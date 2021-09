กรมพัฒน์ฯ จัดงาน “ของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียว” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.kongdeetourthai.com

รองอธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการจัดงานในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดตัวเว็บไซต์ของดีทั่วไทย ให้ผู้ประกอบการทั้ง 300 รายนำสินค้าและบริการระดับคุณภาพจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงของดีที่มีอยู่ทั่วไทยด้วยวิธีง่ายๆ แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างแบรนด์ สร้างตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์ให้ผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ของดีทั่วไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น กรมฯ ยังจัดหา Influencer ชื่อดัง ที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 1,000,000 Follower อย่าง Dom และ ดีเจนุ้ย มาร่วมสร้างความสนุกทั้งขาย และแจกของรางวัลอีกด้วย แม้จะเป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ แต่หากใครที่ไม่มีโอกาสบินขึ้นเหนือ ลงใต้ ไปภาคกลาง จรดภาคอีสาน ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าดีๆ ผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย www.kongdeetourthai.com ได้เลย นอกจากจะนำสินค้ามาแสดงโชว์แล้ว เพื่อช่วยกระตุ้นและโปรโมทสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เรายังมีช่วงนาทีทองให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกโดยสามารถเลือกช้อปปิ้งสินค้าในราคาเพียง 1 บาท เท่านั้น เรียกว่างานนี้ ครบ จบ แค่ปลายนิ้วจริงๆ จะช้อปของกิน ของใช้ สนใจบริการร้านสปา ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร หรือของฝาก ก็จัดได้เลยไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยาก เพราะเรารวมมาไว้ให้ครบจบที่งานนี้แล้วครับ”

เปิดตัวเว็บไซต์ https://www.kongdeetourthai.com ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ ให้เป็นพื้นที่ขายสินค้าทางออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจำนวน 300 กิจการ โดยให้นำสินค้าหรือบริการขึ้นโพสต์ขายฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยตั้งต้นให้ธุรกิจมีช่องทางการตลาดได้เร็วขึ้น มีเครื่องมือประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการของตนเองก่อนเข้าสู่ Social Media และ Platform ตลาดออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต พร้อมดึงคนดังมาช่วยกระตุ้นยอดขาย ในงาน “ของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียว” วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายขึ้น เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตก็พร้อมที่จะนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ในขณะเดียวกัน การที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สินค้าเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนนับเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มากเช่นกัน ประกอบกับเทคนิคการนำเสนอสินค้า และการสร้างตลาดก็ยังเป็นข้อจำกัดของธุรกิจขนาดเล็ก กรมฯ จึงได้วางแนวทางในการพัฒนาทักษะการขาย รวมถึงขยายช่องทางการขายออนไลน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด รองรับการตลาดยุค New Normal ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้นอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน“จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ประจำปี 2564 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 300 รายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับโอกาสและสิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ 1) การประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการผ่านเว็บไซต์ของดีทั่วไทย 2) การจัดทำสื่อโฆษณาในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาว 40 วินาที สำหรับนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Social Media และ Platform ตลาดออนไลน์ 3) ได้รับการกระตุ้นยอดขายโดยมีผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (Influencer) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้พบเห็นสินค้าและบริการบนเว็บไซต์ของดีทั่วไทยมากขึ้น 4) การอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์กับคุณโซอี้ (ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์) นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการใช้สื่อออนไลน์ทำการตลาด 5) การเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ จัดร่วมกับพันธมิตร และ 6) โอกาสรับรางวัล The Best Seller TOP 10 ของดีทั่วไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายการันตีร้านค้าให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้ (2 กันยายน 2564) กรมฯ ได้จัดงาน “ของดีทั่วไทย DBD รวมไว้ในที่เดียว” โดยจะเปิดตัวเว็บไซต์ของดีทั่วไทย www.kongdeetourthai.com ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมฯ อย่างเป็นทางการ และให้ผู้ประกอบการทั้ง 300 รายที่ได้ผ่านการอบรมทฤษฎีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น ได้นำสินค้าและบริการของตนเองเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์ และลงสนามทดสอบฝีมือในการขายแบบจริงจัง ซึ่งเว็บไซต์ของดีทั่วไทยเป็นที่รวบรวมสินค้าและบริการจากทั่วประเทศ (e-Directory) ที่ได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการที่อยู่บนเว็บไซต์นี้มีคุณภาพในระดับดีไปจนถึงระดับพรีเมียมอย่างแน่นอน”