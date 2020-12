ปักหมุด 10 จุดชมไฟประดับใจกลางกรุงเทพฯ สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสในเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยทุกคนรอคอย ฉลองต่อเนื่องถึงเคาท์ดาวน์ ตั้งแต่วันนี้ - 3 ม.ค.2564 ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานพบกับต้นคริสต์มาสยักษ์สูงที่สุดในอาเซียน สูงกว่า 40 เมตร พร้อมไฟประดับกว่าล้านดวง ในบรรยากาศ Winter market เพื่อเลือกซื้อของขวัญปีใหม่จากทั่วโลก และสนุกสนานไปกับเหล่า Christmas Characters สร้างสรรค์โดยศิลปินดังนอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังมี 10 ไฮไลท์ห้ามพลาด ตลอดธันวาคม กับกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษเต็มพื้นที่ทั่วศูนย์การค้าเนสกาแฟเนรมิตพาร์ค พารากอนให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เปิดต้อนรับทุกคนให้เข้ามาเก็บเกี่ยวความสุขและความสนุกจากกิจกรรมมากมาย เพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564 ไปด้วยกันแบบฟรีๆ ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธันวาคม 2563 นี้ เวลา 16.00 น. - 21.00 น. ณ ชั้น M พาร์ค พารากอน, สยามพารากอนตระการตาไปกับจุดถ่ายรูปสุดอลังการ : ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ยักษ์ที่สูงกว่า 7 เมตร, อุโมงค์ไฟระยิบระยับ, แก้วแดงยักษ์สุดซิกเนเจอร์ และหอนาฬิกาแห่งความสุขอิ่มอร่อยจนล้นใจ : ชิมเมนูเครื่องดื่มร้อน-เย็นสูตรพิเศษของเนสกาแฟ ไม่ว่าจะเป็น ป๊อบคอร์นกาแฟและซอฟต์เสิร์ฟลาเต้ ที่จะมอบความสุข เพิ่มความอบอุ่นในหัวใจในหน้าหนาวนี้สนุกกับกิจกรรมสุดฟินพร้อมรับของรางวัล : เนสกาแฟท้าคนเก่งมาประลองความแม่นยำกับเกมปากระป๋อง เกมโยนห่วง และเกมอื่นๆ ถ้าคุณแม่นจริงก็รับแก้วเนสกาแฟ รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น 6 ลายกลับไปเป็นที่ระลึกได้เลย แล้วพบกันที่ NESCAFÉ Christmas Wonderland วันนี้ - 27 ธ.ค.63 นี้ เวลา 16.00 น. - 21.00 น. ณ ชั้น M พาร์ค พารากอน, สยามพารากอนคิง เพาเวอร์ มหานคร ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ชวนทุกท่านมาสนุกส่งท้ายปีในงานปาร์ตี้เคาท์ดาวน์ที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ จากบนรูฟท็อปบาร์ ชั้น 78 ของอาคารลายพิกเซลส์อันเป็นเอกลักษณ์ใจกลางย่านสาทร เตรียมสนุกไปกับดีเจและศิลปินชื่อดังมากมายที่พร้อมมาสร้างความสนุกกันอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น โจอี้ บอย เจ้าพ่อแรปเปอร์ชื่อดังของไทย และเดอะทอยส์ พร้อมปิดท้ายค่ำคืนอันน่าจดจำไปกับการแสดงพลุสุดอลังการจากทั่วกรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสำรองบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้เพียง 4,999 บาท/ท่าน (สุทธิ) โดยสามารถเข้าร่วมงาน ณ รูฟท็อป ชั้น 78 ได้ไม่จำกัดครั้งตั้งแต่เวลา 17:00 – 02:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พร้อมรับอัลบัมภาพที่ระลึก เครื่องดื่ม 5 แก้ว ทาปาสไม่จำกัด (ตั้งแต่เวลา 19:00-23:30 น. และบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 200 บาท ที่ไทย เทสต์ ฮับ มหานคร คิวบ์สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม (Siam Discovery The