“Yuzu House หลังสวน” หอมอร่อย สดชื่น สุขภาพดีจากส้มยูซุ

ช่วงนี้ร้านอาหารต่างๆ ก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการกันแล้ว รู้สึกได้ว่ารอบๆ ตัวเริ่มมีความคึกคักมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เรายังคงต้องระมัดระวังตัว รักษาความสะอาด และป้องกันโรคกันอยู่เช่นเดิมและถ้าได้ออกมาข้างนอกบ้าน แล้วอยากได้เครื่องดื่มที่เพิ่มความสดชื่นแบบสุดๆ แนะนำที่ร้านนี้เลยย่านหลังสวนร้านนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นาน เป็นร้านในเครือแบรนด์ Yuzu House by Honey moni ที่มีความโดดเด่นคือเมนูต่างๆ นั้นมีส่วนผสมของส้มยูซุ โดยเป็นพืชระกูลส้มชนิดหนึ่ง ผลของ Yuzu มีรสชาติเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมสดชื่น โดยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหลากหลายชนิด มีวิตามินซีและไฟเบอร์สูงมาถึงที่ร้านแล้วห้ามพลาดเมนูนี้(110 บาท) เมนูเครื่องดื่มขายดี ที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งหวานหอม และยูซุที่ได้รสเปรี้ยวนิดๆ หวานหน่อยๆ และความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ แถมด้วยความซ่าจากโซดาที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นส่วน120 บาท) แก้วนี้ก้อร่อยสดชื่นไม่แพ้กัน ชาชงมาแบบกลมกล่อม ได้ความหอมหวานอมเปรี้ยวจากยูซุ และกลิ่นหอมๆ ของพีชที่เข้ากันดีมากๆใครเป็นคอกาแฟแต่อยากสดชื่นด้วย แนะนำให้ลอง(120 บาท) เป็นกาแฟแบบสกัดเย็น ที่ทางร้านคัดสรรเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า คาติมอร์-เบอร์บอน 100% จากหมู่บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู จ.เชียงราย คุณภาพดีเยี่ยม นำมาผสมกับน้ำส้มยูซุคั้นสด 100% ดื่มแล้วได้รสชาติกาแฟเข้มข้นหอมกรุ่น กับความเปรี้ยวหอมสดชื่นจากยูซุอีกแก้วที่ซ่าสดชื่นไม่น้อย(120 บาท) ใช้องุ่นเคียวโฮที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์ ผสมกับยูซุเพิ่มรสชาติ มาพร้อมกับโซดาซ่าๆ จิบแล้วทั้งหอม ทั้งหวาน อมเปรี้ยวนิดๆ วันที่อากาศร้อนๆ ได้จิบแก้วนี้คงจะดีไม่น้อยแต่ถ้าใครเป็นสายชาเขียว ที่ร้านก็มีให้อร่อยเช่นกัน(165 บาท) ใช้ผงมัทฉะเกรดA ที่ใช้เฉพาะในพิธีชงชาสำคัญๆ ของญี่ปุ่น ทำมาจากใบชาออร์แกนิกชั้นดีที่ปลูกในฟาร์มออร์แกนิกซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงในจังหวัดชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น ชงสดๆ จนได้ออกมาเป็นชาเขียวรสเข้มข้นและกลิ่นหอมและแก้วนี้ที่หอมอร่อยเช่นกัน(140 บาท) เป็นโยเกิร์ตที่ปั่นรวมกับน้ำส้มยูซุ ปั่นจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งละเอียด แก้วนี้จะได้รสชาติเปรี้ยว หวาน หอมมาชิมขนมกันบ้าง เมนูใหม่ล่าสุด(95 บาท) เค้กมาม่อนเนื้อนุ่มฟู หอมสดชื่นจากส้มยูซุ ด้วยการผสมน้ำส้มยูซุลงในเนื้อมาม่อนที่นุ่มเบาได้รสชาติ อร่อยลงตัว ไม่หวานมาก ท็อปปิ้งด้วยเชดดาชีสรสชาติออกมันๆ และเปลือกส้มยูซุแท้ๆ เพิ่มความหอมนอกจากเครื่องดื่มต่างๆ แล้ว ที่ร้านก็ยังมีเมนู Grab & Go ให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย อย่างเช่น(79 บาท) เป็นน้ำส้มยูซุพร้อมดื่ม(79 บาท) น้ำผึ้งผสมน้ำส้มยูซุพร้อมดื่ม(90 บาท) ไอยูยูซุเจลลีรสชาติสดชื่น เป็นต้น แล้วก็ยังมี(145 บาท) เป็นกลิ่นส้มยูสุ ล้างมือให้สะอาดและได้กลิ่นหอมอ่อนๆ เหมาะกับช่วงนี้มากๆ* * * * * * * * * * * * * *ร้านสาขาหลังสวน ตั้งอยู่ที่ ชั้น B1 ในโครงการ Velaa Sindhorn Village หลังสวน (หน้าลิฟท์และทางเข้า Villa Market) ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ร้านเปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น. โทร. 09-2281-4587 Line : https://lin.ee/yeujdZu Facebook : Yuzu House Langsuan นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Yuzu House by Honey moni