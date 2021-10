“เกาะสิมิลัน” พร้อมเปิดให้เที่ยว 15 ต.ค.นี้ แบบ New Normal ไม่เกิน 3,850 คน/วัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ที่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา หรือ โทร.076-453272



นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งได้เปิดให้บริการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. เพื่อรองรับการเปิดเกาะให้เที่ยวชมในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้หลังจากที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งให้ปิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งแต่เดือนตั้งแต่ช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดในรอบเดือนเมษายน มาจนเข้าสู่การปิดตามฤดูกาลในฤดูมรสุม ทำให้นักท่องเที่ยวต่างเฝ้ารอคอยเพื่อจะได้กลับไปเยี่ยมชมความสวยงามของหมู่เกาะสิมิลัน แหล่งดำน้ำลึกที่มีความสวยงาม ติด 1 ใน 10 ของโลกอีกครั้งหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันมีความพร้อมเต็มร้อย ที่จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลา 7 เดือน โดยแบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า - เย็นกลับ (One Day Trip) วันละ 3,325 คน และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 3,850 คนต่อวัน ซึ่งทางอุทยานฯได้ดำเนินการในแบบ New Normal โดยจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าก่อน 1 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งสามารถซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2564 จนถึง 14 พฤษภาคม 2565สำหรับในส่วนของผู้ประกอบการเองได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ขยาย Sandbox มาจากภูเก็ต ก็เลยต้องมีการทำระบบ SHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ผู้ประกอบการไหนที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าผ่านมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้ว ก็สามารถดำเนินการเข้ามาซื้อตั๋วได้ แต่ในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังไม่ผ่าน SHA PLUS จะต้องนำใบตรวจโควิด-19 และ ใบฉีดวัคซีน นำมาประกอบในการซื้อตั๋วทุกคน ส่วนนักท่องเที่ยวเองต้องผ่านการรับรองของผู้ประกอบการที่มีบัญชีรายชื่อตามแบบที่ต้องลงรายชื่อก่อนล่วงหน้า จะต้องผ่านตามมาตรการจังหวัดพังงาในส่วนของกิจกรรมดำน้ำลึก จะมีเรือชุดปฏิบัติการออกตรวจ ทั่วทั้งอุทยาน ซึ่งที่มีจุดดำน้ำ 21 จุด จะทำการตรวจเรือทุกลำ ในส่วนเจ้าหน้าที่ของอุทยานเกาะสิมิลัน 85 คน ได้ฉีดวัคซีน 3 เข็มแล้วกันทุกคน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันของเรามีมาตรฐาน 100% จึงขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ ซึ่งจะเริ่มขายตั๋วในวันที่ 14 ต.ค. เป็นวันแรกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จ.พังงา เดิมอช.หมู่เกาะสิมิลัน ประกอบด้วยเกาะ 9 เกาะ คือ เกาะหนึ่ง(หูหยง) เกาะสอง(ปายัง) เกาะสาม(ปาหยัน) เกาะสี่(เมียง) เกาะห้า เกาะหก(ปายู) เกาะเจ็ด(หินปูซาร์) เกาะแปด(สิมิลัน) และเกาะเก้า(บางู)ต่อมาทางกรมอุทยานฯได้ผนวกรวมเกาะตาชัยและเกาะบอนที่อยู่ในน่านน้ำละแวกเดียวกันเพิ่มเข้าไปอีก 2 เกาะ ทำให้หมู่เกาะสิมิลันปัจจุบันมี 11 เกาะด้วยกันสำหรับจุดไฮไลท์หลักของหมู่เกาะสิมิลัน มี 2 เกาะ หลัก ๆ ได้แก่ เกาะสี่ และ เกาะแปดเกาะสี่ เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่ตั้งของที่ทำการ อช.หมู่เกาะสิมิลัน นอกจากนี้ยังมีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆบนเกาะสี่ มีจุดท่องเที่ยวหลัก คือ "หาดหน้า" อันสวยงาม ทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสวยใสแจ๋ว และ "หาดเล็ก" ที่มีความเป็นธรรมชาติและเป็นส่วนตัวส่วนเกาะแปด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดของหมู่เกาะสิมิลัน เพราะมี "หินเรือใบ"ที่ถือเป็นไฮไลท์ประจำเกาะและเป็นดังสัญลักษณ์ของหมู่เกาะแห่งนี้นอกจากนี้หมู่เกาะสิมิลันยังมีโลกใต้น้ำที่สวยงามน่าทึ่ง มีปะการังหลากลหาย และปลาสวยงาม หลากหลายชนิด สามารถดำน้ำ ได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ซึ่งหมู่เกาะสิมิลันได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน แหล่งดำน้ำลึกที่สวยงามและดีที่สุดของโลก