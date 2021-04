ชวนเที่ยวทิพย์บนเกาะส่วนตัวคนดัง

ช่วงสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งที่หลายคนโหยหาก็คือ การท่องเที่ยว แต่เมื่อยังเป็นไปไม่ได้ ก็ลองมา ‘เที่ยวทิพย์’ กันไปพลางๆ ก่อน ไม่แน่ว่าวันดีคืนดีคุณอาจจะได้ไปเยือนเกาะส่วนตัวสุดหรูของบรรดาคนดังเหล่านี้ก็เป็นได้

“เดวิด เสท คอตคิน” หรือชื่อในวงการมายากลว่า “เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์” ในปี 2006 เขาซื้อหมู่เกาะเล็กๆ ในบาฮามาส 4 เกาะ ในราคา 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย เกาะมิวชา เคย์ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุด ที่เขาได้สร้างบ้านพักสไตล์โคโรเนียลแบบอังกฤษ ที่ผสานกลิ่นอายของเมืองร้อน ตั้งอยู่ติดชายหาดที่เขาเรียกว่า คอปเปอร์ฟิลด์ เบย์ ใครที่อยากไปสัมผัสความงดงามบนเกาะมิวชา เคย์ สนนราคาคืนละ 62,600 ดอลลาร์ หรือราวๆ 2 ล้านบาท

คู่รักที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในโลก “บียอนเซ & เจย์-ซี” เป็นเจ้าของเกาะส่วนตัว 2 แห่งในสหรัฐฯ และในบาฮามาส โดยเกาะแรกเป็นของขวัญที่เจย์-ซีซื้อให้บียอนเซในวันเกิดครบ 29 ปี ในปี 2010 ในราคา 20 ล้านดอลลาร์ จากนั้นอีก 3 ปีทั้งคู่ก็ลงทุนซื้อเกาะใกล้ๆ กันอีกแห่ง ในนอร์ทอบาโก บาฮามาส ในราคา 3 ล้านดอลลาร์ เพื่อที่จะพักผ่อนกับครอบครัวแบบส่วนตัวจริงๆ น่าเสียดายที่ทั้ง 2 เกาะไม่เปิดให้คนภายนอกเข้าพัก

นักแสดง/ผู้กำกับ/ผู้อำนวยการสร้างชาวอเมริกัน “จอร์จ คลูนีย์” และอมาล ภริยา ได้ซื้อเกาะซอนนิง อาย ออกซฟอร์ดไชร์ อังกฤษ ขนาด 4 เอเคอร์บนแม่น้ำเทมส์ ในปี 2014 มูลค่า 16.8 ล้านดอลลาร์ และได้สร้างแมนชั่นสไตล์ศตวรรษที่ 17 สุดหรูเอาไว้ ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องชมภาพยนตร์ สระว่ายน้ำในร่ม และบ้านลอยน้ำส่วนตั๊วส่วนตัว

ในปี 2011 ดีว่าสาว “ชากีรา” ได้ร่วมกันลงทุนกับ “รอเจอร์ เวเทอร์ส” 15 ล้านดอลลาร์ ในสวรรค์บนหมู่เกาะแคริบเบียนขนาด 700 เอเคอร์ อย่างเกาะบอนด์ส เคย์ ที่บาฮามาส ที่ได้ถูกแปลงโฉมให้มีบ้านพักตากอากาศสุดหรู มีโรงแรมให้พัก และมีหอศิลป์ให้เยี่ยมชมด้วย

หลังความสำเร็จของหนังเรื่อง The Passion of the Christ “เมล กิ๊บสัน” คงต้องการปลีกวิเวกบนเกาะส่วนตัว เขาจึงได้ซื้อ เกาะมาโก ที่ฟิจิ ขนาด 5,400 เอเคอร์ ในราคา 15 ล้านดอลลาร์ เป็นเกาะภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิก บนเกาะอุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร โดยเฉพาะต้นอ้อยจำนวนมาก ซึ่งเมลได้ปล่อยให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะมาโกเป็นไปตามธรรมชาติเดิมๆ

“แบรด พิตต์” นักแสดงและผู้อำนวยการสร้างหนังฮอลลีวูดชื่อดัง ได้ซื้อเกาะส่วนตัวชื่อว่า เกาะพีเทรอ ตั้งอยู่แถวๆ เลกมาโฮแพก ทางเหนือของนิวยอร์กออกไป 80 กิโลเมตร ในมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์

ยามที่นักแสดงตลก “เอดดี เมอร์ฟี” ต้องการชีวิตที่สงบๆ เขาจะไปที่เกาะส่วนตัวสุดหรูชื่อว่า รูสเตอร์ ในหมู่เกาะลองเคย์ ใกล้กรุงนาส์โซ เมืองหลวงของบาฮามาส ที่ซื้อเอาไว้ในปี 2007 มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้เขาได้สร้างรีสอร์ตเพิ่มขึ้นมาจากที่พักส่วนตัวให้คนไปท่องเที่ยวได้ด้วย

นักร้องชาวเปอร์โตริกัน “ริกกี มาร์ติน” ได้ชื่อว่าชอบการบริจาคเงินเพื่อการกุศล แต่ก็ไม่ลืมที่จะให้รางวัลชีวิตตัวเอง ด้วยการที่ในปี 2008 ได้ซื้อเกาะใกล้ชายฝั่งเมืองริโอ เด จาเนโร อย่าง เกาะอังกรา โดส เรยิส ในราคา 8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเขาไม่ให้รายละเอียดใดๆ ปล่อยให้คาดเดากันไปว่าน่าจะมีบ้านพักตากอากาศอยู่บนนั้น เพราะโดยปกติริกกีก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่วิลลาในแอลเอ

“ลีโอนาร์โด ดิ คาปริโอ” นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ที่ตอนนี้เจียดเวลาส่วนใหญ่ไปทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการรังสรรค์เกาะส่วนตัว อย่าง เกาะแบล็กดอร์ เคย์ ในเบลิซ ของเขาที่ซื้อมาในราคา 1.75 ล้านดอลลาร์ ให้กลายเป็นรีสอร์ตสุดหรูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครึ่งหนึ่งของเกาะยังคงทิ้งให้เป็นธรรมชาติ ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นรีสอร์ตบังกะโลสไตล์เดียวกับมัลดีฟส์ 70 หลัง

คู่รักนักร้องเพลงคันทรี “ทิม แมคกรอว์ และเฟท ฮิลล์” ที่ประสบความสำเร็จได้รางวัลมากมายในอาชีพ ก็เป็นเจ้าของ เกาะลีล์ ด็องเกส หรือเกาะโกต เคย์ ขนาด 20 เอเคอร์ ในบาฮามาส ที่ทั้งคู่ซื้อในปี 2003 ราคา 1.2 ล้านดอลลาร์ พวกเขาสร้างบ้านพักตากอากาศสไตล์คันทรีสุดเท่เอาไว้บนเกาะ จนนิตยสารอาร์คิเทกเจอร์ ไดเจสต์ ต้องไปขอถ่ายทำมาออกสื่อ