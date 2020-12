คิง เพาเวอร์ ส่งมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ ผ่านงานศิลปะภาพวาดลายเส้นส่งความสุข

‘รอยยิ้ม’ และ ‘ความสุข’ ถ่ายทอดโดยศิลปินภาพวาดอิลลัสเตรท คุณยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ซึ่งเป็น illustrator รุ่นใหม่ไฟแรงที่มีผลงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งผลงานภาพวาดเพื่องานตกแต่งชุด ‘Let’s Smile and Live a Life Beyond Boundaries’ “คุณยูน” สามารถนำเสนอเรื่องราวผ่านการตกแต่งที่สวยงาม มาพร้อมลายเส้นเฉพาะตัวที่มีเสน่ห์สะท้อน วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดเจนโดยคุณยูน-ปัณพัท เตชเมธากุล ได้กล่าวถึงการขยายแนวคิดของคิง เพาเวอร์ สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อตกแต่งบรรยากาศครั้งนี้ว่า “ต้องการให้ภาพชุดนี้ สื่อสารถึง ‘รอยยิ้ม’ ‘ความสุข’ และ ‘การเริ่มต้นใหม่’ ให้ปีหน้าเป็นปีที่ดี เป็นปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีสำหรับทุกๆ คน ได้รับแรงบันดาลใจ ความประทับใจจนเป็นผลงานชุดนี้จากประโยคในหนังสือภาพของ Jimmy Liao ที่แปลเป็นไทยว่า ‘มนุษย์งดงามด้วยความฝัน’ สอดคล้องกับสถานการณ์การเผชิญความยากลำบากของคนทั่วโลกตลอดปีที่กำลังจะผ่านไปนี้ว่า ‘เรายังมีความฝัน และความฝันของเรายังคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนมีพลังจะชีวิตในวันพรุ่งนี้ ”โดยภาพชุดนี้นำคาแรกเตอร์แบบไทยประยุกต์มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อให้ผลงานศิลปะถูกนำเสนอในงานตกแต่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ คิง เพาเวอร์ ชัดเจน โดยนำเสนอในรูปแบบจักรวาลไทย ที่แวดล้อมด้วยคาแรกเตอร์ตัวละครที่ให้ความรู้สึกที่มีเอกลักษณ์เช่นกัน อาทิ นางเมขลาล่อแก้ว ซึ่งไม่ว่าจะเจอฝน หรือรามสูร ที่เป็นอุปสรรค นางเมขลายังคงยิ้มได้และดำเนินเรื่องราวของตนเองได้อย่างสวยงาม หรือสายรุ้ง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ คาแรกเตอร์ที่สะท้อนความหวังที่สวยงาม รวมถึงช้าง หรือลิง ที่ทำให้นึกความสนุกสนานได้ เป็นต้น”สำหรับคาแรกเตอร์ไทยประยุกต์และองค์ประกอบสำคัญ ที่ใช้ในภาพวาดชุด ‘Let’s Smile and Live a Life Beyond Boundaries’ ประกอบด้วยคาแรกเตอร์สำคัญ ดังนี้• ช้าง, มะลิ, นางอัปสร - คาแรกเตอร์สะท้อนเอกลักษณ์ไทยที่อ่อนน้อมในการต้อนรับ, การแสดงออกถึงความยินดี ไมตรีจิต ในการต้อนรับนักเดินทางทั่วโลก• กล่องของขวัญ - คาแรกเตอร์ที่นำมาสื่อสารถึง สินค้าและของที่ระลึก สำหรับนักเดินทาง ซึ่งที่ คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญในการคัดสรรและเข้าใจถึงความต้องการของนักเดินทาง• จันทรา-สุริยา - คาแรกเตอร์สำคัญที่สื่อสารถึงความรอบรู้ ความรู้จริง ในทุกความต้องการข้อมูลสำคัญ คำแนะนำที่ดีเพื่อนักเดินทางทั่วโลก• นางเมขลา - คาแรกเตอร์ที่สะท้อนให้เห็นการมองโลกในมุมบวก ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ยากลำบาก การปรับมุมมองสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้ ซึ่ง คุณยูน ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทุกครั้งจากเพลง If you want the rainbow you must have the rain• หนุมาน - คาแรกเตอร์จากวรรณคดีไทย สะท้อนภาพความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในผลงานภาพนี้ต้องการสื่อสารถึง ‘ความมุ่งมั่น ทุ่มเทของ คิง เพาเวอร์ ในการส่งมอบประสบการณ์ความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาแล้วในทุกสถานการณ์• รถเทียมม้า - คาแรกเตอร์ที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจมากมายของนักเดินทาง ที่ทำให้เกิดความสุขและรอยยิ้ม ซึ่งในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่เป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากคาแรกเตอร์จากภาพวาดจะถูกนำเสนอในรูปแบบการตกตกแต่งที่สวยงามในพื้นที่ของคิง เพาเวอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ความสุข ความสนุกสนานยังได้ถูกนำเสนอให้ลูกค้าที่มาเยือน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ บริเวณคราว เอเทรี่ยม ยังสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมผ่านจอ interactive ภายในกล่องของขวัญขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสัมผัสกับคาแรกเตอร์ทั้ง 6 ด้วยแสงสี เทคนิค ความสวยงาม เพื่อให้ถ่ายรูปและร่วมแชร์ความสุขกันในเทศกาลปีใหม่นี้ พร้อมกับโปรโมชันพิเศษอีกมากมายสำหรับการซื้อสินค้าทั้งที่สาขารางน้ำ, มหานคร, พัทยา และภูเก็ต รวมถึงการซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ www.kingpower.com และแอปพลิเคชัน คิง เพาเวอร์ร่วมส่งต่อ ‘ความสุข’ ด้วยภาพวาดลายเส้น เติมเต็มความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจใหม่ๆ กับบรรยากาศ “Let’s Smile and Live a Life Beyond Boundaries” ให้รอยยิ้มส่งความสุขไปให้ไกลกว่าเดิมที่ คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ำ, มหานคร, พัทยา และภูเก็ต พร้อมร่วมสนุกกับการส่งต่อความสุขผ่าน King Power Social Media ด้วยการกด Follow IG ‘Kingpowerofficial’ โดยสามารถเลือกรูปใบหน้าและรูปแบบคาแรกเตอร์ที่ต้องการ พร้อมกดแชร์เพื่อส่งต่อรอยยิ้มให้กับคนพิเศษในเทศกาลนี้