“12 เกาะส่วนตัว” ราคาเบา ๆ ทางเลือกของคนอยากย้ายประเทศ

กลายเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์เพียงไม่ทันข้ามคืน กับแคมเปญ “ย้ายประเทศกันเถอะ” ที่เป็นแคมเปญสมานฉันท์ เพราะแม้แต่ฝั่งตรงข้ามก็ยังเชียร์สุดลิ่มให้พวกอยากย้ายประเทศ ย้ายไปตามความฝันสู่ดินแดนในฝันให้เยอะที่สุดสำหรับสถานที่ที่กลุ่มอยากย้ายประเทศเล็งกันมาก ก็คือ “เกาะส่วนตัว” ที่ทางกลุ่มตั้งเป้าลงขันกันว่าจะย้ายไปอยู่พร้อมกับตั้งประเทศใหม่ในอุดมคติ เล่นเอาหลาย ๆ คนถึงกับน้ำตาไหลพราก บีบมือ จุกอก ยินดีที่จะออกโบยบินจากสังคมที่กดทับสู่ดินแดนในฝันอันแสนงามและเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนอยากย้ายประเทศ เราขอนำเสนอ “12 เกาะส่วนตัว” ราคาเบา ๆ ที่ทางเว็บไซต์ businessinsider (www.businessinsider.com) ได้เคยนำเสนอไว้เมื่อเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ในบทความ “12 islands you can buy right now” โดย : Sarah Jacobs มาเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจย้ายประเทศกันWild Cane Key Island ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของเมือง Bastimento ประเทศปานามา ในอเมริกากลาง เกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ 8.6 ไร่ มีจุดสถานที่ให้ก่อสร้างอาคารได้ในหลายจุด และสามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้อย่างไม่ยากเย็นWild Cane Key Island ถูกเสนอขึ้นบัญชีขายในราคา $360,000 เหรียญ หรือประมาณ 12.6 ล้านบาทThe Swains Cay Andros Private Island เป็นเกาะส่วนตัวที่ตั้งอยู่ในบาฮามาส มีขนาดพื้นที่ 5.56 ไร่ บนเกาะมีที่พัก 2 ห้องนอน 2 น้องน้ำ เกาะแห่งนี้มีสนนราคา $525,000 เหรียญ หรือประมาณ 18.37 ล้านบาทNukudrau Island ตั้งอยู่ในทะเลแปซิฟิกใต้ ใกล้กับประเทศฟิจิ บนเกาะมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 116.34 ไร่ เกาะแห่งนี้มีทะเลสวยงาม น้ำใสแจ๋ว มีแนวปะการัง เหมาะแก่การดำน้ำ เล่นน้ำ ตกปลาสำหรับสนนราคาของเกาะแห่งนี้ ทางเจ้าของเกาะบอกว่าใครสนใจให้เสนอราคาไปได้Lovango Cay ตั้งอยู่ที่ในแถบหมู่เกาะเวอร์จิ้น สหรัฐอเมริกา สามารถเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากสนามบิน St. Thomas’ Cyril E. King ใช้เวลาเพียงแค่ ประมาณ 10 นาที เกาะแห่งนี้มีเนื้อที่ 12.64 ไร่ สำหรับสนนราคานั้นให้ผู้สนใจเสนอเข้าไปCayo Iguana ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของประเทศนิการากัว ในอเมริกากลาง เกาะแห่งนี้มีพื้นที่ราว 12.64 ไร่ พร้อมกับบ้าน 3 ห้องนอน (ขนาดใหญ่) 2 ห้องน้ำสำหรับสนนราคาของเกาะ Cayo Iguana นั้นอยู่ที่ $750,000 เหรียญ หรือราว 26.25 ล้านบาทMavuva Island ตั้งอยู่ในทะเลแปซิฟิกใต้ ใกล้กับประเทศฟิจิ มีเนื้อที่ 106.26 ไร่ ส่วนสนนราคานั้นไม่แน่นอนอยู่ระหว่าง $75,000 – $125,000 เหรียญFrigate Caye ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศเบลีซ ในอเมริกากลาง Frigate Caye แม้จะเป็นเกาะเล็ก ๆ แต่ก็มีกิจกรรมให้ทำได้หลากหลาย อาทิ ดำน้ำลึก แล่นเรือใบ พายเรือคายัค ตกปลา เป็นต้น เกาะแห่งนี้มีสนนราคาขายอยู่ที่ $225,000 เหรียญ หรือประมาณ 7.87 ล้านบาทAleutkina Island ตั้งอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งอลาสก้า มีเนื้อที่ 4.57 ไร่ บนเกาะมีหลายจุดที่สามารถสร้างบ้านและท่าเรือได้ รวมถึงเป็นเกาะที่เหมาะต่อการตกกุ้ง ปู หอย สำหรับสนนราคานั้นอยู่ที่ $297,000 เหรียญ หรือราว 10.39 ล้านบาทDeadman Caye ตั้งอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งของประเทศเบลีซ เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีขนาดเพียง 3.54 ไร่ แต่มีทัศนียภาพสวยงาม มีแนวปะการังล้อมรอบช่วยป้องกันคลื่นซัดชายฝั่ง อีกทั้งยังเป็นเกาะที่เหมาะต่อการทำกิจกรรมตกปลามากสำหรับสนนราคาของเกาะ Deadman Caye นั้นอยู่ที่ $299,000 เหรียญ หรือประมาณ 10.46 ล้านบาทTahifehifa Island ตั้งอยู่ในทะเลแปซิฟิกใต้ ใกล้กับหมู่เกาะของประเทศตองกา เกาะส่วนตัวแห่งนี้แม้มีเนื้อที่เพียง 2.75 ไร่ แต่มีความโดดเด่นคือ มีหาดทรายขาวสวยงาม สำหรับสนนราคาของเกาะนั้นก็อยู่ที่ $311,623 เหรียญ หรือประมาณ 10.9 ล้านบาทเท่านั้นPink Pearl Island ตั้งอยู่ในทะเลบริเวณนอกชายฝั่งของประเทศนิการากัว มีเนื้อที่เพียง 6.3 ไร่ มีบ้านอยู่ใจกลางเกาะ สำหรับสนนราคาของเกาะแห่งนี้อยู่ที่ $500,000 เหรียญ หรือราว 17.5 ล้านบาทEast Sister Rock Island ตั้งอยู่บริเวณหมู่เกาะ Florida Keys เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำเร็จรูปมาก ๆ บนเกาะแห่งนี้ มีบ้านหลังงามขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมเรือนรับรองแขก และพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับสนนราคานั้นก็อยู่ที่ $11.5 ล้านเหรียญ หรือราว ๆ 402 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาเบา ๆ สำหรับอภิมหาเศรษฐีบางคนและนี่ก็คือ 12 เกาะส่วนตัวราคาเบา ๆ จากการอ้างอิงของบทความเมืองนอก ซึ่งถือเป็นทางเลือกชั้นดีสำหรับผู้ที่อยากย้ายประเทศ โบยบินไปสู่ยูโทเปียดินแดนในฝัน ที่ไม่ต้องเรียนหนังสือ ไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องเสียภาษี แต่รัฐจะประเคนให้ทุกอย่าง อยากไปเที่ยวไหนก็ไป กินอะไรก็ได้กิน ส่วนใครว่าง ๆ จะปลูกผักตบไว้กินเล่น หรือส่งออกก็สามารถทำได้งานนี้เล่นเอาฝั่งตรงข้ามยิ้มแก้มปริ พากันส่งเสริม ผลักดัน ลุ้น เอาใจช่วย เชียร์กันสุดลิ่ม พร้อมทังคำอวยพรให้ไปสู่ที่ชอบ ๆ