รู้จัก “บีม - ริน” อีก 1 คู่จิ้นใน "Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน"

ปล่อยฉากฟินๆ มาให้จิ้นกันอย่างต่อเนื่องแบบไม่พัก จนตอนนี้มียอดคนดูย้อนหลังบน LIVE TV มากกว่า 15 ล้านวิวแล้วกับโดยในเรื่องนี้นอกจากจะมีแก๊งผู้ชายแล้ว ก็ยังมี 2 สาวหน้าหมวยสวยคมถึง 2 คนด้วยกัน วันนี้ไปทำความรู้จักกับพวกเธอกันสักหน่อยแนะนำตัว?ริน : สวัสดีค่ะ ศิรินญา ปึงสุวรรณ ชื่อเล่นริน ในเรื่องรับบทเป็นอันดาค่ะบีม : สวัสดีค่ะ พรรณธิดา ไพรเรืองกิจ ชื่อเล่นบีม รับบทเป็น นัสสึค่ะคาแร็กเตอร์ในเรื่อง?ริน : อันดาจะเป็นคนนิ่งๆ ค่ะ ดูเป็นคุณหนูนิดๆ ค่ะ แต่มีนิสัยเอาใจใส่คนอื่น คอยเป็นที่ปรึกษา คอยช่วยเหลือเพื่อนๆ ค่ะบีม : นึสสึเป็นแก๊งค์เพื่อนของเฟียซและเลโอค่ะ เป็นผู้จัดการทีมบาสเก็ตบอล เป็นคนสดใส ร่าเริง แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้ เลโอ -เฟียซ ด้วยค่ะคาแร็กเตอร์ในซีรีส์เหมือนหรือต่างจากตัวจริง?ริน : จริงๆ ก็จะมีส่วนคล้ายกันตรงความนิ่งค่ะ แต่รินจะเป็นคนที่ขี้เล่นกว่าอันดานิดนึง (ยิ้ม)บีม : ตัวบีมมีความคล้ายกับนัสสึมากเลยค่ะ ตรงบุคลิกสดใส ร่าเริง แต่นัสสึเขาจะมีความเข้าถึงพึ่งได้มากกว่าตัวบีม(หัวเราะ) บีมจะฮามากกว่า แล้วก็อะเลิท (alert) ตลอดเวลาเข้ามาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ได้ยังไง?ริน : พี่ที่โมโดลิ่งชวนมาแคสค่ะ จริงๆ รินติดตามผลงานของพี่เมย์ ของ มี มายด์ วาย มาตลอดอยู่แล้ว พอวันที่มาแคส ได้เจอพี่เมย์ จา เฟริสท์ จำได้ว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะบีม : บีมก็แคสเข้ามาหมือนกันค่ะ แล้วโชคดีได้มาเล่นเรื่องนี้จุดเด่นของ "อันดา" และ "นัสสึ"?ริน : จุดเด่นอันดา น่าจะเป็นความนิ่งขรึม ความเฉียบคม ชอบมีคำพูดความคอยเตือนสติเพื่อนค่ะบีม : นัสสึ เป็นเพื่อนที่เป็นผู้รับฟังที่ดีค่ะ คอยปลอบและให้กำลังใจคนอื่น เหมือนเราเป็นที่ๆ เพื่อนสบายใจ เรียกจุดพักใจของเพื่อนๆ ก็ได้ค่ะความน่าสนใจของ "อันดา" และ "นัสสึ"?ริน : น่าจะอยู่ที่ในแต่ละ EP ที่อันดาออกมาซึ่งมักมีประโยคเด็ดที่ต้องพูดค่ะ เหมือนเป็นประโยคให้แง่คิด กึ่งจิกกัดเพื่อนไปด้วย (หัวเราะ)บีม : ต้องบอกว่าคู่เราเป็นคู่หญิง-หญิง ที่ซัปพอร์ตคู่หลักอย่าง เลโอ – เฟียซ เลยค่ะ แต่ต้องมาคอยดูว่าการซัปพอร์ตของเรา 2 คนจะทำให้เรื่องต่างๆ ดีขึ้นไหม หรือ จะแย่ลงกว่าเดิม (หัวเราะ)ความรู้สึกตอนถ่ายซีนแรก?