Exploratorium) เดสติเนชั่นที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และความล้ำสมัยมอบประสบการณ์พิเศษในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในแบบเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ที่ให้ทุกคนได้ออกแบบประสบการณ์แห่งความสุขบนช่วงเวลาพิเศษในแบบของตัวเองผ่านการร่วมมือสรรสร้างจากองค์กรชั้นนำที่พร้อมเติมเต็มทุกโมเม้นท์แห่งความสุขและการสังสรรค์ภายใต้คอนเซปต์เริ่มที่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่พร้อมสร้าง Moment of Joy พบกับความร่วมมือระหว่างสยามดิสคัฟเวอรี่และ TBC/BALL และ Little Big Greenสรรสร้างต้นคริสมาสต์รักษ์โลกภายใต้ชื่อ The Treecycle of Joy (เดอะ ทรีไซเคิลออฟ จอย)ที่ประกอบอย่างพิถีพิถันจากกระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิลกว่า 10,000 กระป๋อง ประดับตกแต่งด้วยไฟหลากสีสันช่วยเพิ่มความสวยงามยามค่ำคืน ด้วยคอนเซปต์ The Moment of Joy Celebration 2021 ที่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการแบ่งปันและได้รับความสุขจากทุกช่วงเวลารอบตัวเพื่อต้อนรับศักราชใหม่อย่างสวยงาม โดยกระป๋องอะลูมิเนียมเหล่านี้สามารถรีไซเคิลได้ 100% ภายในต้นสร้างเป็นห้องกระจกสลับลายหรือ Kaleidoscope (คาไลโดสโคป) เพื่อเติมเต็มความสนุกให้สมกับเป็น The Moment of Joy ที่เหล่าสาวกอินสตาแกรมไม่ควรพลาดที่จะต้องมาเช็คอินร่วมสนุกกับเทคโนโลยี AR ประกอบสถานที่จริงแล้วร่วมแบ่งปันไอเดียของ The Moment of Joy จากต้นคริสมาสต์รักษ์โลก The Treecycle of Joy ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ขอนำเสนอมุมถ่ายรูปรับปีใหม่ กับมุมมองที่ไม่เหมือนใคร โดย คุณ JKRNN ที่บอกเล่าเรื่องราวของ EMPORIUM EMQUARTIER WINTER WONDERLAND : CANDY COLONY ผ่านรูปถ่าย ซึ่งมี "เหล่าแคนดี้แสนหวาน" รูปทรงต่างๆ ถูกประดับประดาไปตามจุดไฮไลท์ต่างๆ และมุมที่ทุกคนไม่ควรพลาด! นั่นก็คือต้นคริสต์มาสยักษ์บริเวณ QUARTIER PARC และ อุโมงค์ไฟทางเชื่อมเข้าดิ เอ็มโพเรียม อีกหนึ่งสถานที่ที่จะทําให้ปีใหม่นี้ของคุณพิเศษยิ่งขึ้นเทศกาลแห่งความสุขเริ่มขึ้นแล้ว ที่ เซ็นทรัลพลาซ่า เอ็มบาสซี่ ในงาน Let’s Celebrate 2021 “The Magical Land For All” และ ลานไอซ์สเก็ตและครั้งแรกกับ ต้นคริสต์มาสบอลหมุน ตามมาถ่ายรูปเก๋ๆ กันได้ตระการตาไปกับ ‘The First-Ever Rotating Candy Xmas Tree & Santa’s Illuminated Candy Cane Village’ ต้นคริสต์มาสบอลหมุนได้สุดอลังการ สูงตระหง่านกว่า 14 เมตร มาพร้อมกับกองทัพตุ๊กตาซานต้าล้มลุก ให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปเช็คอินกันแบบรัวๆเดินแชะรูปชิค ๆ บน The Festive Walkway เพลิดเพลินไปกับการประดับไฟแคนดี้เคนขนาดยักษ์โดยรอบอย่างสวยงามกว่า 1 ล้านดวงที่บริเวณทางเชื่อมจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต เข้าสู่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซีมาเล่นไอซ์สเก็ตกันอย่างสุขสันต์บน The Enchanting Winter Skate Park with Polar Bear Snow Canon และอิ่มเอมไปกับขนมอร่อย ๆ จาก BRIX Dessertหน้าผม ชุดพร็อพและกล้องพร้อม รีบมาไอคอนสยาม เพื่อสัมผัสปรากฎการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี ในเทศกาลประดับไฟตกแต่ง BANGKOK ILLUMINATION 2020 at ICONSIAM กิจกรรมส่วนหนึ่งในงานICONSIAM MAGIC COMES ALIVE CELEBRATING WITH BANGKOK ILLUMINATION จัดขึ้น 5 พ.ย. – 30 ธ.