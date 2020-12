เที่ยวแบบยุคโควิด-19 จัดเต็มทัวร์ “สิงคโปร์” แบบออนไลน์ 10 สไตล์ห้ามพลาด

ผู้สนใจสามารถเข้าชมทริปเสมือนจริงพร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ไปกับ STB และ Airbnb Experience ได้ที่ https://www.airbnb.com.sg/d/experiencesingapore

การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) จับมือกับ Airbnb แพลตฟอร์มจองที่พักระดับโลก เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Experience Singapore now. Travel later. ให้นักท่องเที่ยวได้คลายความคิดถึงประเทศสิงคโปร์ ผ่านการร่วมทริปเสมือนจริง (Virtual Trips) พร้อมไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวอย่างใกล้ชิด บนแพลตฟอร์มออนไลน์ Airbnb Experiences ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านการเดินทางในยุคโควิด-19กิจกรรมเที่ยวออนไลน์กับทริปเสมือนจริงนี้ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบเจาะลึกราวกับได้ไปสัมผัสด้วยตาตนเอง แล้วจึงค่อยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงเมื่อการเดินทางระหว่างประเทศกลับสู่สภาวะปกติ โดยกิจกรรมทัวร์ออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดย STB ในปัจจุบันมีกว่า 10 ทริป แต่ละทริปมีผู้นำทัวร์เป็นผู้เชี่ยวชาญหรืออินฟลูเอ็นเซอร์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้านของสิงคโปร์ ให้นักท่องเที่ยวเลือกเข้าชมได้ตามความสนใจ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์และความชอบ และในอนาคตจะมีทริปอีกมากมายที่รอต่อคิวเวียนแวะเข้ามาให้นักท่องเที่ยวไทยได้ดื่มด่ำบรรยากาศแบบสิงคโปร์ สำหรับ 10 ทริปปัจจุบันมีรายละเอียดดังนี้ทริปชมโดมCloud Forest ภายในการ์เด้น บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) สวนแลนด์มาร์คสำคัญแห่งเกาะสิงคโปร์ นำเที่ยวโดย มร.แชด เดวิส รองผู้อำนวยการประจำ Cloud Forest ที่จะพาชมทิวทิศน์ทั่วภูเขาน้ำตกจำลองภายใต้โดมเรือนกระจกแห่งนี้เป็นเวลา 45 นาที ให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของป่าเมฆ ตื่นตากับพืชพรรณธรรมชาติและดอกไม้นานาชนิดที่หาชมได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ พร้อมเรียนรู้ถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนค้นพบความลับของ The Intan พิพิธภัณฑ์ที่เล็กที่สุดในสิงคโปร์ ซึ่งมีขนาดแค่ 90 ตารางเมตรเท่านั้น แต่อัดแน่นไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งและประวัติศาสตร์ของชาวเปอรานากันที่มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ทริปนี้มี มร.อัลวิน แยปป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ The Intan มาเป็นไกด์พิเศษที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของชาวเปอรานากัน และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอันเกิดจากการพบกันของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกรู้หรือไม่ว่าสิงคโปร์ก็มีเป็นของตนเองเช่นกัน ทริปนี้ผู้ชมจะได้ติดตาม มร.ไบรอน โกห์ เจ้าของบริษัท Monster Day Tours ไปเยี่ยมชมพื้นที่ทางเขตเหนือของเกาะสิงคโปร์ซึ่งเป็นแหล่งรวมบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพ และนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ซึ่งไอเดียทุกอย่างเป็นไปได้ ในทริปนี้ผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานของเหล่าสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ และยังได้ทำความรู้จักกับบรรดาผู้ประกอบการ รวมถึงนักประดิษฐ์ที่ต่างมีความฝันอันยิ่งใหญ่ รับรองว่าทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนแน่นอนไม่ว่าใครที่คิดว่าตนเองรู้จักสิงคโปร์ดีทุกซอกทุกมุมแล้ว ก็อาจจะยังนึกไม่ถึงว่าสิงคโปร์ได้แอบซ่อนมรดกทางสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าไว้ภายใต้ม่านกระจกและแท่นคอนกรีตของอาคารระฟ้าทั้งหลาย มร.เจอโรม ลิม ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกและวัฒนธรรมของสิงคโปร์ จะพาทุกคนไปค้นพบขุมทรัพย์ทางสถาปัตยกรรมของสิงคโปร์ในยุคสมัยต่าง ๆ เปิดมุมมองอีกด้านของดินแดนแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยสีสันและความน่าอัศจรรย์ใจทริปตามรอยภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดัง Crazy Rich Asians ที่มาถ่ายทำในสิงโปร์ แต่ละสถานที่เหมือนหรือต่างจากที่เห็นบนจอเงินอย่างไรคลาสสอนวิธีทำสังขยาแบบเดียวกับที่ชาวสิงคโปร์ทานคู่กับขนมปังเป็นอาหารเช้าปลดปล่อยความคิด ผ่อนคลายความเครียด และเปิดใจฟังเสียงกังวานจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ดีเจจะนำมาสรรค์สร้างเพื่อช่วยในการทำสมาธิเรียนรู้การทำแกงแบบอินเดียไปกับเชฟ Dhruv Shanker ซึ่งแต่ละคลาสของเขาจะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้ลองเมนูหลากหลายรูปแบบใครที่คิดถึงความรู้สึกสนุกสนานที่มาพร้อมกับความงงงวยจากการชมโชว์มายากล ไม่ควรพลาดประสบการณ์ที่หาได้ยากเช่นนี้ กับนักมายากลมืออาชีพที่เดินทางแสดงโชว์มาแล้วทั่วโลกฝึกชงค็อกเทลกับบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ พร้อมทดลองครีเอท ค็อกเทลเฉพาะตัวด้วยส่วนผสมที่มีอยู่ที่บ้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง Airbnb ความร่วมมือครั้งนี้คือหนึ่งในกลยุทธ์ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกิจกรรมทริปเสมือนจริงนั้นไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสให้เจ้าของธุรกิจต่าง ๆ ในสิงคโปร์มีพื้นที่ในการเข้าถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก แต่ยังช่วยเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน