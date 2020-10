“จุฬา-สามย่าน” เจ๋ง ติด Top 40 ย่านสุดคูลดีที่สุดในโลก เป็นอันดับ 1 อาเซียน

16. จุฬา-สามย่าน (กรุงเทพฯ)

“ The

40coolest neighbourhoods in the world

Time Out สื่อระดับโลกด้านไลฟ์สไตล์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดอันดับรายชื่อ 40 ย่านสุดคูล (top 40 coolest neighbourhoods) จากทั่วโลก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรม อาหาร และความสนุกสนานแบบคนท้องถิ่น กับการสนับสนุนและความมีน้ำใจที่ผู้คนในย่านมีให้กับชุมชนของพวกเขาท่ามกลางช่วงเวลาแสนวุ่นวายในปี 2563รายชื่อดังกล่าวซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2561 ได้จากการรวบรวมและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้คนในท้องถิ่นผ่านการสำรวจ Time Out Index ประจำปี ซึ่งสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 38,000 คนว่า ย่านไหน จุดไหนของเมืองที่พวกเขาชอบที่จะไปใช้เวลา ปล่อยตัว ปล่อยใจมากที่สุดในส่วนการจัดอันดับปีนี้ เครือข่ายบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของ Time Out ไม่เพียงคำนึงถึงความรู้สึก อาหาร เครื่องดื่ม ชีวิตยามค่ำคืน และวัฒนธรรมเสรีเท่านั้น แต่ยังพิจารณารวมไปถึงจิตวิญญาณของชุมชน ซึ่งสะท้อนความรักและการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขที่ผู้คนในย่านหยิบยื่นให้แก่ชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นที่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของเมืองสำหรับย่านที่ติดอันดับหนึ่งและได้ชื่อว่าเป็นย่านที่เจ๋งที่สุดในโลกประจำปี 2563 ได้แก่ Esquerra de l'Eixample ในเมืองบาร์เซโลนา ที่แม้ว่าจะมีภาพลักษณ์เป็นย่านอยู่อาศัยของเมืองหลวงแห่งแคว้นกาตาลัน แต่ย่านนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชุมชนได้อย่างน่าทึ่ง ผ่านโครงการริเริ่มหลายโครงการ เช่น Hidrogel Sessions ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บ้านต่างๆ พากันออกมาร้องรำทำเพลงกันที่ระเบียงบ้านของตนเองในช่วงเวลาที่เมืองถูกล็อกดาวน์นอกจากนี้ ย่าน Esquerra de l'Eixample ยังเต็มไปด้วยพื้นที่สาธารณะ เช่น สวน Espai Germanetes ที่ดูแลโดยชุมชน และธุรกิจอิสระที่ไม่เหมือนใครอย่าง Odd Kiosk แผงนิตยสาร LGBTQ+ แห่งแรกของโลกสำหรับในเมืองไทย “จุฬา-สามย่าน” (กรุงเทพฯ) ติดอันดับที่ 16 เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน“จุฬา-สามย่าน” เป็นย่านที่โดดเด่นในเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เพราะเป็นแหล่งรวมของนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนและมหาวิยาลัยในย่านนี้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของพนักงานออฟฟิศเนื่องจาก จุฬา-สามย่าน ตั้งอยู่ระหว่างย่านสำคัญ 2 แห่ง คือ “สยาม” ย่านช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ และ “สีลม-สาทร” ย่านช้อปปิ้งและออฟฟิศด้วยเหตุนี้ย่านจุฬา-สามย่าน จึงมีการผสมผสานของไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ทั้งการช้อปปิ้ง บรรยากาศของสำนักงาน และแฟชั่น จากคนรุ่นใหม่ ที่นี่จึงมากไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งกิน เที่ยว บันเทิง ครบวงจร มีร้านอาหาร คาเฟ่เก๋ไก๋เปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มาเยือนย่านจุฬา-สามย่าน ได้เป็นอย่างดีJames Manning บรรณาธิการต่างประเทศของ Time Out กล่าวว่า "เนื่องจากการเดินทางทั่วโลกยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ รายชื่อย่านที่เจ๋งที่สุดของโลกประจำปีนี้จึงไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางทริปหน้า แต่มุ่งหมายที่จะแสดงความชื่นชมยินดีแก่ย่านชุมชนที่ช่วยนำทางและขับเคลื่อนชีวิตของคนในเมือง ท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ย่านชุมชนต่างๆ มีความสำคัญมากกว่าที่เคย เพราะสถานที่เหล่านี้ได้เปิดเปลือยให้เห็นจิตวิญญาณของเมืองอย่างถึงแก่น ด้วยการสนับสนุนจากธุรกิจอิสระ วัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงการริเริ่มของชุมชน รายชื่อปีนี้จึงเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องความเข้มแข็ง จิตวิญญาณ ตลอดจนการล้มแล้วลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็วของคนในเมือง"รายชื่อ 40 ย่านสุดคูลที่สุดในโลก จาก Time Out1. Esquerra De L'Eixample (บาร์เซโลนา)2. Downtown (ลอสแอนเจลิส)3. Sham Shui Po (ฮ่องกง)4. Bedford-Stuyvesant (นิวยอร์ก)5. Yarraville (เมลเบิร์น)6. Wedding (เบอร์ลิน)7. Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu (เซี่ยงไฮ้)8. Dennistoun (กลาสโกว์)9. Haut-Marais (ปารีส)10. Marrickville (ซิดนีย์)11. Verdun (มอนทรีออล)12. Kalamaja (ทาลลินน์)13. Hannam-dong (โซล)14. Bonfim (ปอร์โต)15. Ghosttown (โอ๊คแลนด์)17. Alvalade (ลิสบอน)18. Noord (อัมสเตอร์ดัม)19. Centro (เซาเปาโล)20. Holešovice (ปราก)21. Lavapiés (มาดริด)22. Opebi (ลากอส)23. Narvarte (เม็กซิโกซิตี้)24. Uptown (ชิคาโก)25. Little Five Points (แอตแลนตา)26. Wynwood (ไมอามี)27. Phibsboro (ดับลิน)28. Nørrebro (โคเปนเฮเกน)29. Bugis (สิงคโปร์)30. Gongguan (ไทเป)31. Soho (ลอนดอน)32. Binh Tanh (นครโฮจิมินห์)33. Melville (โจฮันเนสเบิร์ก)34. Kabutocho (โตเกียว)35. Porta Venezia (มิลาน)36. Taman Paramount (กัวลาลัมเปอร์)37. Allston (บอสตัน)38. Bandra West (มุมไบ)39. Arnavutköy (อิสตันบูล)40. Banjar Nagi (อูบุด)