สัมผัสอีสานมุมใหม่ “UNSEEN New Series” 5 ที่เที่ยวเด็ดไม่ธรรมดา

1. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา





2.ภูพระ จ.เลย





3.หอโหวด จ.ร้อยเอ็ด





4.พญานาค 3 พิภพ จ.มุกดาหาร





5.โลกของช้าง จ.สุรินทร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานเป็นหนึ่งในดินแดนรุ่มรวยวัฒนธรรมประเพณี และมากไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายวันนี้ภาคอีสานของเรามีสถานที่ท่องเที่ยว Man Made ใหม่เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทาง “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” ได้คัดสรร 5 แหล่งท่องเที่ยว Man Made อันโดดเด่นของภาคอีสานมาบรรจุไว้ในโครงการ “25 UNSEEN New Series” ที่เป็นอีกหนึ่งแคมเปญชวนเที่ยวเมืองไทยของ ททท.UNSEEN New Series เป็นการชวนไปสัมผัสกับเมืองไทยในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน ผ่านแหล่งท่องเที่ยว 25 แห่งของแต่ละภูมิภาค (ภาคละ 5 แห่ง) ซึ่งมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และท่องเที่ยว Man Madeสำหรับ 5 แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN New Series ของภาคอีสาน ที่ทั้งหมดล้วนแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยว Man Made (สร้างใหม่) ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเป็นที่ตั้งของ “เมืองลอยฟ้า” ที่เป็น อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง มีเสน่ห์ตรงที่มีทุ่งกังหันลมถึง 14 ตัว เรียงรายสุดสายตา เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่มองเห็นเขื่อนลำตะคอง และถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ที่คู่ขนานไปกับรถไฟรางคู่ ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นชมวิวหมื่นล้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไทยรวมถึงเป็นที่ตั้งของ “เมืองใต้พิภพ” ที่อยู่ลึกไปใต้ผิวดินกว่า 350 เมตร เป็นอุโมงค์โรงไฟฟ้าใต้ดิน ใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยง จากนั้นจะปล่อยน้ำลงมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า นับเป็นจุดเช็คอินที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนภูพระเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กลางขุนเขา เป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางสมาธิสีขาว จำนวนกว่า 1,250 องค์ ภายในอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยในช่วงฤดูทำนา จะเห็นวิวทุ่งนาขั้นบันไดเป็นฉากหลังสวยงามแลนด์มาร์คใจกลางเมืองร้อยเอ็ด สถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “โหวด” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานและเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยที่นี่เป็นหอสูงชมเมืองสูง 35 ชั้น ความสูง 101 เมตร ภายในมีทางเดินบนพื้นกระจกบนชั้น 34 ที่สามารถชมทัศนียภาพเมืองร้อยเอ็ดแบบ 360 องศาชาวมุกดาหารมีความเชื่อและนับถือศรัทธาองค์พญานาค โดยมีพญานาคศักดิ์สิทธิ์ 3 องค์ ตัวแทนจาก 3 พิภพ เป็นที่สักการะขอพร ได้แก่ องค์แรก พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เป็นพญานาคดิน ตั้งอยู่ที่แก่งกะเบา องค์ที่ 2 พญาอนันตนาคราช เป็นพญานาคน้ำ ตั้งอยู่บริเวณศาลปู่พญานาค สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 และองค์สุดท้าย พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช เป็นพญานาคฟ้า ตั้งอยู่ที่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์โครงการโลกของช้าง หรือ Elephant World เป็นโครงการใหญ่บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ติดกับ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวของช้าง เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลทางวิชาการของช้าง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกี่ยวกับช้างแบบครบวงจร