ค. 63เริ่มจากสุดตระการตากับการประดับประดาแสงไฟและขบวนต้นคริสต์มาสยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ที่ผสมผสานการออกแบบความเป็นไทยกับสากลบนต้นคริสต์มาสตั้งตระหง่านสูงกว่า 20 เมตร โดยกราฟฟิกดีไซเนอร์ระดับโลกจาก MIKE PERRY เจ้าของรางวัลเอมมี่ อวอร์ดปี 2018 (สาขาแอนิเมชั่น) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ของวัดไทย กระจกสีในวัดสถาปัตยกรรมของไทย กับลายกระจังใบเทศมาประยุกต์ตกแต่งเป็นลวดลายบนโคมยี่เป็งสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมทางภาคเหนือของไทย ชื่อ Energy Flows สื่อถึงตำแหน่งกึ่งกลางภาพเป็นจุดศูนย์รวมที่โอบล้อมด้วยลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายศิลปะไทยที่เรียกว่าลายกระจัง ชื่อของลวดลายสื่อให้เห็นถึงกระแสของพลังงานจากจุดศูนย์กลางไปยังทิศทางรอบด้านในรูปทรงนามธรรมและเส้นสายที่ขมวดกันไปมาเพื่อเชื่อมต่อพลังงานจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งจนเกิดเป็นจักรวาลของกระแสพลังงานเชิงบวกต้นคริสต์มาส สูงกว่า 20 เมตร เปล่งประกายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อวดสายตาชาวโลก พร้อมต้อนรับให้ทุกคนได้มาเยี่ยมเยือนและเก็บภาพความประทับใจ ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกันด้วย โดยนอกจากชิ้นงานของกราฟฟิกดีไซเนอร์ระดับโลก MIKE PERRY แล้วยังมีการประดับประดาด้วยไฟตกแต่งสถานที่สวยงาม เป็นลูกบอลทรงกลม สอดแทรกผสมผสานความเป็นไทยสอดคล้องกับลายกระจังใบเทศที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานครั้งนี้เกษรวิลเลจ ชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ให้ศิลปินมาสร้างสรรค์ผลงาน Art Installation ขนาดใหญ่ในรูปแบบของ Gallery ที่ลอยอยู่บริเวณ Artium ซึ่งปีนี้ได้รับการออกแบบโดย จิรายุ คูอมรพัฒนะ หรือรู้จักกันในนาม Jirayu Koo นักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงในยุโรปและอเมริกา โดยออกแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ในเกษรวิลเลจซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากจินตนาการและความตั้งใจที่อยากให้คนที่มาสัมผัสได้พบกับประสบการณ์ความรู้สึก Positive ปนรอยยิ้มไปกับรูปทรงสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจผ่าน “น้องกลมกลม” (KLOM-KLOM) ตัวอวบอ้วนขี้เล่นอันเป็นลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Jirayu Koo ที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนอยู่เสมอสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขในรูปแบบของประสบการณ์สุดพิเศษ Gaysorn XMas Village The Spirit of Joy บริเวณ BTS Link ชั้น 2, เกษร เอเทรี่ยม รวมถึง เกษร โคคูน คอร์ทยาร์ด ได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2564Terminal21 Asok อีกหนึ่งสถานที่ที่มักจะมีการจัดตกแต่งทั่วทั้งศูนย์การค้าให้สวยงามในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้างชั้น G ที่ตอนนี้ก็นำต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่มาจัดวางให้ได้ชมกันแล้ว และยังจัดตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยฉ่ำไปด้วยไฟประดับระยิบระยับ พร้อมด้วยของตกแต่งและตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ เพียบ นอกจากนี้บริเวณทางเชื่อมกับบีทีเอสยังมีโมบายหิมะสีขาวห้อยระย้าเต็มทางเดิน สวยงามน่าถ่ายรูปไม่แพ้กัน มาถ่ายรูปกับมุมถ่ายรูปชิคต้อนรับคริสต์มาส Let It Snow ที่สายแฟฯทุกคนต้องมาเช็คอินใครจะหาซื้อของขวัญน่ารักๆ ให้เพื่อนให้แฟน ตั้งตารอได้เลยค่ะ! กับเทศกาล Gift Fest 2021 ตั้งแต่ 23 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ที่ Terminal21 Asokเริ่มแล้วกับอาณาจักรแห่งความสุข The Magical Lights 2021 มาแชะ & แชร์ รูปสวยไปกับต้นคริสมาสและจุดถ่ายรูป ที่ขนมามอบความสุขกับทุกท่านตลอดเทศกาลนี้ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสิวัล อีสต์วิลล์ วันนี้ - 5 มกราคม 2564