเซ็ตดินเนอร์ 8 คอร์ส รวมเสิร์ฟ Welcome Drink แชมเปญ Delamotte NV Brut 1 แก้ว และสิทธิ์สำหรับร่วมงานเลี้ยงปาร์ตี้เค้าท์ดาวน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ราคา 8,800 บาท ++ สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี)เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลส่งความสุขด้วย Festive Cocktails จาก BKK Social Club บาร์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ท่านจะได้พบกับบีสโป๊ก ค็อกเทล เหล้าสปิริตชั้นเยี่ยม และซิการ์ชั้นเยี่ยม 