ริน : ซีนแรกเลยเป็นซีนอารมณ์ที่ต้องเตือนสติเลโอค่ะ ก็มีต้องลงไม้ลงมือเตือนสติไปนิดนึง วันนั้นคือเกร็งมากๆ ต้องใช้เวลาตั้งสติ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะบีม : วันแรกของบีมคือหลายเทคมาก เพราะยังปรับจูนกับตัวละครไม่ได้ มันทำให้รู้สึกเครียดมาก ค่อนข้างเกรงใจกองถ่ายมาก กลัวทำให้เขาเสียเวลาค่ะบรรยากาศการทำงานในกอง?ริน : สนุกมากค่ะ คือนักแสดงส่วนใหม่คือใหม่กันมากๆ มันก็เลยเหมือนพวกเราได้เรียนรู้อะไรไปพร้อมๆ กัน พอมีปัญหาอะไรเราก็ได้ช่วยกันแก้ไข มันเลยทำให้พวกเราสนิทกันง่ายมากค่ะบีม : สนุกมากค่ะ ด้วยความวัยค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังเลย คุยกันง่าย เข้าใจกันง่าย เล่นจริงจัง ทำงานเราก็จริงจังมากค่ะ (ยิ้ม)ซีนยากที่สุด?ริน : ซีนแรกที่รินถ่ายเลยค่ะ เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นซีนที่ต้องใช้อารมณ์ อันนั้นคือรู้สึกยากที่สุดแล้ว เพราะมันเป็นครั้งแรกด้วย ก็อย่าลืมติดตามนะคะบีม : ฉากที่ต้องปลอบเฟียซตอนฝนตกค่ะ คือตัวจริงบีมเป็นคนที่สนุกมาก แล้วซีนนั้นของนัสสึเป็นซีนเดียวที่มันต้องใช้อารมณ์หนักที่สุดในเรื่องแล้ว มีบทยาวด้วย เป็นซีนที่ต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีในเวลาเดียวกัน มันทำให้เรารู้สึกยากที่จะทำให้คนดูเชื่อว่านัสสึอยู่ตรงนั้นกับเฟียซจริงๆ ค่ะคู่จิ้น หญิง-หญิง ?ริน : จริงๆ มีแฟนคลับที่ดูเรา 2 คน ส่งข้อความมาหาเยอะเหมือนกันนะคะ คือเค้าอยากรู้ว่า อันดา - นึสสึ นี่มันยังไงกันนะ (หัวเราะ)บีม : แต่เราอยากให้ติดตามดูไปเรื่อยๆ ดีกว่าค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของ 2 คนนี้ ว่ามันยังไง (หัวเราะ)ความคาดหวัง?ริน : อยากให้ทุกคนติดตามดูซีรีส์ของเราเยอะๆ นะคะ จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครทุกตัว ได้เห็นแง่มุมความรักในหลายๆ รูปแบบแน่นอนค่ะบีม : อยากให้ทุกคนมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ ไม่ว่าจะฉากความสุข ความเศร้า เราอยากให้ทุกคนได้อะไรกลับไปจากการดูซีรีส์ของเราค่ะ บอกเลยว่าครบทุกรสชาติแน่นอนค่ะฝากอะไรถึงคนดูหน่อย?ริน : ฝากติดตาม "Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กัน" ด้วยนะคะ ถึงพวกเราจะใหม่มากแต่พวกเราก็ตั้งใจทำงานเต็มที่กันมากค่ะ และขอฝาก IG และ Twitter : riin_poriin ของรินด้วยนะคะบีม : อย่าลืมติดตามดูทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่ม 45 ทางช่อง One31 และดูย้อนหลังได้ทาง Line TV นะคะ และติดตามบีมได้ที่ IG : beam_phunthida ค่ะ