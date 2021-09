ต๊าชเวอร์ๆ สองหนุ่มไทย “จิมมี่-ทอมมี่” โกอินเตอร์เล่นซีรีส์วายเกาหลี Peach of Time หวานละมุน

กำลังเดินหน้าลุยผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ออริจินัลอย่างเต็มที่ สำหรับประเทศเกาหลีที่ตอนนี้รุกหนักอุตสาหกรรมซีรีส์สายวายเร่งเครื่องผลิตซีรีส์อย่างจุก ๆ เพื่อให้คนทั้งโลกที่เลิฟซีรีส์วายได้ฟินกัน ล่าสุดกับผลงานชิ้นโบว์แดงซีรีส์สายวายสุดละมุน “Peach of Time” ผลงานจาก WeTV ORIGINAL ร่วมทุนสร้างกับผู้ผลิตประเทศเกาหลี นำทีมโดยนักแสดงเลือดใหม่ไฟแรงจากแดนกิมจิอย่าง “ ชเวแจฮยอน ” หนุ่มเกาหลีอิมพอร์ตจากสหรัฐอเมริกา ที่กำลังมาแรงเกินต้าน ฝากผลงานที่คนไทยรู้จักมาแล้ว อาทิ Love with Flows และ Run On หล่อพิมพ์นิยมหน้าหวานชวนฝันอย่างแรงงานนี้พิเศษใส่ไข่ตรงที่ว่า ซีรีส์สายวายฟอร์มโคเรีย “Peach of Time” เรื่องนี้ ยังคว้าตัวนักแสดงหนุ่มไทยโกอินเตอร์ต่างแดนแบบยกกำลังสอง อย่าง “ จิมมี่-กานต์ กฤษณะพันธ์ ” และ “ ทอมมี่-สิทธิโชค เผือกพูลผล ”สองหนุ่มสุดหล่อเมคอินไทยแลยด์ ที่แจ้งเกิดมาจากคู่จิ้นสุดน่ารักจากซีรีส์วายไทยเรื่อง “WHY R U The Series เพราะรักใช่หรือเปล่า” ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งไทยและระดับอินเตอร์ ด้วยเคมี ฟิสิกส์ ชีวะที่ลงตัวกันสุดๆ ทำให้กลายเป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆรอคอยการกลับมาเหลือเกิน โดยซีรีส์วาย “Peach of Time” ทั้งสองหนุ่ม “จิมมี่-ทอมมี่” ต้องโกอินเตอร์บินไปถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีทั้งหมด ใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำนานกว่า 2 เดือนซีรีส์ “Peach of Time” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ พีช (รับบทโดย จิมมี่ กานต์) เด็กหนุ่มชาวไทยวัย 22 ปี ได้ตัดสินใจบินไปเกาหลีเพื่อเจอกับเพื่อนออนไลน์ชาวเกาหลีของเขาชื่อว่า ยุนโอ (รับบทโดย ชเวแจฮยอน) สำหรับพีชแล้วนั้นทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นไปด้วยดี เขาทำตามฝันได้สำเร็จ ในที่สุดเขากับยุนโอก็ได้อยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ระหว่างที่อยู่กับยุนโอ พีชก็ได้เจอกับ วิญญาณอย่าง มาริโอ้ (รับบทโดย ทอมมี่ สิทธิโชค) และได้รับรู้เรื่องราวที่เหนือความคาดหมาย เรื่องราวและความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไป ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.00 น. ที่ WeTV เท่านั้น : https://bit.ly/PeachOfTIME“Peach of Time” ออนแอร์ตอนแรกไปในวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับถล่มทลายและสองนักแสดงหลักอย่าง “จิมมี่-กานต์” และ “ทอมมี่-สิทธิโชค” เองก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทางทีมงานและนักแสดงรวมถึงแฟนๆ ที่คอยให้การสนับสนุนอีกด้วย พร้อมประกาศศักดาความปังสองหนุ่มไทยโกอินเตอร์ระดับนานาชาติบนเส้นทางบันเทิงซีรีส์สายวายติดตามให้กำลังใจทั้งสองหนุ่มไทย “ จิมมี่-ทอมมี่ ” ได้ทาง WeTV หรือ www.WeTV.vip โหลดฟรี ดูฟรี อินได้ทุกเรื่อง ฟินได้ทุกเวลา ติดตามความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพแห่งเอเชียได้ทาง Social Media ของ WeTV Thailand ทุกช่องทาง