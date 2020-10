สุดทึ่ง! ซาอุฯ เผยโฉมรีสอร์ตแห่งแรกของโลกที่ซ่อนตัวกลมกลืนในภูเขาหินอัลอูลา

สถาปนิกเผยโฉมยุคสถาปัตยกรรมใหม่ ผ่านแนวคิดการออกแบบรีสอร์ตระดับมาสเตอร์พีซ แห่งแรกของโลกที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาหิน เมืองอัลอูลา ซาอุดีอาระเบียแนวคิดการออกแบบที่ทำให้องค์ประกอบของรีสอร์ตกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Sharaan Nature Reserve เมืองอัลอูลา “โครงการของเราต้องไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งที่มนุษยชาติและเวลาอุทิศให้ ต้องสรรเสริญการออกแบบและความเป็นอัจฉริยะของชาวนาบาเทียนโดยที่ไม่กล่าวเกินจริง การสร้างสรรค์นี้เป็นการทำเพื่อวัฒนธรรมอย่างแท้จริง”สถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศส กล่าวรีสอร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Sharaan Nature Reserve มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในปี 2024 ประกอบด้วยห้องสวีท 40 ห้อง และวิลล่า 3 หลัง นอกจากนี้ยังมี Retreat Summit Centre อยู่ใกล้กับรีสอร์ต ซึ่งจะประกอบด้วยศาลาส่วนตัว 14 หลัง และได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจาก เฮกรา (Hegra) ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของนาบาเทียน (Nabatean) ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกแห่งแรกของซาอุดีอาระเบีย โดยมรดกทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ 2,000 ปีแห่งนี้กำลังได้รับการชุบชีวิตโดย Jean Nouvel ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของโลกนับตั้งแต่ที่อารยธรรมของชาวนาบาเทียนถูกแกะสลักกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับหินทรายอายุหลายล้านปีในภูมิภาคนี้เน้นย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเช่นนี้ “อัลอูลาคือพิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่ให้เราได้ศึกษาลำธาร ผาชัน ผืนทราย และแนวหิน ทุกๆ ลักษณะทางธรณีวิทยาและแหล่งโบราณคดีที่ควรค่าแก่การให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรักษาคุณลักษณะเฉพาะทั้งหมดไว้ และคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความน่าดึงดูด ซึ่งเสน่ห์เหล่านี้ก็คือความโบราณและห่างไกล เราต้องปกป้องความลึกลับ ตลอดจนความหวังที่ว่าจะมีการค้นพบหลายสิ่งตามมาอีก”ความมุ่งมั่นของในการเคารพภูมิทัศน์และมรดกโบราณของอัลอูลาไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงแนวคิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ “อัลอูลาควรมีความทันสมัยในระดับหนึ่ง” เขาเสนอแนะ “การจินตนาการถึงอนาคตเป็นหน้าที่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และกำหนดให้เราต้องมีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์ในสถานที่ที่เป็นปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมอดีต”อธิบายวิธีที่เขาปรับวิถีชีวิตแบบเก่าให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ของเรา ด้วยการลดผลกระทบที่มีต่อภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและเมือง ซึ่งการจะทำสิ่งนี้ได้นั้นได้นำเสนอรูปแบบใหม่ของสถาปัตยกรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยใช้สิ่งที่เป็นนามธรรม แกะสลักให้กลมกลืนกับภูมิทัศน์แทนที่จะแข่งกันเด่น ด้วยแรงบันดาลใจจากชาวนาบาเทียน แนวคิดการออกแบบนี้เล่นกับวิถีชีวิตแบบเก่าเพื่อต่อยอดปัจจุบันและตอบสนองความท้าทายในอนาคตผสานแนวทางที่ชาวนาบาเทียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เพื่อเชื่อมโยงโลกและสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน ห่างไกลจากความร้อนในฤดูร้อน และความเย็นในฤดูหนาวมองรีสอร์ตแห่งนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างประสบการณ์เรื่องพื้นที่ อารมณ์และความรู้สึกให้โลดแล่นขึ้นบนพรมแดนของธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และศิลปะ ที่ซึ่งเสียง ดนตรี ความดุดัน กายสัมผัส พลัง และความซับซ้อนของธรรมชาติปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง ตั้งแต่ก้อนหินที่ตัดอย่างประณีตบนระเบียง สู่รายละเอียดของกำแพงหินแต่ละด้าน ทั้งหมดกลายเป็นงานศิลปะในตัวเอง“โครงการของเราไม่ควรเป็นอันตรายต่อสิ่งที่มนุษยชาติและเวลาอุทิศให้”ย้ำ “โครงการของเราสรรเสริญจิตวิญญาณของชาวนาบาเทียนโดยที่ไม่ต้องกล่าวเกินจริง การสร้างสรรค์นี้เป็นการทำเพื่อวัฒนธรรมอย่างแท้จริง”ใช้แนวทางแบบภัณฑารักษ์ในความหมายของวิชาการพิพิธภัณฑ์ (museography) เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะที่มุ่งเน้นไปที่ความสุขของการใช้ชีวิต วันแล้ววันเล่า คืนแล้วคืนเล่า ด้วยสีสันที่หลากหลาย แสง เงา ลม พายุฝน และกาลเวลา เขาเชิญนักเดินทางให้ออกเดินทางผ่านอารยธรรมหลายพันปีและภูมิศาสตร์ในทุกรายละเอียดของงานออกแบบของเขา ตั้งแต่ความรู้สึกแข็งกระด้างของก้อนหินไปจนถึงความนุ่มสบายของเก้าอี้นวม โซฟา และเบาะที่นั่งผลลัพธ์ปลายทางคือ การได้เห็นผู้มาเยือนดื่มด่ำไปกับการเดินทางที่น่าจดจำผ่านกาลเวลาและพื้นที่ ซึ่งจะนำเสนอการค้นพบแก่นแท้ของอัลอูลา ด้วยประสบการณ์ดื่มด่ำล้ำลึกในความรกร้างว่างเปล่าของ Sharaan ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับแหล่งโบราณคดีหลายร้อยแห่งภายในอัลอูลา แต่ความหรูหรานี้จะไม่ทำลายภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ เพราะรีสอร์ตแห่งใหม่นี้จะใช้พลังงานที่ปลอดมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนSharaan by Jean Nouvel Resort จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาอัลอูลาของ Royal Commission for AlUla (RCU) ในฐานะจุดหมายระดับโลกสำหรับวัฒนธรรม มรดก และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รีสอร์ตแห่งนี้ได้รับการออกแบบขึ้นภายใต้ The Charter of AlUla ซึ่งเป็นเอกสารที่รวมหลักการ 12 ข้อที่กำหนดให้ RCU ต้องพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ในระยะยาว นอกจากนี้ โครงการยังจะมีส่วนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจที่หลากหลายของภูมิภาคผ่านทาง Retreat Summit Centre และร้านอาหารต่างๆซีอีโอของ RCU กล่าวว่า “แนวคิดเหล่านี้แสดงถึงความเชี่ยวชาญของ Jean Nouvel ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม และเน้นย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาอัลอูลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่คงจุดเด่นด้านประวัติศาสตร์ มรดก และภูมิทัศน์ของอัลอูลา เราคือจุดหมายปลายทางที่สร้างโดยศิลปิน Sharaan by Jean Nouvel จะสืบสานมรดกนั้น เพื่อเป็นภูมิสถาปัตยกรรมที่ไร้กาลเวลาและจะคงอยู่ตลอดไปเพื่อเป็นของขวัญให้กับโลก”