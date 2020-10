“เยอรมัน” ฝันไว้ก่อนค่อยเที่ยวทีหลัง เปิดประตูความงามจากทะเลเหนือสู่เทือกเขาแอลป์

เยอรมนี เป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามมากมาย หากได้มาใช้ช่วงเวลาลาพักร้อน ที่นี่มีกิจกรรมให้เลือกทำหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ชมแม่น้ำ ทะเลสาบ เทือกเขา แม้ว่าในปี 2563 อาจจะยังไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวเยอรมันได้อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศเยอรมนีกำลังเร่งดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวด้วยความปลอดภัย โดยทาง “คณะกรรมการท่องเที่ยวเยอรมัน” The German National Tourist Board หรือ GNTB) ได้ชวนชาวต่างชาติเที่ยวผ่านแคมเปญ “ฝันไว้ก่อนค่อยเที่ยวทีหลัง” #DreamNowVisitLater นำเสนอกิจกรรมที่มีเลือกสรรหลากหลาย จากทะเลเหนือสู่เทือกเขาแอลป์สำหรับไฮไลท์เด็ด ๆ ที่ทาง GNTB คัดสรรมามีดังนี้เยอรมนี เป็นประเทศที่มีเส้นทางปั่นจักรยานทางไกลมากกว่า 200 เส้นทาง ซึ่งนักปั่นจักรยานจะได้ชมวิวทิศทัศน์ในเมืองและในชนบท เส้นทางปั่นจักรยานแม่น้ำไรน์ (Rhine Cycle Route) เป็นเส้นทางที่จะสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจ ด้วยถนนเลียบแม่น้ำซึ่งมีแหล่งที่มาจากเทือกเขาแอลป์ไปจนถึงชายฝั่งทะเลเหนือเส้นทางแห่งนี้ผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก เช่น หน้าผาลอเรลีย์ร็อค (Loreley Rock) ที่มีชื่อเสียง สูง 194 เมตร ตั้งอยู่ในหุบเขาแม่น้ำไรน์ตอนกลาง – ตอนบน และทัศนียภาพเมืองคอนสแตนซ์ในยุคกลาง ซึ่งเป็นมีอาคารสภาที่งดงามและมีชื่อเสสียง เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งพระสันตปาปา ในปี พ.ศ.1960 (1417)สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักปั่นจักรยานที่ชื่นชอบการปั่นชมวิวธรรมชาติและสิ่งละอันพันละน้อยในช่วงระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะได้สัมผัสกับเส้นทางของประเทศที่จัดว่าเป็นแหล่งผลิตไวน์และดงไร่องุ่น เส้นทางชมไวน์ในเยอรมัน (German Wine Route)นักปั่นจักรยานจะได้ปั่นผ่านแหล่งผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนี ที่มีไร่องุ่นเขียวชอุ่ม บนทางลาดขั้นบันไดระหว่างเชิงเขาของป่า Palatinate และที่ราบไรน์แลนด์ (Rhinland Plain) ที่นี่มีโรงบ่มไวน์มากมายที่ไม่เพียงมีไวน์ให้เลือกชิมหลากหลายสายพันธ์ นักปั่นสามารถแวะชิมไวน์ชื่อดัง เช่น ไวน์ Rieslings, Pinot Blancs และ Dornfelders ซึ่งไม่ใช่แค่ได้สัมผัสรสไวน์ แต่สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงรูปแบบการใช้ชีวิตสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นเส้นทาง Moselle Cycle Route หนึ่งในเส้นทางปั่นเทรลที่มีชื่อเสียง เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านเทือกเขาโวฌ (Vosges) ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและหุบเขาอันแสนโรแมนติกและแหล่งผลิตไวน์เส้นทางปั่นจักรยาน Middle Moselle เป็นเส้นทางคดเคี้ยวผ่านเขตมรดกโลกจากยูเนสโก คือ พื้นที่สงวนพันธ์พืชและสัตว์ Bliesgau หรือที่เรียกว่าทัสคานีแห่งซาร์ลันด์ที่มีวัฒนธรรมการทำอาหารที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวสามารถลองขับรถเสมือนจริง 360 ° ซึ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์การปั่นผ่านทางโค้งของเส้นทาง Moselle จากโคเบล็นทซ์ ไปยังฝรั่งเศสผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและฟังเสียงธรรมชาติ ต้องไม่พลาดกับ เส้นทางปั่นรอบอนุภูมิภาคอัลกอย (Allgäu) เป็นเส้นทางปั่นระยะทาง 219 กิโลเมตร นักปั่นจะได้สัมผัสกับความงดงามทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดื่มด่ำกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเก่าอย่างฟีสเซิน (Füssen)นอกจากนี้เส้นทางนี้ยังผ่านปราสาทโฮเอินชวังเกา (Hohenschwangau) พร้อมทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาอัลไพน์ พระราชวังและพิพิธภัณฑ์ลูทวิซ ที่ 2 (Ludwig II) - ราชาแห่งเทพนิยาย รวมถึงผ่านเชิงเขาของเทือกเขาแอลป์อันยิ่งใหญ่ ซึ่งมีปราสาทพระราชวังและอารามมากมายให้เยี่ยมชม เช่น ปราสาทฟอลเคนซไตน์ (Falkenstein) โบสถ์การจาริกแสวงบุญแห่งวีส (church of Wies) อันเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และแหล่งผลิตเบียร์อันมีชื่อสียง Kaltentaler Brauhausสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบขี่จักรยาน สามารถท่องเที่ยวเดินป่า ที่เยอรมันมีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เลือกมากมาย เช่น กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ เดินป่ากับครอบครัวและเพื่อนๆ และเส้นทางสายวัฒนธรรมประเทศเยอรมนี มีเส้นทางเดินป่าถึง 50 เส้นทาง และเครือข่ายเส้นทางระยะทาง 200,000 กิโลเมตรที่เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงามที่สุด การเดินเท้าสัมผัสประสบการณ์สถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติที่บันทึกเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธ์พืชและสัตว์ พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและสำหรับโปรแกรมการเดินป่าแบบหนึ่งวันบนเส้นทาง 66 เลคเทรค (66 Lakes Trail) ซึ่งอยู่นอกกรุงเบอร์ลินหนึ่งชั่วโมง เป็นเส้นทางที่ชมทะเลสาบ ลำธาร แม่น้ำ และหนองน้ำจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังซ็อคซูซี (Sanssouci) และพระราชวัง Cecilienhofนอกเหนือจากพื้นที่ริมน้ำอันงดงามแล้วเส้นทางเทรล Heidschnuckenweg เป็นเส้นทางผ่านทุ่งดอกไลแลคอันงดงามและมีฝูงแกะ Heidschnucke ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพรมทำขนสัตว์ และเนื้อแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคนี้ขณะที่เส้นทาง วิถีจิตรกร (The Painters’ Way) ได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีเส้นทางนี้ผสมผสานการเดินป่าแนวโรแมนติกในเทือกเขา Elbe Sandstone กับภูมิประเทศที่มีเสน่ห์อันเป็นแรงบันดาลใจให้กับจิตรกรยุคโรแมนติก เช่น Caspar David Friedrich ความสวยงามประดุจภาพวาดดังกล่าว ทำให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องใช้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ เช่น อภินิหารตำนานแห่งนาร์เนีย (The Chronicles of Narnia) และคดีพิสดารโรงแรมแกรนด์บูดาเปสต์ (The Grand Budapest Hotel)อย่างไรก็ดี หากนักเดินทาง ชอบเส้นทางสบายๆ สายชิล แนะนำให้เลือกมาเทรลที่ Goldsteig Trail เส้นทางคลาสสิกของบาวาเรีย ซึ่งตั้งชื่อตามเกลือในสมัยก่อนว่ามีค่าดุจทองคำ หรือ “ทองคำขาว” แต่ปัจจุบัน บาวาเรียมีชื่อเสียงมากขึ้นในเรื่องเบียร์บาวาเรีย หรือน้ำหวานสีเหลืองอำพันซึ่งเข้ากันได้ดีกับอาหารรสเลิศของที่นี่นอกจากนี้ประเทศเยอรมนี ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหา ทั้งการเที่ยวธรรมชาติ ในป่าอัลไพน์และสถานที่ทางเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองเบียร์ ที่วันนี้ได้เตรียมพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยว ชวนคนเที่ยวผ่านแคมเปญ “ฝันไว้ก่อนค่อยเที่ยวทีหลัง” #DreamNowVisitLater ซึ่งน่าสนใจไม่น้อยเลย