เสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวน “ซาอุดิอาระเบีย-แอลจีเรีย” หิมะตกในทะเลทราย

เว็บไซต์ข่าว Daily Mail รายงานข่าวการเกิดหิมะตกในภูมิภาค Aseer ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีอากาศลดลงเหลือเพียง -2 องศาเซลเซียส ซึ่งเหตุการณ์หิมะตกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมามากว่า 50 ปีแล้ว ชาวบ้านจำนวนมากจึงแห่ไปที่ทะเลทรายเพื่อชมหิมะที่หายากแบบนี้ และยังมีช่างภาพมาเก็บภาพอูฐที่ยืนอยู่ท่ามกลางหิมะสีขาวในทะเลทรายนอกจากนี้ ที่เมือง Ain Sefra ซึ่งเป็นเมืองทะเลทรายขนาดเล็กของประเทศแอลจีเรีย ก็ยังเกิดภาพหิมะปกคลุมทะเลทรายซาฮาราจนกลายเป็นสีขาวเช่นกัน โดย Karim Bouchetata ช่างภาพชาวแอลจีเรีย ได้บันทึกภาพเหตุการณ์หิมะตกนี้ไว้ จะสามารถเห็นแกะยืนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่มีหิมะปกคลุม ในอุณหภูมิ -3 องศาเซลเซียสเมือง Ain Sefra ถูกเรียกว่า The Gateway to the Desert หรือประตูสู่ทะเลทรายซาฮารา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร และล้อมรอบด้วยเทือกเขา Atlas ซึ่งทะเลทรายซาฮาราครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริกาเหนือพื้นที่ในทะเลทรายมีความแห้งแล้งมาก เหตุการณ์หิมะตกและน้ำค้างแข็งจึงเป็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่นี้ ปกติแล้วอุณหภูมิในทะเลทรายอาจลดลงอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืน ถึงจะมีหิมะตกแต่ก็มักจะละลายในเช้าของวันรุ่งขึ้น กรณีที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียและแอลจีเรีย อาจเกิดจากความกดอากาศสูงที่เคลื่อนตัวผ่านไปยังดินแดนทะเลทรายจึงทำให้อากาศเย็นลงและแม้ว่านี่เหตุการณ์หิมะตกในทะเลทรายจะเป็นสิ่งที่ไม่ปกตินัก แต่ก็ไม่ใช่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับที่เมือง Ain Sefra ของแอลจีเรีย ได้บันทึกการเกิดหิมะตกในทะเลทรายไว้เมื่อปี 1980, 2017, 2018 และในปี 2021 ส่วนที่ซาอุดิอาระเบีย หนึ่งปีก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์หิมะตกในพื้นที่ทะเลทรายที่เมือง Tabuk เช่นกัน