ฉลองเทศกาลแห่งความสุขริมทะเลที่หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา

หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ขอเชิญมาสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปีร่วมกัน ในบรรยากาศแสนงดงามริมชายฝั่งอ่าวไทย ไม่ว่าจะกำลังมองหาสถานที่สำหรับมื้อค่ำสุดโรแมนติกแบบคู่รัก หรือบุฟเฟต์ที่ให้ได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น พบกับหลากหลายมื้ออาหารเลิศรสให้ได้เลือกดื่มด่ำตลอดสิ้นปีนี้เริ่มกันที่ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น ห้องอาหารอันแสนอบอุ่นสำหรับครอบครัว ที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนสวยของรีสอร์ท เตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขนี้ด้วยคริสมาสต์บุฟเฟต์แบบจัดเต็ม ให้ได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่อย่าง ปูอลาสก้า หอยนางรมนำเข้า เนื้ออบเกรดพรีเมียม ขาแกะ และอีกหลากหลายอาหารจานร้อนที่เชฟจะมาปรุงสดให้ได้กิน รวมไปถึงของหวานนานาชนิดจากทีมเชฟเบเกอรี่ ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการแสดงขับร้องเพลงคริสต์มาสและกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อเอาใจคุณหนูๆ โดยเฉพาะไปต่อกันที่วันส่งท้ายปีเก่า ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น จะเสิร์ฟบุฟเฟต์สำหรับครอบครัว ที่เชฟของเราคัดสรรมาแต่เมนูจานเด็ด ทั้งเนื้อซี่โครงย่าง ที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย บีฟ เวลลิงตัน ขาหมูกรอบนอกนุ่มใน ขาแกะย่าง เทปันยากิเนื้อวากิว อาหารอินเดียอย่างทันดูริ อาหารทะเลสดใหม่ และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ได้เพลิดเพลินกับดนตรีสดและกิจกรรมสำหรับเด็กๆถ้าหากคุณต้องการฉลองเทศกาลปลายปีอย่างหรูหรากับคนรัก ห้องอาหารบิ๊กฟิช แอนด์ บาร์ ห้องอาหารริมชายหาดหัวหินจะเนรมิตมื้อค่ำให้วิเศษกว่าที่เคย ด้วยเซ็ตดินเนอร์ 6 คอร์สในวันคริสมาสต์อีฟ ที่ทีมเชฟผู้เชี่ยวชาญรังสรรค์ขึ้นจากวัตถุดิบชื่อดังจากทั่วโลก เช่น หอยนางรมจีราโด ฟัวกราส์ และเนื้อสันในวากิว พร้อมเติมเต็มค่ำคืนสุดโรแมนติกด้วยบทเพลงไพเราะจากการแสดงเดี่ยวเปียโนและในวันคริสมาสต์จะได้ลิ้มลองเซ็ตดินเนอร์ 6 คอร์สสุดสร้างสรรค์ที่ทีมเชฟตั้งใจคิดค้นขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนื้อวากิว กุ้งลายเสือ และซี่โครงแกะ ค่ำคืนอันน่าจดจำนี้จะมาพร้อมกับบทเพลงสุดไพเราะจากการแสดงเดี่ยวเปียโนอีกเช่นเคยในค่ำคืนสุดท้ายของปี 2565 เป็นเซ็ตดินเนอร์ 6 คอร์สที่เสิร์ฟให้ได้ดื่มด่ำไปกับหอยนางรมฟินเดอแคลร์สดๆ กุ้งล็อบสเตอร์เนื้อหวานฉ่ำ และเนื้อวากิวเกรดพรีเมียม มื้อค่ำอันไร้ที่ตินี้มาพร้อมกับการแสดงเดี่ยวแซ็กโซโฟนที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม24 ธันวาคม 2565Christmas Eve Family Buffet Dinner ที่แอมเบอร์คิทเช่น- เวลา 18.00-22.00 น.- ราคา 3,380++ บาทต่อคน รวมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มต้อนรับChristmas Eve Six-Course Set Dinner ที่บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์- ช่วงที่ 1 เวลา 17.00 - 20.00 น. | ช่วงที่ 2 เวลา 20.30 - 23.00 น.- ราคา 3,380++ บาท ต่อคน*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถกินอาหารได้ถึงเวลา 20.00 น.25 ธันวาคม 2565Christmas Day Family Buffet Lunch ที่แอมเบอร์คิทเช่น- เวลา 12.30 - 15.30 น.- ราคา THB 3,380++ ต่อคน รวมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มต้อนรับChristmas Day Family Buffet Dinner ที่แอมเบอร์คิทเช่น- เวลา 18.00-22.00 น- ราคา THB 3,380++ ต่อคน รวมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มต้อนรับChristmas Day Six-Course Set Dinner ที่บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์- ช่วงที่ 1 เวลา 17.00 - 20.00 น. | ช่วงที่ 2 เวลา 20.30 - 23.00 น.- ราคา 3,380++ บาท ต่อคน*เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถกินอาหารได้ถึงเวลา 20.00 น.31 ธันวาคม 2565The Wonder of New Year’s Eve Buffet Dinner ที่แอมเบอร์คิทเช่น- เวลา 18.00-22.00 น- ราคา 4,230++ บาท ต่อคน รวมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มต้อนรับThe New Year’s Eve Selective Six-Course Set Dinner ที่บิ๊กฟิช แอนด์ บาร์- ช่วงที่ 1 เวลา 17.00 - 20.00 น. | ช่วงที่ 2 เวลา 20.30 - 23.00 น.- ราคา 4,230++ บาทต่อคน*ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขปลายปีนี้ที่ หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา ได้ที่อีเมล huahinrestaurants@marriott.com หรือโทร 0-3290-4 666