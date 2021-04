“ยุนยูจอง” ฟาดกลับจุกๆหลังเจอสื่อถามถึงกลิ่น “แบรด พิตต์” บอก “ฉันไม่ใช่หมา!”

หลังจากที่คว้ารางวัลเป็นที่เรียบร้อย ก็ต้องมาให้สัมภาษณ์สื่อที่ด้านหลังเวที ซึ่งหนึ่งในนักข่าวได้ถามคำถามเธอหลังจากที่เธอแสดงความดีใจที่ได้เจอหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Plan B Entertainment บริษัทที่เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ Minari โดยเธอได้กล่าวบนเวทีหลังจากที่ แบรด พิตต์ ผู้ได้รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจาก Once Upon A Time In Hollywood เมื่อปีที่แล้วมาเป็นผู้มอบรางวัล ว่าซึ่งคำกล่าวของเธอสร้างเสียงหัวเราะได้อย่างมากมายทำให้สื่อได้ถามเธอถึงเรื่องนี้ว่าจึงตอบแบบไม่ต้องคิดซึ่งทำเอาชาวเน็ตถึงขั้นปรบมือรัวว่าซึ่งชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคำตอบของเธอเป็นจำนวนมาก เพราะมองว่าสื่อควรโฟกัสที่ความสำเร็จของ ยุนยูจอง ที่คว้าออสการ์มาได้ไม่ใช่ความคิดของเธอที่มีต่อดาราท่านอื่น และการขึ้นกล่าวรับรางวัลแบบติดตลกรวมถึงการตอบคำถามสื่อแบบฟาดๆ ก็ทำให้เธอได้แฟนคลับกลับบ้านไปไม่น้อยด้วยเช่นกันคำพูดแรกที่ออกจากปาก ยุนยูจอง คือการกบาวถึง แบรด พิตต์ ที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์ Minari ที่เธอคาดหวังว่าจะได้เจอบ้างระหว่างถ่ายทำ แต่ก็ไม่ได้เจอ จนกระทั่งรับรางวัลออสการ์ชื่อของคนเอเชียมักไม่เป็นที่คุ้นชินของชาวต่างชาติ ส่งให้มีคนเอ่ยชื่อเธอผิดหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งเธอยอมยกโทษให้หลังได้รางวัลหลังจากที่กล่าวขอบคุณ สถาบันภาพยนตร์อันทรงเกียรติที่ร่วมกันโหวตและมอบรางวัลนี้ให้กับเธอ เธอก็ตามมาด้วยข้อความว่า มันคือแพทเทิร์น ที่คนขึ้นรับรางวัลต้องพูดกันช่วงท้ายของการกล่าวรับรางวัลครั้งนี้ เธอพูดถึงลูกชายทั้ง 2 คนของเธอ ซึ่งแน่นอนว่า ระดับ ยุนยูจอง ย่อมไม่ธรรมดา กล่าวขอบคุณลูกที่ทำให้เธอต้องออกมาทำงานหาเลี้ยงลูก