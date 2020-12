OneSiam Celebrates Touches of Happiness 2021 มหกรรมความสุขเต็มเปี่ยมทุกพื้นที่ใจกลางสยาม

เริ่มด้วย ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตอกย้ำการเป็นเวิลด์คลาส ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น ฉลองเทศกาลแห่งความสุข ในงาน “Siam Paragon The Glorious Celebration 2021” โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ธนาคารกสิกรไทย เชิญทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์การเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศแสงสีสุดตระการตาภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Glorious Gift” ตื่นตาตื่นใจไปกับกล่องของขวัญขนาดยักษ์ประดับตกแต่ง ใจกลางพื้นที่บริเวณโซนจีเวล โดยนำกล่องของขวัญสีสันสวยงามขนาดต่างๆ วางซ้อนกันเพื่อแสดงถึงการมอบของขวัญแห่งความสุขในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองแก่คนทั้งโลก พร้อมนำม้าหมุนจากกล่องดนตรีมาประดับตกแต่งด้านบนเปรียบเสมือนความสุขที่ไม่เคยหยุด พลาดไม่ได้กับต้นคริสต์มาสบริเวณพาร์ค พารากอน ที่เป็นจุดเช็คอินยอดฮิตที่มอบรอยยิ้มและความทรงจำอันงดงามในช่วงเวลาพิเศษซึ่งปีนี้ออกแบบได้สวยงามตระการตา อลังการด้วยความสูง 15 เมตร สาดประกายแสงแห่งความสุขให้ทุกคน พร้อมสนุกสนานกับถ่ายภาพเซลฟี่ในอุโมงค์ไฟนับล้านดวงที่ทอดยาวตลอดบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับ สยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดในศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของ ศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ หนึ่งเดียวที่แท้จริงพร้อมแล้วกับการฉลองปรากฏการณ์เล่นใหญ่ใจกลางสยาม กับงาน “Siam Center Celebrates Play To The Full 2021” ครั้งแรกในประเทศไทยกับการคอลลาบอเรชั่นกับกระต่ายตัวจี๊ด Usagyuuun ในแบบจัดเต็มด้วยงานศิลปะเดคคอเรชั่นพร้อมให้ถ่ายรูปได้สนุกทั้งกลางวันและกลางคืน ที่ติดตั้งทั่วทั้งสยามเซ็นเตอร์ และพลาดไม่ได้กับ “Usagyuuun Café” คาเฟ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น และเป็นคาเฟ่ที่เป็นไทม์ลิมิเต็ดเปิดให้บริการความสุขและความสนุกเพียง 60 วัน เท่านั้น ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ณ เอเทรี่ยม 1 สยามเซ็นเตอร์ พบกับเมนูอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่อร่อยและน่ารักจนอดใจไม่ไหวที่จะต้องถ่ายรูปแชร์บนโลกโซเชียลให้เพื่อนร่วมกรี๊ด พิเศษสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมายสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม มอบประสบการณ์พิเศษให้ทุกคนได้ออกแบบประสบการณ์แห่งความสุขในแบบของตัวเองในงาน “Siam Discovery The Moment of Joy Celebration 2021” เริ่มด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง Moment of Joy ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก TBC/BALL และ Little Big Green เนรมิตต้นคริสมาสต์รักษ์โลกภายใต้ชื่อ The Treecycle of Joy ซึ่งสร้างสรรค์จากกระป๋องอะลูมิเนียมรีไซเคิลกว่า 10,000 กระป๋อง ประดับตกแต่งด้วยไฟหลากสีสันสวยงาม ภายในต้นสร้างเป็นห้องกระจกสลับลายหรือ Kaleidoscope นอกจากนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ได้ร่วมกับ True 5G ตกแต่งบรรยากาศภายใต้คอนเซปต์ X’ Mas Around the World ที่จำลอง 5 สุดยอดเมืองแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลของโลก ได้แก่ กรุงลอนดอน, มหานครนิวยอร์ก , ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศไอซ์แลนด์, และประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมกิจกรรมสุดล้ำด้วย AR Technology จาก True 5G ด้วยแอปพลิเคชั่น True 5G โดยการถ่ายรูปผ่านแอปพลิเคชั่นที่มาพร้อม AR Filter สยามดิสคัฟเวอรี่ยังมีไฮไลท์สำคัญ คือ The Gift Creators’ Space พื้นที่แล็บสำหรับครีเอทของขวัญชิ้นสำคัญที่สามารถออกแบบได้เองทุกขั้นตอน มีบริการ The Gift Personal Stylist ผู้ชำนาญเรื่องของขวัญคอยให้คำแนะนำ บริการ Personalize Gift Wrapping & Design ห่อของขวัญอย่างมีสไตล์ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีบริการสร้างการ์ดอวยพรดิจิทัล AR Personalize Greeting Card ที่สามารถส่งตรงถึงผู้รับผ่าน QR Code ที่จะถูกแนบไปพร้อมชิ้นของขวัญ เพียงผู้รับสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือก็จะเห็นผู้มอบของขวัญในโมเม้นต์พิเศษ ตอบโจทย์หนุ่มสาวเจนวายและผู้ที่มองหาของขวัญที่พิเศษไม่เหมือนใครนอกจากนี้ วันสยามยังจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบความสุขสำหรับนักช้อปเต็มพิกัดให้สนุกกับการช้อปต่อเนื่องส่งท้ายปีกับแคมเปญ “OneSiam Celebrates Touches of Happiness 2021” ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 บิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยของรางวัลสุดพิเศษ ทุกการช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ช้อปครบทุก 2,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ รถยนต์ Peugeot 5008 และ รถยนต์ Peugeot 3008 รวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย สมาชิกบัตร VIZ และ Platinum M Card รับคูปองลุ้นเพิ่มเป็น 2 ใบ นอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาเทศกาลแห่งความสุขในแคมเปญนี้ ช้อปสินค้าจากร้านค้าหรือรับประทานอาหารในร้านที่ร่วมรายการ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับฟรี สยามกิฟท์การ์ด สอบถามรายละเอียด ณ จุดรีเด็มชั่นภายในทั้ง 3 ศูนย์การค้าวันสยาม คือ เดสติเนชั่นที่พร้อมมอบความสุขสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง และเป็นเพียงแห่งเดียวที่มอบความสุขปีใหม่ให้คุณสัมผัสถึง 3 แบบ 3 สไตล์ เปิดมหกรรมความสุขให้ทุกคนเข้ามาเติมรอยยิ้มให้หัวใจของทุกคนได้ ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่