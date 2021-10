อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลัน พร้อมเปิดการท่องเที่ยว 15 ต.ค.นี้

นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา มีความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565 แบ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบไปเช้า - เย็นกลับ (One Day Trip) และกิจกรรมดำน้ำลึก 525 คนต่อวัน ได้กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวน 3,850 คนต่อวัน โดยในส่วนของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ขยาย Sandbox มาจากภูเก็ต ซึ่งได้มีการทำระบบ SHA PLUS ที่รองรับมาตรฐาน ผู้ประกอบการที่ผ่าน SHA PLUS ถือว่าผ่านมาตรฐานการรับรองการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยแล้ว สามารถดำเนินการเข้ามาซื้อตั๋วได้ ประกอบด้วย คนขับเรือ ไกด์ แต่ในส่วนที่ยังไม่ผ่าน SHA PLUS จะต้องนำใบฉีดวัคซีนมาประกอบในการซื้อตั๋ว



ส่วนนักท่องเที่ยวต้องผ่านการรับรองของผู้ประกอบการที่มีบัญชีรายชื่อตามแบบที่ต้องลงรายชื่อก่อนล่วงหน้าจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมระบุ เจ้าหน้าที่ของอุทยานเกาะสิมิลันทั้ง 85 คน ได้ฉีดวัคซีน 3 เข็มแล้ว และทางอุทยานมีการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจความปลอดภัย



ทั้งนี้ ทางอุทยานจะเริ่มขายตั๋ววันแรกวันนี้ (14 ต.ค.) สามารถจองตั๋วเดินทางได้ 2 วิธี คือ นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วการเดินทางลงหมู่เกาะสิมิลันต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการอุทยาน หรือ จองผ่านบริษัทนำเที่ยวในแต่ละแห่งที่ทำธุรกิจนำเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน